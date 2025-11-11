ETV Bharat / bharat

दिल्ली कार ब्लास्ट में यूपी के 4 लोगों की मौत, अमरोहा, शामली और मेरठ के रहने वाले थे, घर लाए गए शव

दिल्ली धमाके में अब तक 9 लोगों ने गंवाई जान, 20 लोग घायल, धमाके की जांच में जुटी हैं सुरक्षा एजेंसियां.

दिल्ली कार ब्लास्ट में यूपी के चार लोगों ने गंवाई जान. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 1:55 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 2:06 PM IST

अमरोहा/शामली/मेरठ: दिल्ली में सोमवार रात लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर वन के पास एक कार में तेज धमाका हो गया. इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत और 20 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. मरने वालों में यूपी के 4 लोग शामिल हैं. इनमें अमरोहा के दो, शामली और मेरठ के एक-एक लोग शामिल हैं. सभी शवों को शिनाख्त के बाद घर भेजा गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, सुरक्षा एजेंसियां इस धमाके की जांच में जुट गईं हैं.

जब कार धमाके से दहली दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कल रात लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर वन के पास एक कार में तेज धमाका हुआ. इस धमाके के बाद हड़कंप मच गया. चारों ओर आग और धुएं का गुबार फैल गया. मौके पर पहुंची एंबुलेंस के जरिए घायलों को आनन-फानन में LNJP अस्पताल भेजा गया. NIA और NSG समेत कई सुरक्षा एजेंसियां इस धमाके की जांच में जुट गईं हैं. वहीं देर रात गृह मंत्री अमित शाह घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. इस हादसे में अब तक 9 लोग जान गंवा चुके हैं और वहीं 20 लोग घायल हैं. जान गंवाने वालों में यूपी के 4 लोग शामिल हैं. इनमें अमरोहा के दो, शामली और मेरठ के एक-एक लोग शामिल हैं. इन सभी के शवों को उनके घर भिजवा दिया गया है.

परिजनों ने दी यह जानकारी. (etv bharat)


अमरोहा के दो लोगों की मौत: हादसे में मरने वालों में अमरोहा हसनपुर के मांगरोल गांव निवासी अशोक (35) और हसनपुर निवासी खाद विक्रेता लोकेश अग्रवाल (52) शामिल हैं. दोनों के शव अमरोहा में उनके पैतृक आवास पर लाए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल से मिले दस्तावेजों और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर शवों की शिनाख्त की है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक अशोक दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में संविदा पर कंडक्टर था. वह पत्नी सोनम और तीन छोटे बच्चों के साथ दिल्ली के जगतपुर इलाके में किराए के मकान में रह रहा था. वहीं, दूसरे मृतक लोकेश अग्रवाल (50) की पहचान हसनपुर के खाद व्यापारी के रूप में हुई है. उनका शव भी घर लाया गया है.

दिल्ली में कल रात कार में हुआ था तेज धमाका. (etv bharat)


शामली के नोमान ने तोड़ा दम, भाई घायल: दिल्ली ब्लास्ट में शामली के झिंझाना कस्बे के रहने वाले नोमान (22) की मौत की पुष्टि हुई है. वहीं, उसका भाई अमन इस धमाके में गंभीर रूप से घायल हुआ है. दोनों भाई कस्बे में कास्मेटिक की दुकान चलाते हैं. दोनों कास्मेटिक का सामान खरीदने दिल्ली गए थे. दोनों लाल किले के पास कार में हुए धमाके की चपेट में आ गए. इस हादसे में नोमान की मौत हो गई. यह सूचना जैसे ही उसके घर पर पहुंची परिजन रो-रोकर बेहाल हो गए. स्थानीय लोगों के मुताबिक नोमान बेहद मिलनसार और मेहनती युवक था. वहीं, सूचना पर पहुंचे झिंझाना के सीओ और थाना प्रभारी ने परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया. नोमान का शव घर लाया जा रहा है. पुलिस ने परिवार की हरसंभव मदद का भरोसा दिया है और कहा है कि वे लगातार दिल्ली पुलिस से संपर्क में हैं.

मेरठ में मोहसिन के घर रो-रोकर परिजन बेहाल. (etv bharat)
मेरठ के मोहसिन की भी हुई मौत: दिल्ली कार ब्लास्ट में मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के समर गार्डन कॉलोनी के न्यू इस्लाम नगर निवासी मोहसिन की भी मौत हो गई है. मोहसिन दिल्ली में ही पत्नी और बच्चों के साथ रहता था. वह वहां ई रिक्शा चलाता था. मंगलवार को मोहसिन का शव लेकर परिजन जब घर पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया. पिता रफीक ने बताया कि मोहसिन की शादी दिल्ली में हुई थी. उनके 6 बच्चे हैं. उन्होंने बताया कि मोहसिन का भाई भी दिल्ली में रहता है. दिल्ली पुलिस ने उसे थाने में बैठाया है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनका बेटा ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था. दो साल पहले ही वह मेरठ से दिल्ली शिफ्ट हुआ था. उन्होंने बताया कि मोहसिन और उसके भाई का निकाह एक ही परिवार की दो लड़कियों से 12 साल पहले हुआ था.

मोहसिन की पत्नी परेशान: उन्होंने बताया कि मोहसिन की मौत के बाद पत्नी परेशान है. वह मोहसिन का अंतिम संस्कार दिल्ली में करना चाहती थी जबकि उसके भाई उसके शव को लेकर मेरठ आ गए. मोहसिन के ससुर भी दिल्ली से मेरठ पहुंचे हैं. वहीं, मोहसिन की मां का रो-रोकर बुरा हाल है.

Last Updated : November 11, 2025 at 2:06 PM IST

DELHI LAL KILA BLAST
DELHI CAR BLAST
दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट
DELHI LAL QUILA BLAST
DELHI RED FORT CAR BLAST

