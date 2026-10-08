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‘देश को नेपाल-बांग्लादेश बनाने की साजिश’ का आरोप लगाने वाले कश्मीरी युवक से मारपीट, राहुल गांधी से सवाल करने की बात कही

कश्मीरी युवक फहीम नजीर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में INDIA ब्लॉक के नेताओं के लिए आयोजित लंच के दौरान गुरुवार दोपहर एक कश्मीरी युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. मोएट्स रेस्टोरेंट के बाहर हुई इस घटना का एक भी वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक खुद को श्रीनगर निवासी फहीम नजीर बताते हुए अपने साथ हुई मारपीट को लेकर सवाल उठा रहा है. युवक का आरोप है कि उसने राहुल गांधी को गाली नहीं दी, बल्कि देश से जुड़े कुछ सवाल उठाए थे. इसके बावजूद उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई है.

पीड़ित युवक फहीम के मुताबिक, वह श्रीनगर का रहने वाला है और देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखने के लिए वहां पहुंचा था. पीड़ित का कहना है कि उसने राहुल गांधी को कोई अपशब्द नहीं कहा. उसका कहना है कि उसके पास अपनी बात रखने का अधिकार है और यदि किसी मुद्दे पर सवाल उठाए जाते हैं तो उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाना चाहिए.