‘देश को नेपाल-बांग्लादेश बनाने की साजिश’ का आरोप लगाने वाले कश्मीरी युवक से मारपीट, राहुल गांधी से सवाल करने की बात कही
INDIA ब्लॉक के लंच से पहले जोरदार हंगामा, कश्मीरी युवक फहीम नजीर के साथ मारपीट.
Published : October 8, 2026 at 3:41 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में INDIA ब्लॉक के नेताओं के लिए आयोजित लंच के दौरान गुरुवार दोपहर एक कश्मीरी युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. मोएट्स रेस्टोरेंट के बाहर हुई इस घटना का एक भी वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक खुद को श्रीनगर निवासी फहीम नजीर बताते हुए अपने साथ हुई मारपीट को लेकर सवाल उठा रहा है. युवक का आरोप है कि उसने राहुल गांधी को गाली नहीं दी, बल्कि देश से जुड़े कुछ सवाल उठाए थे. इसके बावजूद उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई है.
पीड़ित युवक फहीम के मुताबिक, वह श्रीनगर का रहने वाला है और देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखने के लिए वहां पहुंचा था. पीड़ित का कहना है कि उसने राहुल गांधी को कोई अपशब्द नहीं कहा. उसका कहना है कि उसके पास अपनी बात रखने का अधिकार है और यदि किसी मुद्दे पर सवाल उठाए जाते हैं तो उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाना चाहिए.
देश को नेपाल-बांग्लादेश नहीं बनने देना
मारपीट के बाद पत्रकारों से बातचीत में फहीम ने अपने आने की वजह बताते हुए कहा कि वह लगातार एक पहल कर रहा है, जिसके जरिए लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है. उसने कहा कि वह देश का नागरिक है और उसकी जिम्मेदारी है कि देश को नेपाल व बांग्लादेश बनने से रोका जाए. उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर वह राहुल गांधी से सवाल करना चाहते थे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी नेता से सवाल पूछना गलत नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी नागरिक को सवाल पूछने या अपनी बात रखने पर पीटा जाता है तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व लोकतंत्र कैसे माना जा सकता है.
VIDEO | Delhi: Congress supporters allegedly thrash a person outside Moets Restaurant, Connaught Place, where Mallikarjun Kharge has invited INDIA bloc leaders for lunch. The person who identified himself as Fahim Nazir, a resident of Srinagar, says, "EVM was brought by Rajiv Gandhi in 1998 for the first time... You all have the footage... I didn't abuse Rahul Gandhi, but I was beaten badly. I have taken up this initiative to make the country understand that there is a conspiracy to turn country into Nepal... Bangladesh. Questions should be asked from Rahul Gandhi... this is freedom of speech." #Congress #OppositionProtest (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
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ईवीएम को लेकर भी उठाया सवाल
वीडियो में फहीम ईवीएम को लेकर भी अपनी बात रखते दिखाई देता है. वह कहता है कि ईवीएम में खराबी नहीं होती और सवाल यह है कि ईवीएम देश में कौन लेकर आया था. वो दावा करता है कि वर्ष 1998 में राजीव गांधी के समय पहली बार ईवीएम लाई गई थी. इसके बाद, आसपास मौजूद लोगों के बीच हंगामा होता दिखाई देता है. इसी दौरान फहीम मारपीट का आरोप लगाते हुए कहता है कि लोग उसे मार रहे हैं और उसकी हालत देखी जा सकती है.
हालांकि, मारपीट करने वाले लोगों की पहचान, घटना की पूरी परिस्थितियों व इस मामले में पुलिस शिकायत या एफआईआर अभी तक नहीं हुई है. बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता और मारपीट की खबरें आईं, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं. दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है.