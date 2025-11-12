बड़ा बयान : AIATF चीफ बोले- आतंकियों का केस कोई वकील लड़ता है तो...
दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में AIATF चीफ ने कहा- यह घटना वैसी ही है, जैसा हमला मेरे ऊपर किया गया था. दिया बड़ा बयान...
Published : November 12, 2025 at 6:55 PM IST
जोधपुर: ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने का कहना है कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट की पूरी दुनिया निंदा कर रही है. देश की हर राजनीतिक पार्टी भी निंदा कर रही है. यह कार ब्लास्ट वैसा ही है जैसा मेरे ऊपर हमला किया गया था. उसकी भी निंदा हो रही थी. कहा जा रहा था कि आतंकियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या ? आतंकवादियों को छुड़ा लिया गया.
जोधपुर आए बिट्टा ने बुधवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे जवान जान पर खेलकर आतंकवादियों को पकड़ लेंगे. मुकदमा चलेंगे, लेकिन आतंकवादियों के पक्ष में देश के बड़े वकील खड़े हो जाएंगे. पीड़ित परिवार उनके सामने मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे. मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे मामले में आतंकवादियों के पक्ष में जो वकील खड़े होते हैं, उनके बराबर के वकील सरकार खड़े करे. जिससे कि उनको सजा मिल सके. उनकी फांसी रुके नहीं.
उन्होंने कहा कि दिल्ली कार ब्लास्ट भी हमला है. पाकिस्तान की शह पर हुआ है. इसका जवाब हमारी एजेंसियां देंगी. उन्होंने बड़ी घटना होने से हमें बचा लिया. बिट्टा ने कहा कि मेरे पर हमला हुआ. उसकी जांच हुई, लेकिन पंजाब के उसे वक्त के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने राजस्थान के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर तीन आतंकवादी, जो जयपुर जेल में बंद थे, उनको छुड़ा लिया.
एक आतंकवादी को तिहाड़ जेल से छुड़वाए जाने की तैयारी है. बिट्टा ने कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर हमारे देश को बर्बाद करने वाले आतंकवादियों का केस कोई वकील अगर लड़ता है तो पीड़ित परिवारों के साथ सरकार को खड़ा होना पड़ेगा. वकील देना चाहिए, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी. पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वालों का कोई केस नहीं लड़े. उन्होंने बताया कि उन पर 1992 में हमला हुआ था. उनकी कार में ब्लास्ट किया गया था.
आतंकियों की ओर से सिब्बल पेश हुए, बनाए गए कानून मंत्री : मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने आरोप लगाया कि उनके मामले में आतंकियों की तरफ से देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल पेश हुए. उन्होंने आतंकियों को छुड़वाया और फांसी से बचा लिया. उसके बाद उन्हें देश का कानून मंत्री बना दिया गया. केएस तुलसी ने दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी को छुड़वाया, उन्हें राज्यसभा में भेजा गया. उनका वकील मुकुल रस्तोगी, जो 25 लाख रुपये एक पेशी की फीस लेते हैं. मैं तो यह नहीं दे सकता था.
पाकिस्तान ने करवाई है घटना : बिट्टा ने कहा कि यह घटना पाकिस्तान द्वारा करवाई गई है. जितनी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए, उनकी चपेट में राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश कोई भी जगह आ सकती थी. वह तो एक तरह से बम की फैक्ट्री बना रहे थे. यह तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की बहादुरी थी, जिन्होंने इतना सामान पकड़ा और गिरफ्तारियां भी की है. वह सामान नहीं पकड़े जाते तो जगह-जगह पर ब्लास्ट होते, जैसे पहले होते थे.