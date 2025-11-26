ETV Bharat / bharat

लाल किला ब्लास्ट मामला: कोर्ट ने शोएब को दस दिन की एनआईए हिरासत में भेजा

NIA ने लालकिला ब्लास्ट मामले में आरोपी शोएब अली के रुप में सातवीं गिरफ्तारी की है. इससे पहले आमिर रशीद अली को गिरफ्तार किया था.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी शोएब अली को दस दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया है जबकि आरोपी आमिर रशीद अली की एनआईए हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ा दिया है.

एनआईए ने लालकिला ब्लास्ट मामले में आरोपी शोएब अली के रुप में सातवीं गिरफ्तारी की है. आरोपी आमिर रशीद अली को एनआईए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था और आज उसकी एनआईए हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया था. इन दोनों आरोपियों के पहले एनआईए ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उनमें पुलवामा के डॉ मुजम्मिल शकील गनई, जम्मू-कश्मीर के डॉ आदिल अहमद, लखनऊ के डॉ शाहीन सईद और जम्मू-कश्मीर के मुफ्ती इरफान वागे शामिल हैं.

इसके पहले आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक दानिश उसने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई.

एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया. दानिश को पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि मॉड्यूल के अन्य लोग उसे प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के लिए ओवर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बनाना चाहते थे, जबकि उमर कई महीनों से उसका ब्रेनवॉश कर आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार कर रहा था.

एनआईए के मुताबिक उमर की यह कोशिश इस साल अप्रैल में उस समय नाकाम हो गई जब दानिश ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति और इस्लाम में आत्महत्या को गलत मानने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था. बता दें कि लालकिला के पास 10 नवंबर को आई20 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे.

DELHI PATIALA HOUSE COURT
DELHI BLAST INVESTIGATION UPDATES
RED FORT BLAST CASE
लालकिला ब्लास्ट मामला
DELHI RED FORT CAR BLAST CASE

