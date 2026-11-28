संसद के विशेष सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, दिल्ली पुलिस के 2000 जवान संभालेंगे मोर्चा
संसद के विशेष सत्र के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर ETV भारत ने नई दिल्ली के एडीसीपी मनजीत श्योराण से खास बातचीत की.
Published : November 28, 2026 at 6:06 PM IST
नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. चार दिवसीय सत्र को देखते हुए लुटियंस दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. नई दिल्ली जिले में सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर दिल्ली पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं. इस संबंध में ETV भारत ने नई दिल्ली के एडिशनल डीसीपी मनजीत श्योराण से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए करीब 1500 से 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी.
आउटर कॉर्डन पर रहेगा पुलिस का विशेष फोकस
एडिशनल डीसीपी मनजीत श्योराण ने बताया कि संसद का सत्र शुरू होने पर दिल्ली पुलिस की ओर से संसद परिसर के बाहर सुरक्षा का आउटर कॉर्डन तैयार किया जाता है. इस बार भी 30 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सोमवार सुबह से ही पुलिसकर्मियों की तैनाती प्रभावी हो जाएगी. उन्होंने बताया कि संसद भवन की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाली एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बीच लगातार समन्वय बनाया जा रहा है. दोनों एजेंसियां करीबी तालमेल के साथ काम कर रही हैं और सुरक्षा तैयारियों को लेकर नियमित बैठकें भी की जा रही हैं.
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1500 से 2000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती
सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाहरी जिलों और रिजर्व पुलिस बल से भी अतिरिक्त जवान बुलाए गए हैं. एडिशनल डीसीपी के मुताबिक, विशेष सत्र के दौरान नई दिल्ली जिले में करीब 1500 से 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. ड्यूटी पर लगाए जाने वाले जवानों की ब्रीफिंग की जा चुकी है. रविवार को भी उन्हें विशेष रूप से ब्रीफ करने के साथ संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा.
फिलहाल सामान्य रहेंगे वीआईपी मूवमेंट के रूट
संसद सत्र के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और संभावित रूट डायवर्जन को लेकर एडिशनल डीसीपी ने बताया कि फिलहाल वीआईपी मूवमेंट के लिए सामान्य दिनों में निर्धारित रूट का ही इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि, जरूरत पड़ने पर मार्गों में बदलाव या डायवर्जन किया जा सकता है. इसकी जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से आधिकारिक एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी. गौरतलब है कि संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य होने की संभावना है. ऐसे में संसद परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात प्रबंधन पर भी विशेष नजर रखी जाएगी.
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