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दिल्ली पुलिस ने 8 साल बाद बिहार से खोज निकाली 2018 में लापता हुई नाबालिग लड़की, परिजनों के आंसू छलके

नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली पुलिस की एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने आठ सालों के लंबे अथक प्रयास के बाद एक बेहद कठिन व पुरानी गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझा लिया है. वर्ष 2018 में दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को पुलिस टीम ने बिहार के समस्तीपुर जिले से सुरक्षित बरामद किया है. दिल्ली के सेंट्रल जिला के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि आठ वर्षों के इस लंबे अंतराल में पुलिस टीम ने हार नहीं मानी और आखिरकार बच्ची को उसके माता-पिता से रविवार को सकुशल मिलाकर उनके वर्षों पुराने इंतजार को खत्म किया. बेटी के मिलने पर परिवार के आंसू छलक उठे.

डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि 14 अक्टूबर, 2018 को थाना आनंद पर्वत में धारा 363 (अपहरण) की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. उस वक्त केवल 14 वर्ष की रही यह बच्ची अचानक गायब हो गई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी. मामला संवेदनशील होने के कारण सेंट्रल जिले की एएचटीयू शाखा को भी जांच में शामिल किया गया.

2018 से जारी था तलाश का सिलसिला: जांच के दौरान पुलिस टीम ने दिल्ली-एनसीआर व आसपास के क्षेत्रों में व्यापक खोजबीन अभियान चलाया. इस दौरान टीम ने लगभग 90 शेल्टर होम, 52 अनाथालयों, विभिन्न धार्मिक स्थलों और रेड लाइट इलाकों में जाकर गहन छानबीन की गई थी. दर्जनों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए और सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई. लेकिन शुरुआती वर्षों में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका. बावजूद इसके पुलिस की फाइलों में यह केस कभी बंद नहीं हुआ.

कानपुर से मिली पहली अहम कड़ी: डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि कुछ महीने पहले AHTU टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि गायब हुई नाबालिग लड़की उत्तर प्रदेश के कानपुर में हो सकती है. इस सूचना को तुरंत विकसित किया गया व एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक अनिल यादव के नेतृत्व व एसीपी डीआईयू की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम में उप-निरीक्षक राज बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र और महिला कांस्टेबल मनीषा को शामिल किया गया. टीम ने बिना समय गंवाए कानपुर में बताए गए ठिकाने पर छापेमारी की. हालांकि, जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तब तक लड़की को वहां से किसी दूसरी जगह भेज दिया गया था. पुलिस टीम ने कानपुर व उसके आसपास के इलाकों में स्थानीय मुखबिरों का नेटवर्क सक्रिय किया और सुराग जुटाने का काम जारी रखा. इसी दौरान तकनीकी निगरानी व स्थानीय सूत्रों से पुलिस को संकेत मिला कि लड़की को बिहार के समस्तीपुर में रखा गया है.