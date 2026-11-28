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संसद के विशेष सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, दिल्ली पुलिस के 2000 जवान संभालेंगे मोर्चा

संसद (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. चार दिवसीय सत्र को देखते हुए लुटियंस दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. नई दिल्ली जिले में सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर दिल्ली पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं. इस संबंध में ETV भारत ने नई दिल्ली के एडिशनल डीसीपी मनजीत श्योराण से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए करीब 1500 से 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी.

आउटर कॉर्डन पर रहेगा पुलिस का विशेष फोकस