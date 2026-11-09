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दिल्ली पुलिस ने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी को थमाया नोटिस, क्या है 13 साल पुराना मामला, जानें

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( File Photo / ETV Bharat )

कोलकाता: दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस भेजा है. यह नोटिस सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की तरफ से भेजा गया. दिल्ली पुलिस, 2013 की एक घटना से जुड़े मामले में ममता बनर्जी का बयान दर्ज करना चाहती है. उस घटना के दौरान, नई दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के समय पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई थी.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इसी वजह से यह नोटिस जारी किया गया है. ममता अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली जाने को तैयार हो गई हैं. सूत्रों का कहना है कि यह नोटिस भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 160 के तहत जारी किया गया है. ममता को आरोपी के तौर पर नहीं, बल्कि एक गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है.