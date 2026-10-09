CJP Protest: आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशन हो जाएंगे बंद, दिल्ली पुलिस ने DMRC को लिखी चिट्ठी
CJP की ओर से जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी की है.
Published : October 9, 2026 at 1:16 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी की है. पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद रखने का अनुरोध किया है. पुलिस ने आशंका जताई है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ संवेदनशील स्थानों की ओर बढ़ सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा है.
मेट्रो ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी हो सकती है कम
पत्र में पुलिस के संयुक्त आयुक्त (ट्रांसपोर्ट रेंज) रजनीश गुप्ता ने DMRC से इन स्टेशनों को बंद रखने का अनुरोध किया है. गुरुवार को लिखे गए पत्र के मुताबिक, 10 अक्टूबर को स्थिति के अनुसार इन स्टेशनों से गुजरने वाली मेट्रो ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी भी कम की जा सकती है. यह प्रस्ताव जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP के प्रदर्शन को देखते हुए दिया गया है.
Delhi Police requests DMRC to shut 57 metro stations. In a letter, Joint Commissioner of Police (Transport Range) Rajneesh Gupta, said, "In view of the proposed protests at Jantar Mantar and other locations in New Delhi District on 10.10.2026, and likelihood of unruly mob movement towards sensitive locations, frequency of Metro trains passing through the following Metro stations may be reduced and their entry/exit gates may be closed from 09:00 PM on 09.10.2026, continuing on 10.10.2026 till the situation normalizes:"— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026
इन 57 मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव
दिल्ली पुलिस ने जिन 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का अनुरोध किया है, उनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, आईएनए, हौज खास, आजादपुर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, शाहीन बाग, वेलकम और रोहिणी वेस्ट समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए हैं आरोप
CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया है. कुमार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया की आड़ में मतदाता सूची में हेरफेर करने के आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा, मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले अहम दस्तावेज फॉर्म-6 में बदलाव करने के मामले में अपने दो सहयोगियों को दरकिनार करने के आरोप भी लगाए गए हैं. हालांकि, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम करने को लेकर पुलिस की ओर से अनुरोध किया गया है. अंतिम व्यवस्था DMRC और संबंधित अधिकारियों के निर्णय के अनुसार तय होगी.
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