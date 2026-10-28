दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 3.93 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, राजस्थान से 7 गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने 3.93 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान से सात लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 28, 2026 at 7:41 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने एक बड़े अंतर-राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 शातिर अपराधियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है. इस गिरोह ने एक बैंक खाते पर अवैध रूप से कब्जा (अनाधिकृत टेकओवर) कर 3.93 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी या किराए के म्यूल बैंक खातों, विदेशी मनी-एक्सचेंज एप्लीकेशन और हवाला चैनलों के जरिए ठगी की इस मोटी रकम को ठिकाने लगा रहे थे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी गई राशि में से करीब 1.78 करोड़ रुपये फ्रीज करवा दिए हैं और आगे की नेटवर्क तलाश जारी है.
ऐसे अंजाम देते थे ठगी की वारदात
दिल्ली पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि शातिर ठगों ने सुनियोजित तरीके से एक बैंक खाते को अपने नियंत्रण में ले लिया था. इसके बाद से ही इस खाते से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का खेल शुरू हुआ. ठग गिरोह आम लोगों के नाम पर फर्जी या किराए के बैंक खाते (म्यूल अकाउंट) तैयार करवाता था. ठगी की रकम सीधे इन खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी. रकम ट्रांसफर होने के चंद मिनटों के भीतर ही एटीएम या अन्य माध्यमों से कैश निकाल लिया जाता था. इसके अतिरिक्त पैसों को पुलिस और जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर रखने के लिए कई अलग-अलग लेयर्स (परतों) में घुमाया जाता था. इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक मुख्य आरोपी के सीधे तौर पर विदेशी मनी-एक्सचेंज ऐप व हवाला नेटवर्क के संपर्क में होने के सबूत मिले हैं. पुलिस अब यह खंगाल रही है कि क्या इस ठगी का दायरा देश की सीमाओं से बाहर भी फैला हुआ है.
पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और पुख्ता सुरागों के आधार पर राजस्थान के अलग-अलग इलाकों से गिरोह के कुल सात आरोपियों को दबोचा है, जिनकी भूमिकाएं इस प्रकार हैं:
- पीयूष तलानिया (19 वर्ष), निवासी- बीकानेर, राजस्थान: यह अवैध बैंक खातों की व्यवस्था करने और पैसों के लेन-देन को मैनेज करने में संलिप्त था.
- बृज लाल (29 वर्ष), निवासी- फलोदी जिला, राजस्थान: यह इस साइबर सिंडिकेट के संचालन और सभी ऑपरेशनल गतिविधियों में मुख्य रूप से सक्रिय था.
- विपिन चंवरिया (19 वर्ष), निवासी- बीकानेर, राजस्थान: यह म्यूल बैंक खातों से तुरंत कैश निकालने और संदिग्ध फंड ट्रांसफर करने में सहयोग देता था.
- सुनील (23 वर्ष), निवासी- जोधपुर, राजस्थान: यह ठगी के पैसों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने और हवाला ऑपरेटरों से तालमेल (समन्वय) करता था.
- विक्रम (23 वर्ष), निवासी- फलोदी, राजस्थान: यह गिरोह को ठगी की रकम खपाने के लिए म्यूल अकाउंट्स (किराए/फर्जी खाते) उपलब्ध कराता था.
- राकेश बहादुर (26 वर्ष), निवासी- बीकानेर जिला, राजस्थान: यह तकनीकी मामलों में सहयोग करता था और पैसों की लेयरिंग (पैसा घुमाने की प्रक्रिया) को अंजाम देता था.
- हेमंत सिंह (23 वर्ष), निवासी- बीकानेर, राजस्थान: यह नेटवर्क के अन्य सदस्यों के साथ तालमेल बिठाकर संदिग्ध लेनदेन को पूरा करने में मदद करता था.
मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी पुलिस
दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट अब इन सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि इस गिरोह ने अब तक देश भर में कितने लोगों को अपना निशाना बनाया और इस पूरे नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड कौन है. इसके साथ ही, हवाला चैनलों के जरिए विदेश भेजे गए पैसों का ब्योरा भी जुटाया जा रहा है. यदि आपके साथ किसी भी तरह की ऑनलाइन या साइबर धोखाधड़ी होती है, तो घबराएं नहीं. तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं या आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें.
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