दिल्ली का खतरनाक प्रदूषण देख हिला विदेशी सैलानी, कहा- 'its very bad here'
सैलानी इंडिया गेट पर खड़े होकर कहते सुनाई पड़े कि दिल्ली में अब दम घुट रहा है.
Published : November 3, 2025 at 1:28 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 2:06 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के लिए प्रदूषण नासूर बनता जा रहा है. तमाम सरकारी दावों और कोशिशों के बीच सर्दी की आहट के साथ ही दिल्ली में दम घुटने लगा है. सड़कों पर पानी के छिड़काव से लेकर आसमान में कृत्रिम बारिश की कोशिशें सभी विफल नजर आ रही है. अब देश की राजधानी दिल्ली की ये हालत है कि विदेशों से घूमने आए सैलानियों का यहां दम घुटने लगा है.
इंडिया गेट जिसे राजधानी दिल्ली की शान कहा जाता है. जब भी कोई सैलानी घूमने आता है तो दिल्ली दर्शन बिना इंडिया गेट पूरा नहीं हो पाता है. ऐसे ही एक सैलानी इंडिया गेट पर खड़े होकर कहते सुनाई पड़े कि दिल्ली में अब दम घुट रहा है.
#WATCH | Delhi: Shane, a foreign national visiting India, says, " it's pretty bad. i came from agra by bus and the closer i got to delhi, the thicker the smog was. you could definitely tell the difference. the closer i got to delhi, it kept getting worse to the point where i could… https://t.co/e4D2eDcbyE pic.twitter.com/U9KdEGoXWJ— ANI (@ANI) November 3, 2025
दरअसल आज मीडिया की नजरें एक विदेशी सैलानी पर पड़ी जो इंडिया गेट घूम रहे थे जब उनसे दिल्ली के प्रदूषण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में धुआं साफ तौर पर नजर आता है. ये विदेशी सैलानी आगरा से दिल्ली आए थे. इनका नाम है शेन...शेन ने बताया कि दिल्ली में
"हालात बहुत बुरे हैं। मैं आगरा से बस से आया था और जैसे-जैसे मैं दिल्ली के करीब पहुंचता गया, धुंध उतनी ही घनी होती गई। आप साफ़ तौर पर फ़र्क़ समझ सकते थे। जैसे-जैसे मैं दिल्ली के करीब पहुँचता गया, स्थिति इतनी बदतर होती गई कि अब मैं मुश्किल से सूरज देख पा रहा था..."
बतौर शेन दिल्ली में हालात चिंताजनक है. ये काफी गंभीर मुद्दा है. राजधानी दिल्ली में दिवाली के पहले से ही प्रदूषण चरम पर है. दिवाली से पहले ही AQI खतरनाक स्तर 500 के करीब आंका गया. जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी.
प्रदूषण पर जमकर राजनीति भी हो रही है. प्रदेश की बीजेपी सरकार ने राहत के लिए कृत्रिम बारिश कराने की योजना पर काम कर रही है. हालांकि अभी तक इस दिशा में कोई सकारात्मक नतीजे हाथ नहीं लगे हैं.
