ETV Bharat / bharat

लाल किला ब्लास्ट से जम्मू-कश्मीर पर्यटन को लगा एक और बड़ा झटका, पहलगाम हमले से टूटी थी कमर

श्रीनगर: पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म संकट से जूझ रहे जम्मू-कश्मीर को लाल किले में हुए धमाके से एक बार और बड़ा झटका लगा है. टूरिज्म से जुड़े लोगों के मुताबिक धमाके में कई कश्मीरी युवाओं के शामिल होने की खबरों के बाद हालात और खराब हो गए हैं. इससे आने वाले टूरिस्ट की चिंता बढ़ गई है.

अक्टूबर में इस सेक्टर में सुधार के संकेत दिखे थे क्योंकि जल्दी बर्फबारी और सरकार की कोशिशों से असर पड़ा. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई थी कि अच्छा मौसम महीनों की अनिश्चितता के बाद इंडस्ट्री को फिर से पटरी पर लाने में मदद करेगा. यह उम्मीद 10 नवंबर को खत्म हो गई जब दिल्ली में एक कश्मीरी डॉक्टर के कथित सुसाइड कार बम धमाके में कम से कम एक 12 लोग मारे गए. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कहा कि उसने छह लोगों को गिरफ्तार किया है. वे एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे. इस ग्रुप में केंद्र शासित प्रदेश के बाहर काम करने वाले दो कश्मीरी डॉक्टर भी शामिल थे.

गुलमर्ग में 20 कमरों वाले बजट होटल के मालिक सज्जाद अहमद ने कहा, 'हमारे लिए यह एक और झटका है. आने वाले लोग बहुत कम हैं. दिल्ली ब्लास्ट में कुछ कश्मीरी लोगों के शामिल होने और नौगाम पुलिस स्टेशन में अचानक हुए ब्लास्ट की वजह से लोग आने में हिचकिचा रहे हैं.'

पहलगाम के बैसरन मैदान में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद टूरिज्म पहले ही खत्म हो गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. इनमें से ज्यादातर टूरिस्ट थे. अधिकारियों ने 50 से ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए थे. इसलिए टूरिस्ट घाटी छोड़कर निकल गए. सिक्योरिटी रिव्यू के बाद उनमें से लगभग 28 जगहें फिर से खुल गई और ट्रैवल ऑपरेटरों ने कहा कि उन्होंने छुट्टियों और त्योहारों के मौसम में आने वालों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी.

सज्जाद ने कहा, 'अक्टूबर में टूरिज्म में कुछ तेजी आई थी, लेकिन धमाके ने फिर से अनिश्चितता पैदा कर दी है. अभी ऑक्यूपेंसी मुश्किल से दो से पांच परसेंट के बीच है.' पिछले तीन सालों में कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 34.98 लाख टूरिस्ट घाटी आए जो 2023 में 31.55 लाख और 2022 में 26.73 लाख थे. इस साल पहलगाम हमले से पहले ही टूरिस्ट की संख्या छह लाख को पार कर गई थी, लेकिन तब से यह संख्या घटकर कुछ हजार रह गई है.