दिल्ली विस्फोट मामले में NIA ने कोलकाता के सुधार गृह के कैदी से पूछताछ की

NIA ने कोलकाता के सुधार गृह के कैदी से पूछताछ की ( प्रतीकात्मक फोटो -PTI )

कोलकाता: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट की जांच हर गुजरते दिन के साथ जटिल होती जा रही है. विस्फोट के बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. अब जांच में एक नया पहलू जुड़ गया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की छह सदस्यीय टीम विस्फोट के पीछे की संभावित साज़िश का सुराग ढूंढने के लिए कोलकाता के एक सुधार गृह पहुंची है. जांचकर्ताओं ने वहां जाकर एक कैदी से घंटों पूछताछ की.

एनआईए सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली ब्लास्ट मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनसे बारी-बारी से पूछताछ की जा रही है. इस दौरान पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति का नाम भी सामने आया है.

वह वर्तमान में राज्य की एक जेल में ड्रग सप्लाई गिरोह में शामिल होने के आरोप में बंद है. उसकी पिछली गतिविधियों और संचार नेटवर्क की जांच के बाद, जांचकर्ताओं को संदेह हुआ. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इस कैदी का दिल्ली विस्फोट की योजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हो सकता है.

सूत्रों के अनुसार, एनआईए के अधिकारी उस व्यक्ति के घर भी गए जो वर्तमान में सुधार गृह में बंद है. जांचकर्ताओं ने परिवार के सभी सदस्यों से बात की और उनके बयान दर्ज किए. वह व्यक्ति कब से सुधार गृह में बंद था? उससे पहले वह कहां-कहां गया था? वह किन-किन लोगों से मिलता-जुलता था, किन-किन लोगों के संपर्क में था? केंद्रीय जांच एजेंसी ने ये सारी जानकारियां दर्ज की हैं.

संदेह के आधार पर, एनआईए के अधिकारी शहर के सुधार गृह पहुंचे. सुधार गृह के सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ताओं ने कैदी से लगभग कुछ घंटों तक पूछताछ की.

मुख्य पूछताछ यह पता लगाने के लिए की गई कि क्या वह व्यक्ति किसी बड़े आपराधिक गिरोह या किसी अंतर-राज्यीय तोड़फोड़ मॉड्यूल से जुड़ा था. यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या उसका ड्रग सप्लाई नेटवर्क के पीछे किसी उग्रवादी संगठन या आपराधिक समूह से कोई संपर्क था.

जांच एजेंसी के एक अधिकारी के अनुसार, देश भर में कुछ सक्रिय गिरोह विभिन्न आपराधिक गतिविधियों - जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, फर्जी दस्तावेज बनाना, हथियारों की आपूर्ति आदि की आड़ में तोड़फोड़ की योजना बनाते हैं.