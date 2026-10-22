CPCB का बड़ा एक्शनः दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सील होंगे 648 उद्योग!
इस बड़ी कार्रवाई के बीच पर्यावरणविद् ने बताया कि सिर्फ फैक्ट्रियां बंद करना आधा समाधान क्यों है. पढ़ें, संतू दास की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 9:01 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने 648 उद्योगों को तुरंत बंद करने और उन्हें सील करने जैसी तत्काल कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है. CPCB ने अपने दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और अन्य उत्तरी राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ये निर्देश दिए हैं.
इन 648 उद्योगों में से 10 दिल्ली में, 80 राजस्थान में, 298 हरियाणा में और 260 उत्तर प्रदेश में हैं. यह निर्देश इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के डेटा का विश्लेषण करने के बाद जारी किया गया था. इस विश्लेषण में यह पाया गया कि ये 648 उद्योग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन डेटा की 85% उपलब्धता बनाए रखने में विफल रहे.
ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) के लिए CPCB के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों में वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर के साथ लगातार डेटा की उपलब्धता बनाए रखनी होती है. ऐसे उद्योगों के लिए कम से कम 85% डेटा उपलब्धता बनाए रखना अनिवार्य है.
यह OCEMS उद्योगों द्वारा हवा में छोड़े जाने वाले प्रदूषण और गंदे पानी को लगातार रिकॉर्ड करता है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य नियामक प्राधिकरणों को रियल-टाइम डेटा भेजता है. यदि प्रदूषण का स्तर मौजूदा नियमों से अधिक हो जाता है, तो यह सिस्टम अलर्ट जारी करता है.
उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक औद्योगिक प्रदूषण भी है. प्रदूषण में इसका योगदान 20% तक हो सकता है. फिलहाल, हवा की बिगड़ती गुणवत्ता के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा बुधवार शाम से इस क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण (स्टेज-I) लागू कर दिया गया है.
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के SPCB के सदस्य सचिव को संबोधित अपने हालिया पत्र में CPCB ने सूचित किया है कि दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों के 2,291 उद्योगों ने इसके नए OCEMS पोर्टल पर डेटा भेजना शुरू कर दिया है.
ये उद्योग उन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं जिनमें- अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियां (जैसे चमड़ा कारखाने, चीनी मिलें और थर्मल पावर प्लांट); सामान्य अपशिष्ट उपचार/प्रबंधन सुविधाएं (कचरा प्रबंधन केंद्र); रेड कैटेगरी यानी लाल श्रेणी के उद्योग (मध्यम और बड़े पैमाने के); खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग); कपड़ा उद्योग (टेक्सटाइल); और धातु प्रसंस्करण (मेटल प्रोसेसिंग) उद्योग- शामिल हैं.
कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए अपने दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए, CPCB ने स्पष्ट रूप से कहा कि उद्योगों को कम से कम 85% डेटा उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी. इन बातों का संज्ञान लेते हुए, CPCB ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और इन राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से इन औद्योगिक इकाइयों को बंद करने और उन्हें सील करने की तत्काल कार्रवाई करने को कहा है.
CPCB ने साफ तौर पर कहा कि उद्योगों को बंद करने के आदेश को वापस लेना और उन्हें डी-सील करना तभी किया जाएगा, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि संबंधित उद्योग द्वारा सुधारात्मक कदम उठा लिए गए हैं और उन कदमों से संबंधित SPCB व DPCC पूरी तरह संतुष्ट हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस कदम का हवाला देते हुए, पर्यावरणविद् तन्नुजा चौहान ने गुरुवार को कहा कि यह एक स्वागत योग्य और आवश्यक कदम है.
उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "हमें यह स्वीकार करना होगा कि केवल नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों को बंद करने से ही आसमान साफ नहीं होगा, खासकर राजधानी के ऊपर. अगर अधिकारी सच में एनसीआर के बार-बार होने वाले वायु गुणवत्ता संकट का समाधान करना चाहते हैं, तो परिवहन क्षेत्र से होने वाले वायु प्रदूषण को भी एक समान और गैर-परक्राम्य प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए."
चौहान ने आगे कहा, "प्रदूषण के स्रोतों पर किए गए कई अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, विशेष रूप से निजी कारों और व्यक्तिगत मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं- स्थानीय स्तर पर पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड में साल भर योगदान देने वाले प्रमुख कारणों में से एक है. इसलिए औद्योगिक चिमनियों को सील करना और लाखों निजी वाहनों को बिना किसी जांच के छोड़ देना, इस समस्या का केवल आधा समाधान है."
उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी वायु गुणवत्ता में वास्तविक और दीर्घकालिक सुधार लाने के लिए निजी वाहनों के उपयोग को कम करने वाली एक साहसिक और प्रणालीगत योजना की आवश्यकता है.
पर्यावरणविद् ने आगे कहा कि नियामक निकायों और विशेष रूप से इस क्षेत्र की राज्य सरकारों को सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क - जैसे कि इलेक्ट्रिक बसें, आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी देने वाली फीडर सेवाएं, पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए समर्पित लेन, और मेट्रो रूटों का विस्तार- का तेजी से विस्तार, आधुनिकीकरण और उन्हें आपस में एकीकृत करना चाहिए. इसके साथ ही इन्हें सुरक्षित, सुलभ, विश्वसनीय और किफायती बनाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि जब तक हम व्यक्तिगत वाहनों पर अपनी निर्भरता को बड़े पैमाने पर कम नहीं करते और बड़े स्तर पर सार्वजनिक परिवहन की ओर नहीं बढ़ते, तब तक किसी भी स्तर पर ग्रैप जैसे आपातकालीन कदम सिर्फ संकट के समय उठाए जाने वाले अस्थायी उपाय ही बने रहेंगे, न कि कोई स्थायी समाधान.
इसे भी पढ़ेंः
- दिल्ली: प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम, 150 नई इलेक्ट्रिक बसें और 13 सीएक्यूएमएस स्टेशन लॉन्च
- 'कार्बन उत्सर्जन का ठीकरा विकासशील देशों पर फोड़ना गलत', NGT के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में PM मोदी का बड़ा बयान
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026: जहरीली हवा के बावजूद दिल्ली की रैंकिंग में बड़ा सुधार, मुंबई-बेंगलुरु को पछाड़ा; जानें देश और राजधानी की स्थिति