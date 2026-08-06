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CJP प्रोटेस्ट में डिजिटल साजिश का खुलासा, दिल्ली पुलिस ने मेटा, Google और X से मांगी IP एड्रेस डिटेल

जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों में हुई हिंसा के पीछे एक गहरी डिजिटल साजिश का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है.

जंतर-मंतर प्रदर्शन हिंसा पर दिल्ली पुलिस का खुलासा
जंतर-मंतर प्रदर्शन हिंसा पर दिल्ली पुलिस का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 8:34 AM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के पीछे एक गहरी व सुनियोजित डिजिटल साजिश का पर्दाफाश हुआ है. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और फोरेंसिक टीमों द्वारा की गई दो सप्ताह की गहन तकनीकी जांच में ये बात सामने आई है कि प्रदर्शन को हिंसक रूप देने के लिए इंटरनेट मीडिया पर योजनाबद्ध तरीके से कृत्रिम नैरेटिव तैयार किया गया था. इस साजिश में हजारों फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल व विदेशी बॉट नेटवर्क का व्यापक इस्तेमाल किया गया था.

20 से 23 जुलाई के बीच सोशल मीडिया पर सुनियोजित तरीके से फैलाया गया भ्रम

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक रील्स, भड़काऊ वीडियो व विवादास्पद बयानों की बाढ़ ला दी गई थी. इस सामग्री को सामान्य तरीके से शेयर नहीं किया गया, बल्कि बॉट नेटवर्क के जरिए एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करके अत्यधिक बूस्ट किया गया. इस भ्रामक व भड़काऊ सामग्री के तेजी से वायरल होने के कारण प्रदर्शनकारियों में उग्रता फैली, जिसके परिणामस्वरूप जंतर-मंतर, जनपथ, टॉलस्टॉय मार्ग व संसद मार्ग पर चार दिनों तक भारी उपद्रव हुआ. इस दौरान उपद्रवियों ने कानून-व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मियों व कवरेज कर रहे मीडियाकर्मियों पर लगातार पथराव भी किया.

जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन
जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

मेटा, गूगल व एक्स को पुलिस का नोटिस

डिजिटल साजिश की तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने प्रमुख टेक—मेटा (फेसबुक/इंस्टाग्राम), गूगल और एक्स (ट्विटर) को औपचारिक नोटिस जारी किया है. पुलिस ने इन कंपनियों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी हैं

  • सर्वर लॉग्स व आईपी एड्रेस: फर्जी प्रोफाइल व बॉट खातों को संचालित करने वाले मुख्य सर्वर की लोकेशन.
  • लॉगिन हिस्ट्री व रियल लोकेशन: इन अकाउंट्स को कहां से और किन उपकरणों से लॉगिन किया गया था.
  • सेंट्रल कंट्रोलर की जानकारी: क्या इन हजारों खातों को किसी विशेष केंद्रीय टूल या सर्वर से स्वचालित रूप से संचालित किया जा रहा था.
  • अकाउंट ओनरशिप विवरण: इन संदिग्ध प्रोफाइल को बनाने और प्रबंधित करने वाले व्यक्तियों का मूल विवरण.

ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तानी हैंडल्स से जुड़ा कनेक्शन

जांच में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह सामने आया है कि इस डिजिटल कैंपेन के तार सीमा पार से संचालित होने वाले इंटरनेट मीडिया खातों से जुड़ रहे हैं. पुलिस के मुताबिक करीब 480 ऐसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स की सक्रियता दर्ज की गई, जो पूर्व में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत विरोधी व भड़काऊ सामग्री फैलाने में लिप्त पाए गए थे. दिल्ली पुलिस इस आशंका की गहराई से जांच कर रही है कि क्या देश के भीतर माहौल बिगाड़ने के लिए विदेशी एजेंसियों या असामाजिक तत्वों की मदद ली गई थी.

CJP प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस की ड्यूटी
CJP प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस की ड्यूटी (ETV Bharat)

CJP नेताओं से पूछताछ की तैयारी

साजिश का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस अब सीजेपी के प्रमुख पदाधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है. पुलिस मुख्यालय के अनुसार सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता सौरभ दास व सक्रिय कार्यकर्ता आशुतोष रांका सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को नोटिस भेजकर पूछताछ की योजना बनाई जा रही है. इसके लिए पुलिस वर्तमान में कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है. जांच के दौरान प्रदर्शन में शामिल 2,873 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है, जिनका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है.

जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों में हिंसा
जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों में हिंसा (ETV Bharat)

फंडिंग व मास्टरमाइंड की तलाश तेज

फोरेंसिक विशेषज्ञ वर्तमान में इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि इस पूरे डिजिटल कैंपेन को वित्तपोषित किसने किया था और भीड़ जुटाने के लिए संसाधन कहां से जुटाए गए थे. पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि यह कोई स्वतःस्फूर्त जन-आक्रोश नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत भड़काया गया उपद्रव था. पुलिस अब इस पूरे डिजिटल व मैदानी नेटवर्क के मुख्य मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए वित्तीय लेनदेन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रही है.

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