ETV Bharat / bharat

लाल किला ब्लास्ट से जम्मू-कश्मीर पर्यटन को लगा एक और बड़ा झटका, पहलगाम हमले से टूटी थी कमर

आतंकी हमले कश्मीरी युवाओं के शामिल होने की खबरों के बाद हालात और खराब हो गए. इससे टूरिस्टों की चिंता बढ़ गई.

DELHI BLAST KASHMIR TOURISM
कश्मीर की फाइल फोटो (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 25, 2025 at 2:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म संकट से जूझ रहे जम्मू-कश्मीर को लाल किले में हुए धमाके से एक बार और बड़ा झटका लगा है. टूरिज्म से जुड़े लोगों के मुताबिक धमाके में कई कश्मीरी युवाओं के शामिल होने की खबरों के बाद हालात और खराब हो गए हैं. इससे आने वाले टूरिस्ट की चिंता बढ़ गई है.

अक्टूबर में इस सेक्टर में सुधार के संकेत दिखे थे क्योंकि जल्दी बर्फबारी और सरकार की कोशिशों से असर पड़ा. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई थी कि अच्छा मौसम महीनों की अनिश्चितता के बाद इंडस्ट्री को फिर से पटरी पर लाने में मदद करेगा. यह उम्मीद 10 नवंबर को खत्म हो गई जब दिल्ली में एक कश्मीरी डॉक्टर के कथित सुसाइड कार बम धमाके में कम से कम एक 12 लोग मारे गए. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कहा कि उसने छह लोगों को गिरफ्तार किया है. वे एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे. इस ग्रुप में केंद्र शासित प्रदेश के बाहर काम करने वाले दो कश्मीरी डॉक्टर भी शामिल थे.

गुलमर्ग में 20 कमरों वाले बजट होटल के मालिक सज्जाद अहमद ने कहा, 'हमारे लिए यह एक और झटका है. आने वाले लोग बहुत कम हैं. दिल्ली ब्लास्ट में कुछ कश्मीरी लोगों के शामिल होने और नौगाम पुलिस स्टेशन में अचानक हुए ब्लास्ट की वजह से लोग आने में हिचकिचा रहे हैं.'

पहलगाम के बैसरन मैदान में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद टूरिज्म पहले ही खत्म हो गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. इनमें से ज्यादातर टूरिस्ट थे. अधिकारियों ने 50 से ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए थे. इसलिए टूरिस्ट घाटी छोड़कर निकल गए. सिक्योरिटी रिव्यू के बाद उनमें से लगभग 28 जगहें फिर से खुल गई और ट्रैवल ऑपरेटरों ने कहा कि उन्होंने छुट्टियों और त्योहारों के मौसम में आने वालों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी.

सज्जाद ने कहा, 'अक्टूबर में टूरिज्म में कुछ तेजी आई थी, लेकिन धमाके ने फिर से अनिश्चितता पैदा कर दी है. अभी ऑक्यूपेंसी मुश्किल से दो से पांच परसेंट के बीच है.' पिछले तीन सालों में कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 34.98 लाख टूरिस्ट घाटी आए जो 2023 में 31.55 लाख और 2022 में 26.73 लाख थे. इस साल पहलगाम हमले से पहले ही टूरिस्ट की संख्या छह लाख को पार कर गई थी, लेकिन तब से यह संख्या घटकर कुछ हजार रह गई है.

मंदी के बावजूद इंडस्ट्री लीडर्स और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सर्दियों का मौसम आते ही उन्हें रिकवरी की उम्मीद है. जम्मू- कश्मीर सरकार गोवा में 56वें ​​इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में हिस्सा ले रही है. श्रीनगर में शुक्रवार को एक टूरिज्म इवेंट में जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्शां अंद्राबी ने कहा कि विंटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को फिर से पटरी पर लाने में मदद कर सकते हैं.

उन्होंने कहा, '2019 के बाद से टूरिस्ट का आना-जाना अच्छा रहा, लेकिन हाल की घटनाओं की वजह से इसमें कमी आई है. मुझे उम्मीद है कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स और बर्फबारी का मौसम विजिटर्स को अट्रैक्ट करेगा. मुझे नहीं लगता कि इस सर्दी में कोई होटल खाली होगा.'

ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के पूर्व प्रेसिडेंट और जाने-माने टूरिज्म स्टेकहोल्डर फारूक कुथु ने भी ऐसी ही उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि सर्दियों में ट्रेडिशनली दक्षिणी राज्यों से विजिटर्स आते हैं, खासकर आईटी प्रोफेशनल क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में ट्रैवल करते हैं.

उन्होंने कहा, 'लाल किले पर हुआ धमाका इस सेक्टर के लिए एक और झटका था लेकिन बुकिंग में कोई कैंसलेशन या बदलाव नहीं हुआ है. इस वजह से हमें उम्मीद है कि सर्दी का मौसम, गर्मियों से बेहतर होगा. सरकार की कोशिशों से भी मदद मिल रही है. उम्मीद अभी भी कायम है.'

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

TAGGED:

RED FORT BLAST SETBACK TOURISM
JAMMU KASHMIR TOURISM
टूरिज्म संकट
जम्मू कश्मीर
DELHI BLAST KASHMIR TOURISM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में गंभीर स्थिति में भारत, हार से बचने के लिए अंतिम दिन चाहिए 522 रन

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.