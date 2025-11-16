ETV Bharat / bharat

दिल्ली कार धमाके ने फिर खोली सेकंड-हैंड वाहन बाजार की बड़ी खामी, जानिए पुरानी कार बेचते समय क्या रखें सावधानी

परिवहन मंत्री से आरसी ट्रांसफर अनिवार्य करने की मांगः इस समस्या से समाधान के लिए सीटीआई ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सेकंड-हैंड वाहन खरीद पर आरसी ट्रांसफर अनिवार्य किया जाए. ट्रांसफर प्रक्रिया सरल व समयबद्ध बनाई जाए. दस्तावेजों के सरलीकरण से लोग अपने वाहन बेचते समय इसे नई आरसी करवाने के लिए बाध्य हों. सीटीआई का ये भी कहना है कि मौजूदा प्रक्रिया इतनी जटिल है कि विक्रेता व खरीददार दोनों इससे बचना चाहते हैं. नतीजतन, लाखों वाहन कागजों में एक और सड़कों पर किसी और के नाम पर चल रहे हैं. आरसी पर ट्रांसफर न होने से परिवहन विभाग को राजस्वा का नुकसान होता है.

लाखों गाड़ियां बिना वैध मालिकाना हक के सड़कों परः सीटीआई व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि देश में लगभग एक-तिहाई सेकंड-हैंड वाहन आज भी उन लोगों के नाम पर दर्ज हैं जो उन्हें वर्षों पहले बेच चुके हैं. बृजेश गोयल के मुताबिक जो लोग इन गाड़ियों को चला रहे हैं, वो कागजों में मालिक नही हैं. न तो विक्रेता वाहन बेचते समय आरसी ट्रांसफर को गंभीरता से लेते हैं और न ही खरीददार उसे अपने नाम पर कराने का प्रयास करता है, जबकि ऐसी लापरवाही से भविष्य में कानूनी मुश्किलों में फंसना पड़ सकता है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लालकिले के हुए धमाके में प्रयोग की गई कार की जांच ने पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त में फैली गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया है. जिस आई-20 कार में धमाका हुआ था वह कई हाथों से गुजरने के बाद भी मूल मालिक के नाम पर ही पंजीकृत थी, जबकि इसका इस्तेमाल आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद कर रहा था. ये साबित करता है कि सेकंड-हैंड वाहनों में स्वामित्व हस्तांतरण (RC ट्रांसफर) को लेकर लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में सेकेंड हैंड वाहन बेचने वाले को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है.

इन कारणों से अटक जाता है आरसी ट्रांसफरः अक्सर लोग वाहन सेल लेटर पर ही गाड़ी क्रेता तो दे देते हैं. क्रेता भी आगे दूसरे और तीसरे व्यक्ति को वाहन बेच देता है. वाहन के आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया अक्सर इन कारणों से भी अधूरी रह जाती है, जिसमें डीलरों द्वारा कागज जमा करने में देरी, बिचौलियों द्वारा फाइल लटकाना, विक्रेता को महीनों तक ई-चालान और एसएमएस अलर्ट मिलते रहना, पुराने मालिक पर कानूनी कार्रवाई शुरू होना, बीमा, रोड टैक्स व दुर्घटना संबंधी विवादों में पुराने मालिक का फंसना आदि शामिल है.

लापरवाही से कानूनी गिरफ्त में आ सकते हैंः आरसी ट्रांसफर न करने की लोगों को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब उनके पुराने वाहन का इस्तेमाल किसी अपराध में हो चुका होता है. आरसी में नाम दर्ज होने के कारण पुलिस जांच पहले पुराने मालिक तक पहुंचती है, जबकि वाहन कोई व चला रहा होता है. जब नया मालिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है या किसी हादसे में शामिल होता है तब जिम्मेदारी अक्सर उसी व्यक्ति पर आती है जिसके नाम पर वाहन की आरसी होती है. कई लोग तब फंस जाते हैं जब उनके बेचे हुए वाहन से किसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जाता है.

कार बेचने से पहले जरूरी दस्तावेज (ETV Bharat)

परिवहन विशेषज्ञों ने दी ये सलाहः दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त व परिवहन विशेषज्ञ डा. अनिल कुमार छिकारा का कहना है कि कार बेचते समय केवल हाथ में पैसे मिल जाना प्रक्रिया का अंत नहीं है. नई प्रति आरसी जारी होने तक पुराने मालिक को सतर्क रहना बेहद आवश्क है और दस्तावेजों की स्थिति लगातार जांचते रहना चाहिए. कई मामलों में विक्रेता लिखित रूप से आरटीओ या स्थानीय थाने को सूचित भी करते हैं कि उन्होंने वाहन किस तारीख को बेच गया था, जिससे भविष्य में किसी जांच के दौरान स्थिति स्पष्ट रहे.

लोगों के लिए सबक है लाल किला कार धमाकाः लाल किला के पास कार धमाके में सामने आया वाहन स्वामित्व का मामला एक गंभीर चेतावनी और सबक है कि गाड़ी बेचने के बाद अधूरी फाइलें भविष्य में बड़े खतरे का कारण बन सकती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि RC ट्रांसफर प्रक्रिया को अनिवार्य व सरल बनाना अब समय की मांग है, जिससे वाहन बाजार की यह पुरानी खामी दूर हो सके. लोग बेवजह कानूनी जाल में न फंसें.

विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि स्वामित्व हस्तांतरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि जरा सी चूक किसी निर्दोष व्यक्ति को कानूनी दायरे में फंसा सकती है. वाहन विक्रेताओं को सलाह है कि बिक्री के तुरंत बाद कागजी प्रक्रिया को प्राथमिकता दें, जिससे भविष्य में किसी कानूनी झंझट से बच सकें.





यह भी पढ़ें: