दिल्ली विस्फोट मामले में NIA ने कोलकाता के सुधार गृह के कैदी से पूछताछ की
दिल्ली बम धमाके मामले में एनआईए की टीम ने कोलकाता के एक सुधार गृह में कैदी से घंटों पूछताछ की.
Published : November 17, 2025 at 7:31 PM IST
कोलकाता: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट की जांच हर गुजरते दिन के साथ जटिल होती जा रही है. विस्फोट के बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. अब जांच में एक नया पहलू जुड़ गया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की छह सदस्यीय टीम विस्फोट के पीछे की संभावित साज़िश का सुराग ढूंढने के लिए कोलकाता के एक सुधार गृह पहुंची है. जांचकर्ताओं ने वहां जाकर एक कैदी से घंटों पूछताछ की.
एनआईए सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली ब्लास्ट मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनसे बारी-बारी से पूछताछ की जा रही है. इस दौरान पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति का नाम भी सामने आया है.
वह वर्तमान में राज्य की एक जेल में ड्रग सप्लाई गिरोह में शामिल होने के आरोप में बंद है. उसकी पिछली गतिविधियों और संचार नेटवर्क की जांच के बाद, जांचकर्ताओं को संदेह हुआ. जांचकर्ताओं का मानना है कि इस कैदी का दिल्ली विस्फोट की योजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हो सकता है.
सूत्रों के अनुसार, एनआईए के अधिकारी उस व्यक्ति के घर भी गए जो वर्तमान में सुधार गृह में बंद है. जांचकर्ताओं ने परिवार के सभी सदस्यों से बात की और उनके बयान दर्ज किए. वह व्यक्ति कब से सुधार गृह में बंद था? उससे पहले वह कहां-कहां गया था? वह किन-किन लोगों से मिलता-जुलता था, किन-किन लोगों के संपर्क में था? केंद्रीय जांच एजेंसी ने ये सारी जानकारियां दर्ज की हैं.
संदेह के आधार पर, एनआईए के अधिकारी शहर के सुधार गृह पहुंचे. सुधार गृह के सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ताओं ने कैदी से लगभग कुछ घंटों तक पूछताछ की.
मुख्य पूछताछ यह पता लगाने के लिए की गई कि क्या वह व्यक्ति किसी बड़े आपराधिक गिरोह या किसी अंतर-राज्यीय तोड़फोड़ मॉड्यूल से जुड़ा था. यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या उसका ड्रग सप्लाई नेटवर्क के पीछे किसी उग्रवादी संगठन या आपराधिक समूह से कोई संपर्क था.
जांच एजेंसी के एक अधिकारी के अनुसार, देश भर में कुछ सक्रिय गिरोह विभिन्न आपराधिक गतिविधियों - जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, फर्जी दस्तावेज बनाना, हथियारों की आपूर्ति आदि की आड़ में तोड़फोड़ की योजना बनाते हैं.
माना जा रहा है कि दिल्ली में लाल किले के सामने हुआ धमाका भी उसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है. इसी आशंका के आधार पर इस कैदी के पिछले संचार रिकॉर्ड, मोबाइल रिकॉर्ड, संपर्क और वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है.
एनआईए सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी हैं, जो धमाके की जांच को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं. यह भी पता चला है कि आने वाले दिनों में उनसे एक बार फिर पूछताछ हो सकती है.
दिल्ली में लाल किले के सामने हुई घटना से देशभर में फैली दहशत अभी कम नहीं हुई है. जांच एजेंसी हर उस शख्स से कड़ी पूछताछ कर रही है जो इस घटना में शामिल हो सकता है. राज्य खुफिया समुदाय का मानना है कि कोलकाता सुधार गृह पर यह अचानक छापा उस जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
देश के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक पर हुए धमाके जैसी बड़ी तोड़फोड़ की योजना के पीछे कौन है, इसका पता लगाने के लिए एनआईए अब पूरी ताकत से जांच कर रही है. और इस पूछताछ से जांच को नई दिशा मिलने के संकेत मिलने लगे हैं.
एनआईए ने रविवार को इस घटना में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली विस्फोट में मारे गए डॉ. उमर नबी के सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
वह आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के साथ विस्फोट की साजिश में शामिल था. इस कश्मीरी युवक का नाम आमिर राशिद अली है. उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार उसके नाम पर पंजीकृत है.
ये भी पढ़ें- NIA ने लाल किला आतंकी हमले के सिलसिले में दो प्रमुख जानकारियां हासिल कीं