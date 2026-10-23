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दिल्ली पुलिस ने सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पर दुष्कर्म मामले की जांच के लिए कोर्ट से पांच दिन का मांगा समय

इसके पहले कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जांच अधिकारी को 23 अक्टूबर को हर हाल में जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. पढ़ें..

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मांगा समय
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मांगा समय (file photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 23, 2026 at 8:27 PM IST

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नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए पांच कार्यदिवस का समय देने की मांग की है. दिल्ली पुलिस की इस मांग का शिकायतकर्ता ने विरोध किया जिसके बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को करने का आदेश दिया.

इसके पहले कोर्ट ने जांच अधिकारी को 23 अक्टूबर को हर हाल में जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. इसके लिए कोर्ट ने संबंधित डीसीपी को नोटिस जारी करते हुए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था. गौरतलब है कि एक दलित एक्टिविस्ट युवती ने चंद्रशेखर आजाद पर शादी का वादा करके यौन शोषण करने का आरोप लगाया है.

उसके वकील ने कोर्ट से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की. कोर्ट ने 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. इसके बाद दो सितंबर को जांच अधिकारी ने कहा था कि उसे शिकायत की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए जांच शुरू नहीं की जा सकी. 18 सितंबर कोर्ट ने 5 अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन जांच अधिकारी की ओर से समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था.

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