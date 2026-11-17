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चतरा तक पहुंचा दिल्ली के ड्रग्स नेटवर्क का तार, तीन लोगों को स्पेशल सेल का नोटिस

दिल्ली पुलिस ( Etv Bharat )

रांची: दिल्ली में पकड़े गये हेरोइन तस्करी के एक मामले की जांच अब झारखंड के चतरा जिले तक पहुंच गई है. ड्रग्स नेटवर्क की पड़ताल कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चतरा के तीन लोगों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत नोटिस जारी किया है.

इनमें चतरा वशिष्ठनगर और प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले लोग शामिल हैं. पुलिस ने तीनों को 22 नवंबर को दिल्ली पहुंचकर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है.