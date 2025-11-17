ETV Bharat / bharat

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चैयरमेन को दिल्ली पुलिस ने जारी किया समन, दो FIR भी दर्ज

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कई संदिग्धों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से होने के सबूत मिले हैं-अधिकारी

DELHI BLAST AL FALAH UNIVERSITY
फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी (PIC SOURCE: PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 17, 2025 at 12:35 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को आतंकी मॉड्यूल और फर्जी दस्तावेजों की जांच में तलब किया है. दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की चल रही जांच और विश्वविद्यालय के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के दो मामलों में चल रही जांच के सिलसिले में अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को दो समन जारी किए हैं.

यह समन तब भेजा गया जब जांचकर्ताओं ने पाया कि विश्वविद्यालय के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी का बयान विश्वविद्यालय के कामकाज और संस्थान से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों से जुड़ी कई विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण था.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा शनिवार को गंभीर चिंताएं उठाए जाने के बाद, क्राइम ब्रांच ने फरीदाबादा स्थित यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के दो FIR दर्ज कर ली हैं.

अधिकारियों ने कहा कि UGC और NAAC ने विश्वविद्यालय के मान्यता दावों की समीक्षा की. जिसके बाद अनियमितताएं पाने के बाद अपने निष्कर्ष कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिए.

'ये एफआईआर विश्वविद्यालय द्वारा कथित रूप से झूठे मान्यता दस्तावेजों और दावों से संबंधित हैं। मामले की विस्तार से जांच की जा रही है'-अधिकारी

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिद्दीकी को समन जारी करना एक व्यापक जांच का हिस्सा है, जो पिछले हफ़्ते लाल किले के पास हुए विस्फोट की चल रही जांच से जुड़ी है. ऐसा माना जाता है कि विस्फोट से जुड़े कई संदिग्धों का विश्वविद्यालय से संबंध रहा है, जिसके चलते जांचकर्ता संस्थागत रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन और प्रशासनिक स्वीकृतियों की जांच कर रहे हैं. मामले में आगे की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट मामला: NIA ने पश्चिम बंगाल से डॉक्टर को किया गिरफ्तार

ये भी पढ़ें- जांच एजेंसियों के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद से दो संदिग्ध कार बरामद

DELHI POLICE
AL FALAH UNIVERSITY FARIDABAD
FIR AGIANST AL FALAH UNIVERSITY
DELHI RED FORT BLAST NEWS TODAY
DELHI BLAST

