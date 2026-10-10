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दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल, ममता सहित सभी प्रदर्शनकारियों को किया रिहा, लेकिन अब भी हिरासत में CJP लीडरशिप, अलर्ट पर पुलिस

दिल्ली में प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए राजधानी में शनिवार को दिनभर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से प्रदर्शन का आह्वान किया गया था. हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बावजूद भी दिनभर प्रदर्शनकारी राजधानी के अलग-अलग इलाकों में जुटने की कोशिश करते रहे और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं.

पुलिस ने कई जगहों पर लोगों को हिरासत में लिया, जबकि जंतर-मंतर व संसद मार्ग समेत मध्य दिल्ली के प्रमुख इलाकों में बैरिकेडिंग कर आवाजाही नियंत्रित की गई. दिनभर की कार्रवाई के बाद भी पुलिस की मुस्तैदी कम नहीं हुई. अब दिल्ली पुलिस ने डिटेंशन सेंटर्स में रखे गए सभी लोगों को रिहा कर दिया है. हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को अभी रिहा नहीं किया गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सीजेपी नेताओं के मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.