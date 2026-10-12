दिल्ली में विरोध प्रदर्शन: क्या मोदी सरकार के खिलाफ है असंतोष की शुरुआत? JNU प्रोफेसर का बड़ा विश्लेषण
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह से ईटीवी भारत के ब्यूरोचीफ सौरभ शुक्ला ने दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों पर खास बातचीत की.
Published : October 12, 2026 at 3:02 PM IST
नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है. विपक्षी दल और सोशल एक्टिविस्ट, एसआईआर (SIR) प्रक्रिया और मतदाता सूची पर सवाल उठा रहे हैं. वे सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं. इससे पहले दिल्ली में नीट (NEET) परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था. इस प्रदर्शन के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था.
इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर देश-विदेश में चर्चाएं तेज हैं. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार अमिताभ सिंह ने इन आंदोलनों को 'लोकतांत्रिक असंतोष की वापसी' करार दिया है. हालांकि, उनका यह भी मानना है कि इन घटनाओं से दुनिया भर में भारत की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में प्रोफेसर अमिताभ सिंह ने परीक्षा विवादों, सरकार के रवैये, विपक्ष की भूमिका और वैश्विक मंच पर भारत की लोकतांत्रिक छवि पर पड़ने वाले असर को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है. देश की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर जेएनयू के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से हुई इस खास बातचीत के प्रमुख अंश पढ़ें.
सवाल: आप भारत की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को किस तरह देखते हैं? क्या अभी चल रहे विरोध प्रदर्शनों की तुलना दूसरे देशों में हो रहे आंदोलनों से की जा सकती है?
जवाब: दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं. हमारे पड़ोस में हमने नेपाल में ऐसे ही प्रदर्शन देखे हैं, जबकि मेडागास्कर और कई अन्य देशों में भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं. NEET और परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों के बाद सीजेपी विरोध आंदोलन के लिए जो लोग इकट्ठा हुए हैं, उसने सरकारी नीतियों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को हवा दी हो सकती है. मैं इसे मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष की शुरुआत के रूप में देखता हूं, जहां कई ऐसे मुद्दे जो अब तक दबे हुए थे, अब सामने आ रहे हैं. मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज हो सकता है.
सवाल: क्या इन विरोध प्रदर्शनों को सत्ता विरोधी लहर या भाजपा के लंबे समय तक शासन में रहने के बाद जनता में बढ़ते असंतोष से जोड़कर देखा जा सकता है?
जवाब: मैं इस आंदोलन को मुख्य रूप से चुनावी राजनीति से जोड़कर नहीं देखूंगा. मैं इसे आबादी के एक हिस्से द्वारा खास मुद्दों के खिलाफ, विशेष रूप से एसआईआर (SIR) प्रक्रिया और इसके लागू होने में आई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ एक लोकतांत्रिक विरोध के रूप में देखता हूं. विपक्ष अपने समर्थन का दायरा बढ़ाने के लिए इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है.
हालांकि, इस आंदोलन को सीधे तौर पर चुनाव के नतीजों का संकेत नहीं माना जाना चाहिए. सरकार को अपने तौर-तरीकों में सुधार करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मुख्य मुद्दा लोकतांत्रिक तरीके से असंतोष जताने का है, न कि यह कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी या हारेगी.
सवाल: दिल्ली में चल रहे इन विरोध प्रदर्शनों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर क्या असर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब देश खुद को एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है?
जवाब: इन घटनाओं से, विशेष रूप से एसआईआर (SIR) को लेकर हो रहे प्रदर्शनों से, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक नकारात्मक छवि बन सकती है. हालांकि, भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं इतनी गहरी हैं कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इन प्रदर्शनों से देश की लोकतांत्रिक साख को कोई नुकसान पहुंचेगा. यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र की दिशा पर सवाल जरूर खड़े कर सकती है, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन और इन पर सरकार का रवैया, अपने आप में भारत के लोकतांत्रिक दर्जे को बुनियादी रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं हैं.
