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दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 3.93 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, राजस्थान से 7 गिरफ्तार

साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ ( Delhi Police )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने एक बड़े अंतर-राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 शातिर अपराधियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है. इस गिरोह ने एक बैंक खाते पर अवैध रूप से कब्जा (अनाधिकृत टेकओवर) कर 3.93 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी या किराए के म्यूल बैंक खातों, विदेशी मनी-एक्सचेंज एप्लीकेशन और हवाला चैनलों के जरिए ठगी की इस मोटी रकम को ठिकाने लगा रहे थे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी गई राशि में से करीब 1.78 करोड़ रुपये फ्रीज करवा दिए हैं और आगे की नेटवर्क तलाश जारी है.

ऐसे अंजाम देते थे ठगी की वारदात