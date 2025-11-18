ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट: जब मौत के बीच 'दोस्त' ने दिखाई बहादुरी, राहुल ने जान हथेली पर रखकर बचाई अंकुश की जान

20 वर्षीय राहुल कौशिक ने आगे बताया कि उन्होंने एक ऑटो वाले से मदद मांगी, लेकिन जाम की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाया, तभी एक रिक्शा चालक “भगवान बनकर” आया जिसने दोनों को सामान के ऊपर बैठाकर संकरी गलियों से होते हुए लोकनायक अस्पताल पहुंचाया.

“धमाका इतना तेज था कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया. होश आया तो देखा अंकुश (28 वर्ष) बुरी तरह घायल पड़े थे. चारों तरफ आग फैल रही थी और गाड़ियों में ब्लास्ट होने लगे थे. स्थिति इतनी भयावह थी कि वहां से निकलना लगभग असंभव हो चुका था.”

राहुल कौशिक ने बताया कि वह और उनका दोस्त अंकुश 10 नवंबर को चांदनी चौक स्थित गौरीशंकर मंदिर जा रहे थे. जैसे ही वे लाल बत्ती के पास पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों बाइक से दूर जा गिरे. राहुल ने बताया कि

नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट मामले ने देश भर के लोगों को दहला कर रख दिया था, वहीं इस घटना के बीच दोस्ती की एक मिसाल बनकर उभरे राहुल कौशिक. धमाके में घायल हुए लोगों की चीख पुकार सुनकर राहुल कौशिक ने बिना अपनी जान की परवाह किए अपने दोस्त अंकुश शर्मा को बचाने में जो हिम्मत दिखाई, वह काबिले-तारीफ है. अंकुश इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं.

राहुल की भी गंभीर चोट, कान का पर्दा फट गया

अस्पताल पहुंचते-पहुंचते राहुल की तबीयत भी बिगड़ गई. घर लौटते समय उन्हें पता चला कि उनके एक कान से आवाज आनी बंद हो चुकी है. परिजन तुरंत उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके बाएं कान का पर्दा फट चुका है, जिसे ठीक करना संभव नहीं है. राहुल के पिता पुरुषोत्तम ने कहा, “जब हमें हादसे की खबर मिली तो पूरा परिवार टूट गया, लेकिन राहुल की हिम्मत देखकर आज भी गर्व होता है. ऐसे बच्चे समाज के लिए प्रेरणा हैं.

अंकुश की हालत बेहद गंभीर, मां का दर्द छलका

घायल अंकुश शर्मा की मां मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि, ''मेरे बेटे का पूरा चेहरा जल चुका है. कान में टांके आए हैं, अस्पताल में सफाई व्यवस्था बेहद खराब है, ठीक से मिलने भी नहीं दिया जाता. 8 दिन हो गए आईसीयू में भर्ती हुए, लेकिन हालत में सुधार नहीं दिख रहा है.

घायल अंकुश शर्मा ने आगे कहा कि उनका 28 वर्षीय बेटा आज अपाहिज जैसी स्थिति में पहुंच गया है. परिवार सदमे में है. बता दें कि दिल्ली बम धमाके ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी, लेकिन इस भयावह मंजर के बीच राहुल कौशिक की बहादुरी और दोस्ती की मिसाल लोगों के दिलों में उम्मीद जगाती है. अब जरूरत है कि सरकार और प्रशासन घायलों के बेहतर उपचार और सुरक्षा व्यवस्था पर तुरंत ठोस कदम उठाए.

लाल किले के पास कार में हुआ बड़ा धमाका: देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर 10 नवंबर 2025 को धमाके से दहल उठी थी. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर वन के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ था, जिसकी चपेट में आसपास मौजूद कई गाड़ियां आ गईं. विस्फोट इतना बड़ा था कि हर तरफ आग और धुआं नजर आ रहा था. ब्लास्ट के बाद घायलों को इलाज के लिए लोक नायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, अब ब्लास्ट में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इलाज करा रहे घायलों में कई और की भी हालत गंभीर बनी हुई है, जिन पर डॉक्टरों की टीम विशेष निगरानी कर रही है. गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच कर रही है.

