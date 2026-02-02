ETV Bharat / bharat

वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने दी सफाई, आरोपों को नकारा

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली में उनकी सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित है.

दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और राजधानी में उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा पहले ही दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई थी. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने चाणक्यपुरी और हेली रोड स्थित बंग भवन में व्यापक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए.



स्पेशल कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस वर्ष भर विभिन्न अवसरों पर केंद्रीय रिजर्व बल की सहायता से सुरक्षा और कानून व्यवस्था के इंतजाम करती है. इस पूरे मामले में न तो कोई पुलिसकर्मी बंग भवन के अंदर गया है और न ही वहां आने-जाने वाले लोगों की आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक लगाई गई है.



उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल से एक राजनीतिक दल के करीब 250 समर्थक दिल्ली आए हैं, जो राजधानी के अलग-अलग इलाकों में ठहरे हुए हैं. इनमें साउथ दिल्ली, नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली क्षेत्र के गेस्ट हाउस और होटल शामिल हैं. यह भी सूचना थी कि वीआईपी और अन्य वरिष्ठ नेता इन स्थानों पर आ सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर्याप्त सुरक्षा तैनात की गई.



स्पेशल कमिश्नर ने कहा कि इस समय संसद का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में दिल्ली पुलिस संसद परिसर के भीतर और आसपास के इलाकों के साथ-साथ राजधानी के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है. इसी क्रम में विभिन्न होटल, गेस्ट हाउस और वहां ठहरे लोगों की नियमित जांच की जाती है.



उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस लगातार पश्चिम बंगाल पुलिस के संपर्क में है और अब तक किसी भी तरह की सुरक्षा चूक की कोई सूचना नहीं मिली है. दिल्ली पुलिस राजधानी में आने वाले सभी वीआईपी और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.