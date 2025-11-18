ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट: आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिनों की NIA हिरासत में भेजा, श्रीनगर से हुआ था गिरफ्तार

जासिर बिलाल वानी को 10 दिनों की NIA हिरासत में भेजा ( ANI 'X' हैंडल )