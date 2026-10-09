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CJP Protest: आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशन हो जाएंगे बंद, दिल्ली पुलिस ने DMRC को लिखी चिट्ठी

दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने की मांग ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी की है. पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद रखने का अनुरोध किया है. पुलिस ने आशंका जताई है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ संवेदनशील स्थानों की ओर बढ़ सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा है.

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