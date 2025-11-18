ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट: आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिनों की NIA हिरासत में भेजा, श्रीनगर से हुआ था गिरफ्तार

लालकिला ब्लास्ट के दूसरे आरोपी जासिर बिलाल वानी को दस दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा गया.

जासिर बिलाल वानी को 10 दिनों की NIA हिरासत में भेजा
जासिर बिलाल वानी को 10 दिनों की NIA हिरासत में भेजा (ANI 'X' हैंडल)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 18, 2025 at 5:11 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा. एनआईए की टीम ने जासिर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. लालकिला ब्लास्ट मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में आरोपी और सुरक्षाकर्मियों के अलावा किसी को भी मौजूद रहने की अनुमति नहीं थी.

एनआईए के मुताबिक, दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक, दानिश उसने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई.

एनआईए के मुताबिक, राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया.

दानिश को पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि मॉड्यूल के अन्य लोग उसे प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के लिए ओवर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बनाना चाहते थे, जबकि उमर कई महीनों से उसका ब्रेनवॉश कर आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार कर रहा था.

एनआईए के मुताबिक, उमर की यह कोशिश इस साल अप्रैल में उस समय नाकाम हो गई जब दानिश ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति और इस्लाम में आत्महत्या को गलत मानने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था. इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर रशीद अली को दस दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया था. आमिर रशीद अली को एनआईए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था.

बता दें कि लालकिला पर ब्लास्ट के मामले में एनआईए की ओर से आमिर की पहली गिरफ्तारी थी. आमिर रशीद अली पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी उमर को कार लाने में मदद की. गौरतलब है कि लालकिला के पास 10 नवंबर को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई और 32 लोग घायल हो गए थे.

