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इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा 86 साल पुराना दिल्ली रेस क्लब! खाली कराने की प्रक्रिया हुई शुरू, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक दिल्ली रेस क्लब की 53 एकड़ से अधिक जमीन का कब्जा अपने हाथों में ले लिया है.

दिल्ली रेस क्लब को खाली कराने की प्रक्रिया
दिल्ली रेस क्लब को खाली कराने की प्रक्रिया (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2026 at 2:47 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली रेस क्लब को खाली कराने के मामले में हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब इसको खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. एल एंड डीओ विभाग ने 27 अगस्त को अपने पक्ष में फैसला आने के बाद ही रेस क्लब को खाली कराने के लिए डिमोलिशन की कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान दिल्ली दिल्ली रेस क्लब की बाउंड्री बाल को तोड़ दिया गया. साथ ही रेस क्लब में बने घोड़ों के अस्तबल को भी तोड़कर खाली करा लिया गया है.

रेस क्लब की ओर से दी जगह पर ढाबा चला रहे सनोज कुमार ने बताया कि,

हमें पांच सितंबर तक समय खाली करने के लिए दिया गया है. अगर खाली नहीं किया तो बुलडोजर से तोड़ने की बात कही गई है. उन्होंने बताया कि हम लंबे समय से यहां ढाबा चला रहे हैं तो थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए था. पांच दिन का समय कम है. कई वर्कर यहां पर काम करते हैं और काफी सामान है, उसको हटाने के लिए समय चाहिए.

राहुल चौहान, रिपोर्टर (ETV Bharat)

दिल्ली रेस क्लब को खाली कराने की प्रक्रिया

दिल्ली रेस क्लब के मुख्य गेट पर बैठे लालचंद ने बताया कि अभी एक सप्ताह का टाइम यहां से सामान हटाने के लिए दे दिया गया है. रेस क्लब के लोगों ने काफी सामान होने की बात कहते हुए खाली करने लिए और समय मांगा था. यहां 400 घोड़े थे, उनमें से अब सिर्फ 50 घोड़े रह गए हैं. बाकी घोड़े धीरे धीरे करके बेच दिए हैं, क्योंकि इसको खाली कराने का मामला कई महीने से चल रहा था. इसलिए घोड़ों को हटाने का काम पहले ही शुरू कर दिया था.

बता दें कि अंग्रेजों के जमाने में वर्ष 1940 में शुरू किया गया दिल्ली रेस क्लब अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है. 86 साल पुराना क्लब अब खाली होने के साथ ही बंद हो जाएगा और इसकी जमीन केंद्र सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और फिर यहां नए प्रोजेक्ट लाने की तैयारी होगी. बता दें कि रेस क्लब प्रधानमंत्री आवास के अपोजिट में स्थित है.

दिल्ली रेस क्लब को खाली कराने पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

मस्जिद कैंप, बीआर कैंप और डीआईडी कैंप को 5 अक्तूबर तक करना है खाली

बता दें कि दिल्ली रेस क्लब के पीछे स्थित झुग्गी बीआर कैंप और बराबर में स्थित मस्जिद कैंप और थोड़ी दूर पर स्थित झुग्गी डीआईडी कैंप को भी खाली करने के लिए अब दिल्ली हाई कोर्ट से 5 अक्टूबर तक का समय मिला है. मस्जिद कैंप की ओर से दाखिल याचिका कर्ताओं में शामिल शाइस्ता खान ने बताया कि अब हम तीनों कैंप के लोग मिलकर के सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख कर रहे हैं. हाई कोर्ट से हमें यह लास्ट समय दिया गया है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मिला मदद का आश्वासन

उन्होंने बताया कि हम खाली करने के लिए पहले भी मना नहीं कर रहे थे, न अब कर रहे हैं. बस हमारी मांग इतनी है कि हमें यहां से हटाकर 45 किलोमीटर दूर सावदा घेवरा ना भेजा जाए. हमें यहां से दूर काटेल बाग और साउथ ईस्ट दिल्ली में ही कहीं शिफ्ट कर दिया जाए. सावदा घेवरा में बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है. वहां हमें रोजगार की भी समस्या होगी. यहां का रोजगार अधिक दूरी की वजह से छूट जाएगा. अगर सरकार आसपास कहीं जगह दे देगी तो यहां की नौकरी और बच्चों की पढ़ाई यहीं चलती रहेगी.

शाइस्ता खान ने बताया कि हम इस मामले में मदद के लिए कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड दो तीन बार गए थे. हम राहुल गांधी से मिलर अपनी समस्या रखना चाहते थे. इसलिए रक्षाबंधन वाले दिन हम फिर से गए थे तो राहुल गांधी की ओर से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव को हमसे बात करने के लिए भेजा गया था. उन्होंने हमें कानूनी रूप से मदद का आश्वासन दिया है. साथ ही अरविंद केजरीवाल की ओर से हमें पहले ही हाई कोर्ट में लड़ने के लिए हमें वकील दिया हुआ है.

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