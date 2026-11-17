चतरा तक पहुंचा दिल्ली के ड्रग्स नेटवर्क का तार, तीन लोगों को स्पेशल सेल का नोटिस
300 ग्राम हेरोइन और तीन लाख रुपये की बरामदगी मामले में दिल्ली पुलिस ने चतरा के तीन लोगों को नोटिस जारी किया है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार.
Published : November 17, 2026 at 11:53 AM IST
रांची: दिल्ली में पकड़े गये हेरोइन तस्करी के एक मामले की जांच अब झारखंड के चतरा जिले तक पहुंच गई है. ड्रग्स नेटवर्क की पड़ताल कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चतरा के तीन लोगों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत नोटिस जारी किया है.
इनमें चतरा वशिष्ठनगर और प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले लोग शामिल हैं. पुलिस ने तीनों को 22 नवंबर को दिल्ली पहुंचकर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है.
तीन गांवों के लोगों को नोटिस
स्पेशल सेल की टीम ने वशिष्ठनगर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव निवासी भानु, बेदौली गांव के दिलीप महतो और प्रतापपुर थाना क्षेत्र के हारा गांव निवासी दीपक यादव को नोटिस सौंपा है.
नोटिस में इन्हें मामले से जुड़ी जानकारी देने और जांच में सहयोग करने के लिए दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-4 स्थित विशेष स्टाफ कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है. दिल्ली पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से तीनों तक नोटिस पहुंचाया. इस कार्रवाई में जोरी और प्रतापपुर थाना की पुलिस ने सहयोग किया.
हेरोइन के साथ गिरफ्तारी से खुला मामला
दरअसल, इस जांच की कड़ी दिल्ली के रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र में हुई गिरफ्तारी से जुड़ी है. वहां पुलिस ने हरियाणा निवासी लक्ष्मण को गिरफ्तार किया था. उसके पास से करीब 300 ग्राम हेरोइन और तीन लाख रुपये नकद बरामद हुए थे. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की.
इसी दौरान मिले सुराग के आधार पर चतरा जिले के मानामात निवासी प्रकाश महतो को भी गिरफ्तार किया गया. इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाते हुए स्पेशल सेल ने चतरा से जुड़े संभावित संपर्कों की पड़ताल शुरू की. दिल्ली पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के आपसी संपर्क और कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका खंगाल रही है.
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