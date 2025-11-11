ETV Bharat / bharat

लाल किले धमाके के बाद सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट, यात्रियों की हो रही चेकिंग

तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया: उन्होंने कहा कि स्टेशनों व ट्रेनों में तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है. वहीं, उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या सामान को देखकर तुरंत जांच की जा रही है.

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (आई एंड पी) दिलीप कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) व गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) पूरी सतर्कता के साथ निगरानी कर रही है. स्टेशन परिसर व ट्रेनों में सघन जांच की जा रही है. स्निफर डॉग्स को भी अलर्ट पर रखा गया है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम हुए कार धमाके के बाद देशभर के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. रेलवे बोर्ड ने सभी प्रमुख स्टेशनों, ट्रैक व रेलवे प्रतिष्ठानों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि दिल्ली में हुए दुखद धमाके से गहरा शोक है. मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं. सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

सभी प्रमुख स्टेशनों पर हाई अलर्ट: सुरक्षा एजेंसियों ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वारों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की है. यात्रियों के सामान की स्कैनिंग, रैंडम जांच व स्निफर डॉग्स द्वारा प्लेटफॉर्म और ट्रेनों की तलाशी जारी है. कोच, क्लोक रूम, वेटिंग हॉल और लाउंज जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से विशेष निगरानी रखी जा रही है. खाली ट्रेनों की भी आरपीएफ व जीआरपी संयुक्त रूप से जांच कर रही है. सुरक्षा उपायों को और भी मजबूत करने के लिए रेलवे ने हाई विजिबिलिटी पुलिसिंग की नीति अपनाई है, जिससे यात्रियों के बीच सुरक्षा का भरोसा कायम रहे.

दिल्ली मेट्रो स्टेशनों और आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षा: वहीं, धमाके के बाद CISF ने भी दिल्ली मेट्रो स्टेशनों और आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी है. CISF ने कहा कि लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद दिल्ली-एनसीआर में मौजूद सभी संवेदनशील प्रतिष्ठानों—मेट्रो, सरकारी भवनों व हवाई अड्डे—को हाई अलर्ट पर रखा गया है. हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार धमाके में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि घायलों को हरसंभव सहायता दी जा रही है. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा भी की है. रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. यात्रियों से अपील की गई है कि वे स्टेशन परिसर में सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

