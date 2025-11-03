ETV Bharat / bharat

दिल्ली का खतरनाक प्रदूषण देख हिला विदेशी सैलानी, कहा- 'its very bad here'

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के लिए प्रदूषण नासूर बनता जा रहा है. तमाम सरकारी दावों और कोशिशों के बीच सर्दी की आहट के साथ ही दिल्ली में दम घुटने लगा है. सड़कों पर पानी के छिड़काव से लेकर आसमान में कृत्रिम बारिश की कोशिशें सभी विफल नजर आ रही है. अब देश की राजधानी दिल्ली की ये हालत है कि विदेशों से घूमने आए सैलानियों का यहां दम घुटने लगा है.

इंडिया गेट जिसे राजधानी दिल्ली की शान कहा जाता है. जब भी कोई सैलानी घूमने आता है तो दिल्ली दर्शन बिना इंडिया गेट पूरा नहीं हो पाता है. ऐसे ही एक सैलानी इंडिया गेट पर खड़े होकर कहते सुनाई पड़े कि दिल्ली में अब दम घुट रहा है.

दरअसल आज मीडिया की नजरें एक विदेशी सैलानी पर पड़ी जो इंडिया गेट घूम रहे थे जब उनसे दिल्ली के प्रदूषण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में धुआं साफ तौर पर नजर आता है. ये विदेशी सैलानी आगरा से दिल्ली आए थे. इनका नाम है शेन...शेन ने बताया कि दिल्ली में