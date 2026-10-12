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दिल्ली में विरोध प्रदर्शन: क्या मोदी सरकार के खिलाफ है असंतोष की शुरुआत? JNU प्रोफेसर का बड़ा विश्लेषण

नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में पालिका बाज़ार के पास रविवार, 11 अक्टूबर, 2026 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया. ( IANS )

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है. विपक्षी दल और सोशल एक्टिविस्ट, एसआईआर (SIR) प्रक्रिया और मतदाता सूची पर सवाल उठा रहे हैं. वे सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं. इससे पहले दिल्ली में नीट (NEET) परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था. इस प्रदर्शन के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था.

इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर देश-विदेश में चर्चाएं तेज हैं. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार अमिताभ सिंह ने इन आंदोलनों को 'लोकतांत्रिक असंतोष की वापसी' करार दिया है. हालांकि, उनका यह भी मानना है कि इन घटनाओं से दुनिया भर में भारत की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.