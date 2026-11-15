दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो शूटरों को किया गिरफ्तार, अभिनेता अमिताभ बच्चन पर हमले की थी साजिश
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शूटरों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 15, 2026 at 8:27 AM IST
नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेश में बैठे गैंगस्टर अनिल पंडित से जुड़े दो कथित शूटरों विकास ठाकुर उर्फ विक्की और दीप उर्फ दीपक सिंह को गिरफ्तार कर मुंबई में अभिनेता अमिताभ बच्चन के आवास के बाहर गोलीबारी की साजिश को नाकाम करने का दावा किया है, जैसा कि द प्रिंट हिंदी और अन्य मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है.
पुलिस ने दीप उर्फ दीपक सिंह को मुंबई से और विकास ठाकुर उर्फ विक्की को दिल्ली से पकड़ा है.दीपक सिंह 3 अक्टूबर को अमृतसर (पंजाब) में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर 'मैड संधू' की हत्या के मामले में भी वांछित था और करीब एक महीने से मुंबई में छिपा हुआ था.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शूटरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि इन गिरफ्तारियों से दिल्ली के एक कारोबारी पर फायरिंग और मुंबई में एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता पर हमले की दो बड़ी साजिशों को नाकाम किया गया है. गैंग ने मुंबई में अमिताभ बच्चन के आवास के बाहर फायरिंग की योजना बनाई थी, जबकि दिल्ली में रंगदारी के लिए एक कारोबारी के घर पर गोलीबारी करने की साजिश थी
स्पेशल सेल की टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए विकास ठाकुर को दिल्ली से गिरफ्तार किया. इसके बाद उससे मिली जानकारी और खुफिया इनपुट के आधार पर दूसरी टीम ने मुंबई में छिपे दीप उर्फ दीपक सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे ऑपरेशन को स्पेशल सेल की न्यू दिल्ली रेंज यानी NDR की टीम ने अंजाम दिया इंस्पेक्टर पंकज चौहान और इंस्पेक्टर सुरेश चंद चौधरी की टीम ने ACP विवेक त्यागी की निगरानी में यह कार्रवाई की.
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