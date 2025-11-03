ETV Bharat / bharat

दिल्ली का खतरनाक प्रदूषण देख हिला विदेशी सैलानी, कहा- 'its very bad here'

सैलानी इंडिया गेट पर खड़े होकर कहते सुनाई पड़े कि दिल्ली में अब दम घुट रहा है.

DELHI POLLUTION
दिल्ली के प्रदूषण से हैरान विदेशी सैलानी (SOURCE: ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 3, 2025 at 1:28 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के लिए प्रदूषण नासूर बनता जा रहा है. तमाम सरकारी दावों और कोशिशों के बीच सर्दी की आहट के साथ ही दिल्ली में दम घुटने लगा है. सड़कों पर पानी के छिड़काव से लेकर आसमान में कृत्रिम बारिश की कोशिशें सभी विफल नजर आ रही है. अब देश की राजधानी दिल्ली की ये हालत है कि विदेशों से घूमने आए सैलानियों का यहां दम घुटने लगा है.

इंडिया गेट जिसे राजधानी दिल्ली की शान कहा जाता है. जब भी कोई सैलानी घूमने आता है तो दिल्ली दर्शन बिना इंडिया गेट पूरा नहीं हो पाता है. ऐसे ही एक सैलानी इंडिया गेट पर खड़े होकर कहते सुनाई पड़े कि दिल्ली में अब दम घुट रहा है.

दरअसल आज मीडिया की नजरें एक विदेशी सैलानी पर पड़ी जो इंडिया गेट घूम रहे थे जब उनसे दिल्ली के प्रदूषण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में धुआं साफ तौर पर नजर आता है. ये विदेशी सैलानी आगरा से दिल्ली आए थे. इनका नाम है शेन...शेन ने बताया कि दिल्ली में

"हालात बहुत बुरे हैं। मैं आगरा से बस से आया था और जैसे-जैसे मैं दिल्ली के करीब पहुंचता गया, धुंध उतनी ही घनी होती गई। आप साफ़ तौर पर फ़र्क़ समझ सकते थे। जैसे-जैसे मैं दिल्ली के करीब पहुँचता गया, स्थिति इतनी बदतर होती गई कि अब मैं मुश्किल से सूरज देख पा रहा था..."

बतौर शेन दिल्ली में हालात चिंताजनक है. ये काफी गंभीर मुद्दा है. राजधानी दिल्ली में दिवाली के पहले से ही प्रदूषण चरम पर है. दिवाली से पहले ही AQI खतरनाक स्तर 500 के करीब आंका गया. जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी.

प्रदूषण पर जमकर राजनीति भी हो रही है. प्रदेश की बीजेपी सरकार ने राहत के लिए कृत्रिम बारिश कराने की योजना पर काम कर रही है. हालांकि अभी तक इस दिशा में कोई सकारात्मक नतीजे हाथ नहीं लगे हैं.

Last Updated : November 3, 2025 at 2:06 PM IST

