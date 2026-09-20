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दिल्ली पुलिस ने 8 साल बाद बिहार से खोज निकाली 2018 में लापता हुई नाबालिग लड़की, परिजनों के आंसू छलके

आठ साल बाद अपनी बेटी को सामने देखकर परिजनों की आंखें नम हो गईं और उन्होंने दिल्ली पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया.

दिल्ली पुलिस ने खोज निकाला 8 साल से लापता लड़की को
दिल्ली पुलिस ने खोज निकाला 8 साल से लापता लड़की को (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2026 at 7:50 PM IST

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नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली पुलिस की एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने आठ सालों के लंबे अथक प्रयास के बाद एक बेहद कठिन व पुरानी गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझा लिया है. वर्ष 2018 में दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को पुलिस टीम ने बिहार के समस्तीपुर जिले से सुरक्षित बरामद किया है. दिल्ली के सेंट्रल जिला के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि आठ वर्षों के इस लंबे अंतराल में पुलिस टीम ने हार नहीं मानी और आखिरकार बच्ची को उसके माता-पिता से रविवार को सकुशल मिलाकर उनके वर्षों पुराने इंतजार को खत्म किया. बेटी के मिलने पर परिवार के आंसू छलक उठे.

डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि 14 अक्टूबर, 2018 को थाना आनंद पर्वत में धारा 363 (अपहरण) की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. उस वक्त केवल 14 वर्ष की रही यह बच्ची अचानक गायब हो गई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी. मामला संवेदनशील होने के कारण सेंट्रल जिले की एएचटीयू शाखा को भी जांच में शामिल किया गया.

2018 से जारी था तलाश का सिलसिला: जांच के दौरान पुलिस टीम ने दिल्ली-एनसीआर व आसपास के क्षेत्रों में व्यापक खोजबीन अभियान चलाया. इस दौरान टीम ने लगभग 90 शेल्टर होम, 52 अनाथालयों, विभिन्न धार्मिक स्थलों और रेड लाइट इलाकों में जाकर गहन छानबीन की गई थी. दर्जनों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए और सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई. लेकिन शुरुआती वर्षों में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका. बावजूद इसके पुलिस की फाइलों में यह केस कभी बंद नहीं हुआ.

कानपुर से मिली पहली अहम कड़ी: डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि कुछ महीने पहले AHTU टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि गायब हुई नाबालिग लड़की उत्तर प्रदेश के कानपुर में हो सकती है. इस सूचना को तुरंत विकसित किया गया व एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक अनिल यादव के नेतृत्व व एसीपी डीआईयू की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम में उप-निरीक्षक राज बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र और महिला कांस्टेबल मनीषा को शामिल किया गया. टीम ने बिना समय गंवाए कानपुर में बताए गए ठिकाने पर छापेमारी की. हालांकि, जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तब तक लड़की को वहां से किसी दूसरी जगह भेज दिया गया था. पुलिस टीम ने कानपुर व उसके आसपास के इलाकों में स्थानीय मुखबिरों का नेटवर्क सक्रिय किया और सुराग जुटाने का काम जारी रखा. इसी दौरान तकनीकी निगरानी व स्थानीय सूत्रों से पुलिस को संकेत मिला कि लड़की को बिहार के समस्तीपुर में रखा गया है.

समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी में चला अभियान: ठोस जानकारी मिलने के बाद, डीसीपी के निर्देशों पर एएचटीयू की समर्पित टीम 15 सितंबर, 2026 को बिहार के समस्तीपुर जिले के लिए रवाना हुई. समस्तीपुर पहुंचने के बाद टीम ने तकनीकी सर्विलांस और फील्ड वेरिफिकेशन की मदद से सटीक लोकेशन का पता लगाया, जो शाहपुर पटोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती थी. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने स्थानीय शाहपुर पटोरी थाना पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया और संयुक्त रूप से छापेमारी की. कड़ी मशक्कत व स्थानीय इलाके की घेराबंदी के बाद पुलिस टीम ने लड़की को पटोरी इलाके से सकुशल बरामद कर लिया.

पुलिस का व्यक्त किया आभार: सफलतापूर्वक बरामदगी के बाद, 17 सितंबर को पुलिस टीम लड़की को सुरक्षित वापस दिल्ली लेकर आई. डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली लाते ही सबसे पहले उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया. इसके उपरांत, उसकी स्थिति को समझते हुए पेशेवर काउंसिलरों से उसकी काउंसलिंग कराई गई. कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत अदालत में उसका बयान दर्ज कराया गया. सभी आवश्यक वैधानिक और चिकित्सीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, लड़की को उसके माता-पिता को रविवार को सौंप दिया गया. आठ साल बाद अपनी बेटी को सामने देखकर परिजनों की आंखें नम हो गईं और उन्होंने दिल्ली पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया.

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