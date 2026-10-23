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दिल्ली पुलिस ने सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पर दुष्कर्म मामले की जांच के लिए कोर्ट से पांच दिन का मांगा समय

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मांगा समय ( file photo )

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए पांच कार्यदिवस का समय देने की मांग की है. दिल्ली पुलिस की इस मांग का शिकायतकर्ता ने विरोध किया जिसके बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को करने का आदेश दिया.

इसके पहले कोर्ट ने जांच अधिकारी को 23 अक्टूबर को हर हाल में जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. इसके लिए कोर्ट ने संबंधित डीसीपी को नोटिस जारी करते हुए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था. गौरतलब है कि एक दलित एक्टिविस्ट युवती ने चंद्रशेखर आजाद पर शादी का वादा करके यौन शोषण करने का आरोप लगाया है.