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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन: महिला पत्रकारों का आरोप- दिल्ली पुलिस के अफसरों ने यौन उत्पीड़न किया, क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच

महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में 3 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों पर महिला पत्रकारों के साथ कथित यौन उत्पीड़न व बदसलूकी के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब आधिकारिक रूप से शिकायतें प्राप्त होने की पुष्टि की है. नई दिल्ली जिला पुलिस को तीन महिला पत्रकारों की ओर से शिकायतें मिली हैं. दिल्ली पुलिस ने इन शिकायतों को निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है. पुलिस ने यह जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से साझा की है.