दिल्ली विरोध-प्रदर्शन: पश्चिम बंगाल से CRPF की 20 अतिरिक्त कंपनियां बुलाई गईं
मंगलवार रात MHA के आदेश के बाद CRPF जवानों को पश्चिम बंगाल से एयरलिफ़्ट करके दिल्ली लाया गया,तुरंत तैनाती को लेकर फैसला
Published : July 22, 2026 at 12:46 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में CJP के साथ विपक्षी पार्टियों के चल रहे लगातार विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र ने दिल्ली में CRPF की 20 और कंपनियां तैनात करने का आदेश दिया है.अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कई अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा मंगलवार रात को राष्ट्रीय राजधानी में इनकी तुरंत तैनाती का आदेश दिए जाने के बाद, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) की इन टुकड़ियों को एअर लिफ्ट कर पश्चिम बंगाल से लाया जा रहा है.
CRPF की 20 कंपनियों को दिल्ली बुलाया गया
सुरक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने PTI को बताया कि CJP के विरोध-प्रदर्शनों, अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शनों और संसद के चल रहे सत्र को देखते हुए कानून-व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए CRPF की 20 कंपनियों को कोलकाता से हवाई जहाज़ के ज़रिए दिल्ली लाया जा रहा है. एक आधिकारिक ने बताया कि दिल्ली में हाल के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पों की कई घटनाओं के कारण यह तुरंत तैनाती ज़रूरी हो गई थी. उन्होंने बताया कि इन कंपनियों को कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैनात किया गया था और राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा गया था.
Delhi Police appeals to all protestors to maintain peace, exercise restraint and cooperate with the police in ensuring peace and public order. All participants are requested to conduct themselves in a peaceful manner, refrain from indulging in any unlawful or violent activities… pic.twitter.com/5QBH9dGeha— Delhi Police (@DelhiPolice) July 20, 2026
'रैपिड एक्शन फोर्स' की 30 कंपनियां उपलब्ध
CRPF की एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं. अधिकारियों के अनुसार, 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन और 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र को देखते हुए सुरक्षा इंतज़ाम मज़बूत करने के लिए केंद्र ने दिल्ली पुलिस को CRPF और उसकी खास 'रैपिड एक्शन फोर्स' (RAF) की लगभग 30 कंपनियां उपलब्ध कराई हैं.
हिंसा और तोड़-फोड़ को लेकर 6 FIR दर्ज
दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' और किसान समूहों द्वारा आयोजित 'चलो संसद' मार्च के दौरान कथित हिंसा, तोड़-फोड़ और अन्य घटनाओं के सिलसिले में अब तक छह FIR दर्ज की हैं. पुलिस इस पूरे मामले के पीछे किसी "बड़ी और आपराधिक साजिश" की जांच कर सकती है. ये मामले पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट प्लेस और अन्य पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए हैं और इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने वाले कानून की कई धाराओं को शामिल किया गया है.
'बड़ी साज़िश' की जांच जारी:
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा के पास हुई हिंसा और पत्थरबाज़ी के सिलसिले में एक FIR दर्ज की गई, जबकि गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, संसद सत्र के दौरान बिना इजाज़त ड्रोन उड़ाने और हिंसा के पीछे कथित साज़िश से जुड़े अलग-अलग मामले भी दर्ज किए गए हैं.
कई धाराओं में किया गया FIR दर्ज:
दिल्ली पुलिस के अनुसार, मारपीट, कानून को अपने हाथ में लेने और इससे जुड़े अन्य अपराधों के लिए भी FIR दर्ज की गईं. संसद स्ट्रीट थाने में दर्ज FIR में BNS की धाराओं के तहत कानूनी आदेशों का पालन न करना, सरकारी कर्मचारियों को उनके काम में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट या आपराधिक बल का प्रयोग, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, दंगा करने और हिंसा से संबंधित धारा शामिल हैं.
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