सवाल: अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक इन विरोध प्रदर्शनों को कितनी करीब से देख सकते हैं, और इन प्रदर्शनों से निपटने का तरीका भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में क्या संदेश देता है?
जवाब: लोकतांत्रिक आंदोलनों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मीडिया और संगठन इस स्थिति को बहुत करीब से देख सकते हैं, खासकर सरकार के रवैये और अदालतों व पुलिस की कार्रवाई पर उनकी नजर रहेगी. लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना कोई असामान्य बात नहीं है. हमने फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में भी प्रदर्शन देखे हैं, जिनमें प्रवासन से जुड़े आंदोलन भी शामिल हैं.
इस तरह के प्रदर्शन किसी देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को अपने आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाएं एक ऐसा ढांचा देती हैं जिसके दायरे में रहकर विरोध जताया जा सकता है. भारत के मामले में, इन प्रदर्शनों से निपटने का तरीका एक महत्वपूर्ण कारक होगा कि बाहरी पर्यवेक्षक स्थिति का आकलन कैसे करते हैं. इससे सवाल भले ही उठ सकते हैं, लेकिन इससे भारत की कोई नकारात्मक छवि नहीं बनेगी.
सवाल: कुछ लोगों का आरोप है कि इन विरोध प्रदर्शनों को बाहरी ताकतों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है या इन्हें एक तथाकथित 'टूलकिट' के जरिए योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है. क्या आपको इसमें पश्चिमी देशों या अन्य अंतरराष्ट्रीय ताकतों का कोई हाथ दिखाई देता है?
जवाब: जब भी कोई लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा होता है, तो अक्सर बाहरी ताकतों पर दोष मढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है. हमने पूर्ववर्ती गैर-भाजपा सरकारों के दौरान भी ऐसे आरोप लगते देखे हैं. मेरी नजर में, टूलकिट को लेकर चल रही चर्चा सरकार को अस्थिर करने की किसी सोची-समझी साजिश से ज़्यादा, लोकतांत्रिक दायरे के दोबारा जीवित होने के बारे में है. मेरा नहीं मानना कि इस नतीजे पर पहुंचने की कोई पर्याप्त वजह है कि कोई खास अंतरराष्ट्रीय संस्था, संगठन या व्यक्ति इन प्रदर्शनों का संचालन कर रहा है.
इसके बावजूद, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि इसमें अलग-अलग हित शामिल हो सकते हैं. नेपाल और बांग्लादेश के आंदोलनों के दौरान भी बाहरी हस्तक्षेप के आरोप सामने आए थे. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय हितों की मौजूदगी से यह साबित नहीं हो जाता कि वे ही किसी आंदोलन को चला रहे हैं या सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं.
सवाल: एक लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के लिए जगह खुली रखना क्यों जरूरी है?
जवाब: मैं इसे लोकतंत्र के एक उत्सव के रूप में बताऊंगा. विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र-विरोधी नहीं होते हैं, भले ही उन्हें अराजक आंदोलनों के रूप में पेश करने की कोशिशें की जाती रही हों. भारत ने आजादी के बाद से और यहां तक कि उससे पहले भी ऐसे आंदोलन देखे हैं. बिहार में जेपी आंदोलन और गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन ने विपक्षी ताकतों को एक साथ लाया और राजनीतिक बदलाव में योगदान दिया, खासकर इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के संदर्भ में.
अगर सरकार ट्रेनों को रोककर या लोगों को हवाई अड्डों पर या विमानों में गिरफ्तार करके इस पर प्रतिक्रिया देती है, तो इससे सत्ताधारी व्यवस्था की एक नकारात्मक छवि बन सकती है. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए जगह खुली रहनी चाहिए. ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन ने युवाओं के दिलों को छुआ है और इसे जारी रहने देना चाहिए.
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