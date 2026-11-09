दिल्ली पुलिस ने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी को थमाया नोटिस, क्या है 13 साल पुराना मामला, जानें
कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी को यह नोटिस IPC की धारा 160 के तहत जारी किया गया है.
Published : November 9, 2026 at 10:46 PM IST
कोलकाता: दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस भेजा है. यह नोटिस सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की तरफ से भेजा गया. दिल्ली पुलिस, 2013 की एक घटना से जुड़े मामले में ममता बनर्जी का बयान दर्ज करना चाहती है. उस घटना के दौरान, नई दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के समय पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई थी.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, इसी वजह से यह नोटिस जारी किया गया है. ममता अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली जाने को तैयार हो गई हैं. सूत्रों का कहना है कि यह नोटिस भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 160 के तहत जारी किया गया है. ममता को आरोपी के तौर पर नहीं, बल्कि एक गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है.
कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, "हमने इस मामले में दिल्ली पुलिस की मदद की है, हालांकि यह उनका ही मामला है."
क्या है 13 साल पुराना मामला
रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2013 की शुरुआत में, बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा को नई दिल्ली में SFI द्वारा परेशान किया गया था. इसके विरोध में, ममता बनर्जी पार्टी के सांसदों और अन्य नेताओं के साथ नई दिल्ली पहुंचीं. उसी साल 9 अप्रैल को, उन्होंने संसद मार्ग पर, तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन शुरू किया. दिल्ली पुलिस ने बीच-बचाव किया और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया.
क्या हैं आरोप
इसके बाद संसद मार्ग पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया. इस मामले में IPC की धारा 186 (सरकारी कर्मचारी के कर्तव्य पालन में बाधा डालना), धारा 353 (सरकारी कर्मचारी पर उसके कर्तव्य निर्वहन के दौरान हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना), धारा 332 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), धारा 147 और 149 (दंगा करना और गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना), तथा धारा 34 (कई व्यक्तियों द्वारा एक समान इरादे को पूरा करने के लिए किए गए कार्य) के तहत आरोप लगाए गए हैं.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, नोटिस मिलने के बाद ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस को बताया कि वह एक 'जन प्रतिनिधि' हैं - 'वीआईपी' नहीं - और वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली आएंगी.
हालांकि, इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है.
भाजपा की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
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