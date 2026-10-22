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CPCB का बड़ा एक्शनः दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सील होंगे 648 उद्योग!

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने 648 उद्योगों को तुरंत बंद करने और उन्हें सील करने जैसी तत्काल कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है. CPCB ने अपने दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और अन्य उत्तरी राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ये निर्देश दिए हैं.

इन 648 उद्योगों में से 10 दिल्ली में, 80 राजस्थान में, 298 हरियाणा में और 260 उत्तर प्रदेश में हैं. यह निर्देश इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के डेटा का विश्लेषण करने के बाद जारी किया गया था. इस विश्लेषण में यह पाया गया कि ये 648 उद्योग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन डेटा की 85% उपलब्धता बनाए रखने में विफल रहे.