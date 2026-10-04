जंतर-मंतर पर प्रदर्शन: महिला पत्रकारों का आरोप- दिल्ली पुलिस के अफसरों ने यौन उत्पीड़न किया, क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच
दिल्ली पुलिस ने महिला पत्रकारों द्वारा पुलिसकर्मियों पर लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के मामलों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है
Published : October 4, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : October 4, 2026 at 11:36 AM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में 3 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों पर महिला पत्रकारों के साथ कथित यौन उत्पीड़न व बदसलूकी के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब आधिकारिक रूप से शिकायतें प्राप्त होने की पुष्टि की है. नई दिल्ली जिला पुलिस को तीन महिला पत्रकारों की ओर से शिकायतें मिली हैं. दिल्ली पुलिस ने इन शिकायतों को निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है. पुलिस ने यह जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से साझा की है.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 अक्टूबर को नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी. इसी दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए. नई दिल्ली जिला के संसद मार्ग थाने में पुलिस को इन आरोपों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं हैं और इसके बाद उन्हें मामले की निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस के इस आधिकारिक बयान के बाद अब मामले की जांच जिला पुलिस के बजाय क्राइम ब्रांच करेगी. इससे पहले शनिवार को शिकायतों पर कार्रवाई और एफआई दर्ज किए जाने को लेकर पत्रकारों व पुलिस के बीच विवाद की स्थिति बनी थी.
प्रदर्शन की कवरेज के दौरान आरोप
3 अक्टूबर को जंतर-मंतर के आसपास एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था. प्रदर्शनकारियों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की जा रही थी. प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की थी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. इसी दौरान प्रदर्शन की कवरेज कर रही कुछ महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर बदसलूकी व यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए. शिकायतकर्ताओं में से एक महिला पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी पर अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक तरीके से छूने का आरोप लगाया है. आरोपों में एक ACP स्तर के अधिकारी का नाम भी सामने आया है. महिला पत्रकारों का आरोप था कि वे पत्रकार के तौर पर प्रदर्शन की कवरेज कर रही थीं, लेकिन पुलिस कार्रवाई के दौरान उनके साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया गया. इन आरोपों के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.
एफआईआर की मांग को लेकर थाने के बाहर पत्रकारों का प्रदर्शन
शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं होने पर शनिवार को बड़ी संख्या में पत्रकार संसद मार्ग थाने के बाहर पहुंच गए थे. पत्रकारों ने पुलिस से शिकायत दर्ज करने व मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी. इस दौरान कई घंटे तक थाने के बाहर विरोध-प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शन में स्वतंत्र पत्रकारों के साथ विभिन्न डिजिटल मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकार व कंटेंट क्रिएटर भी शामिल हुए थे. उनका कहना था कि यदि पुलिस अधिकारी पर किसी महिला के साथ अपराध करने का आरोप लगाया गया है तो शिकायत को सामान्य आपराधिक शिकायत की तरह लिया जाना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. शिकायतकर्ताओं की ओर से पहुंचे वकीलों ने भी पुलिस की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि शिकायतकर्ता महिलाओं को उनकी शिकायत पर आगे की कानूनी कार्रवाई के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए.
पुलिस ने कही थी प्रारंभिक जांच की बात:
घटना के बाद पुलिस की ओर से ये तर्क सामने आया था कि पुलिसकर्मी के खिलाफ मिली शिकायत पर तथ्यों की प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है. घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, मौके पर मौजूद लोगों की रिकॉर्डिंग व अन्य उपलब्ध वीडियो को जांच का हिस्सा बनाए जाने की बात कही गई थी. हालांकि शिकायतकर्ताओं व उनके समर्थन में थाने पहुंचे पत्रकारों का सवाल था कि यदि महिला ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं तो शिकायत प्राप्त करने व कानूनी प्रक्रिया शुरू करने में देरी क्यों की जा रही है. अब दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि तीनों महिला पत्रकारों की शिकायतें पुलिस ने प्राप्त कर ली हैं और उन्हें क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है. पुलिस ने अपनी पोस्ट में इसे निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए ट्रांसफर किए जाने की बात कही है.
इस जांच में क्या-क्या देखा जा सकता है?
अब क्राइम ब्रांच के सामने सबसे अहम सवाल ये होगा कि प्रदर्शन के दौरान वास्तव में क्या हुआ था. शिकायतों में लगाए गए आरोपों की पुष्टि किस हद तक होती है. जांच के दौरान घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो, पत्रकारों की रिकॉर्डिंग व मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त शिकायतों में जिन पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उस समय की ड्यूटी, मौके पर उनकी मौजूदगी और घटनाक्रम से संबंधित पुलिस रिकॉर्ड की भी जांच की जा सकती है.
जांच के दौरान मामले में शिकायतकर्ताओं के बयान भी दर्ज किए जाएंगे. इसके बाद उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक व प्रत्यक्ष साक्ष्यों से उनके आरोपों का मिलान किया जाएगा. जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपों के आधार पर आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जानी है.
पुलिस कार्रवाई के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदर्शन की कवरेज करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा व पुलिस कार्रवाई के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ व्यवहार को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. पत्रकारों का कहना है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के साथ-साथ पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने का अवसर भी देना चाहिए.
वहीं पुलिस की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने की होती है. ऐसे में जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह भी होगा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई किस परिस्थिति में हुई. पत्रकारों के साथ कथित व्यवहार कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई का हिस्सा था या उससे अलग कोई घटना हुई.
अब क्राइम ब्रांच की जांच पर नजर
दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान के बाद मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. तीन महिला पत्रकारों की शिकायतें अब नई दिल्ली जिला पुलिस के पास लंबित रहने के बजाय क्राइम ब्रांच को जांच के लिए भेज दी गई हैं. पुलिस ने खुद कहा है कि यह कदम निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच के उद्देश्य से उठाया गया है.
अब क्राइम ब्रांच की जांच में शिकायतों में लगाए गए आरोपों की पुष्टि, घटनास्थल के साक्ष्य व संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी. जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी.
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्रकारों से बदसलूकी की निंदा की
प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई व हिरासत में लिए जाने को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कड़ी आपत्ति जताई है. प्रेस क्लब ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए महिला पत्रकार की कथित छेड़छाड़ की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. प्रेस क्लब ने जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं. क्लब के मुताबिक इंटरनेट शटडाउन मीडिया की स्वतंत्रता व सूचना के निर्बाध प्रवाह पर गंभीर प्रतिबंध है. प्रेस क्लब ने पत्रकारों को रिपोर्टिंग के दौरान किसी भी तरह की बाधा से बचाने व उनके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की है.
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