दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल, ममता सहित सभी प्रदर्शनकारियों को किया रिहा, लेकिन अब भी हिरासत में CJP लीडरशिप, अलर्ट पर पुलिस
दिल्ली पुलिस ने डिटेंशन सेंटर्स में रखे गए कई लोगों को रिहा कर दिया है. हालांकि, सीजेपी नेताओं को अभी रिहा नहीं किया गया है.
Published : October 10, 2026 at 10:45 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए राजधानी में शनिवार को दिनभर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से प्रदर्शन का आह्वान किया गया था. हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बावजूद भी दिनभर प्रदर्शनकारी राजधानी के अलग-अलग इलाकों में जुटने की कोशिश करते रहे और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं.
पुलिस ने कई जगहों पर लोगों को हिरासत में लिया, जबकि जंतर-मंतर व संसद मार्ग समेत मध्य दिल्ली के प्रमुख इलाकों में बैरिकेडिंग कर आवाजाही नियंत्रित की गई. दिनभर की कार्रवाई के बाद भी पुलिस की मुस्तैदी कम नहीं हुई. अब दिल्ली पुलिस ने डिटेंशन सेंटर्स में रखे गए सभी लोगों को रिहा कर दिया है. हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को अभी रिहा नहीं किया गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सीजेपी नेताओं के मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.
शनिवार की सुबह से ही दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का असर दिखाई देने लगा था. जंतर-मंतर व उसके आसपास के रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई. नई दिल्ली जिले में प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों व शहर में प्रवेश करने वाले रास्तों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई. दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी. कई जगह वाहनों की जांच की गई. प्रदर्शन में शामिल होने के संदेह में आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ की गई. पुलिस की कोशिश थी कि प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर तक पहुंचकर भीड़ इकट्ठा न कर सकें. किसी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो.
अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन, हिंसा और हिरासत:
दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी थी. पुलिस का कहना था कि निर्धारित नियमों के मुताबिक प्रदर्शन के लिए कम से कम 10 दिन पहले औपचारिक आवेदन करना आवश्यक है. इसके साथ ही पुलिस ने पहले के प्रदर्शन के दौरान निर्धारित शर्तों के उल्लंघन व कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका का भी हवाला दिया था.
आज प्रदर्शन के दिन सीजेपी के प्रमुख नेताओं को लेकर भी कार्रवाई हुई. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और वरिष्ठ नेताओं सौरव दास तथा आशुतोष रांका को दिल्ली पहुंचने पर हिरासत में लिया गया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों के लिए जंतर-मंतर तक पहुंचना और नेतृत्व के साथ समन्वय करना मुश्किल हो गया. पुलिस की सख्ती के बीच प्रदर्शनकारी अलग-अलग समूहों में राजधानी के दूसरे इलाकों में पहुंचने लगे.
इंडिया हैबिटेट सेंटर के आसपास, आईएनए, दिल्ली हाट क्षेत्र, मिंटो ब्रिज और कनॉट प्लेस समेत कई स्थानों पर छात्र संगठनों व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया गया. बड़े जमावड़े के जरिए जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिशों के साथ-साथ कुछ स्थानों पर अचानक प्रदर्शन और हिंसक झड़पें हुईं. पुलिस ने इन जगहों पर भी कार्रवाई की और कई लोगों को हिरासत में लिया. विपक्ष का दावा है कि करीब 3 हजार लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया गया है. हिरासत में लिए गए लोगों को बसों से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया.
हजारों जवानों की तैनाती, बैरिकेडिंग व जांच से प्रभावित हुई आवाजाही
प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की थी. दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 26 हजार से अधिक जवानों की तैनाती की गई है. शहर के प्रवेश मार्गों व प्रमुख सड़कों पर नाकेबंदी की गई. कई स्थानों पर वाहनों की जांच के कारण यातायात धीमा हुआ. लोगों को जाम का सामना करना पड़ा. दिल्ली-एनसीआर से रोजाना नौकरी, कारोबार दूसरे कामों के लिए राजधानी आने वाले लोगों को भी इस व्यवस्था का असर झेलना पड़ा.
मार्गों पर प्रतिबंध और बैरिकेडिंग से लाखों लोगों को परेशानी
मध्य दिल्ली के कई मार्गों पर प्रतिबंध और बैरिकेडिंग के चलते लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर व संसद मार्ग की ओर जाने वाले रास्तों पर विशेष निगरानी रही. दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर सुरक्षा कारणों से प्रवेश और निकास पर रोक लगाई गई. वहीं, ट्रेनों को रद्द कियक गया. इन प्रतिबंधों का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों की आवाजाही नियंत्रित करना था, लेकिन इससे लाखों यात्रियों व रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ी.
दिन ढलने के बाद भी पुलिस अलर्ट, सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं:
शनिवार का दिन बीतने के साथ जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन का निर्धारित कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन विरोध की कोशिशें व पुलिस की कार्रवाई दिनभर अलग-अलग स्थानों पर जारी रहीं. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने जिस तरह राजधानी के प्रमुख रास्तों, दिल्ली की सीमा और संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखी, उससे साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित जमावड़े को लेकर सतर्क थीं.
रात होने के बाद भी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है. जंतर-मंतर, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस व नई दिल्ली के अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बना हुआ है. पुलिस की तैनाती, बैरिकेडिंग व वाहनों की जांच के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं भी अचानक भीड़ एकत्र न हो और कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो.
सीजेपी का प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे व एसआईआर के विरोध से जुड़ा था. इस मुद्दे पर राजनीतिक व सामाजिक समूहों के विरोध के बीच शनिवार को राजधानी में सुरक्षा और नागरिकों की सामान्य आवाजाही के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहा. दिनभर की घटनाओं ने दिखाया कि जंतर-मंतर पर किसी एक प्रदर्शन की तैयारी का असर दिल्ली की यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन व आम लोगों की दिनचर्या तक पहुंच सकता है. फिलहाल, प्रदर्शन का दिन गुजरने के बावजूद दिल्ली पुलिस की सतर्कता बनी हुई है. राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है और संवेदनशील स्थानों पर तैनात जवान किसी भी नई स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. रविवार को भी ये प्रदर्शन जारी रह सकता है.
ममता बनर्जी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान विभिन्न इलाकों से 2,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया. हालांकि, बाद में अधिकांश लोगों को छोड़ दिया गया है. पुलिस के मुताबिक कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिन पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. हालांकि, अभी उनके नाम उजागर नहीं किए गए हैं. अंदेशा जताया जा रहा है कि यह पूरा आह्वान 'कॉकरोच जनता पार्टी' की तरफ से किया गया था. इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं थी, जिसके कारण कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक डायवर्जन व अन्य गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुईं. ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
हिरासत से छूटने के बाद ममता बनर्जी के तीखे आरोप
हिरासत से बाहर आने के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस व केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई वांटेड क्रिमिनल (वांछित अपराधी) हों.
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि "पुलिस ने हमें जबरन प्रिज़न वैन में ठूंस दिया और करीब दो घंटे तक हमें एक से दूसरे पुलिस स्टेशन घुमाया, यह कहते हुए कि कहीं जगह नहीं है. हमें ऐसा महसूस कराया गया मानो हमारा अपहरण कर लिया गया हो." उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि "अगर लोगों को शांति से चलने, बैठने या मीडिया को इस तरह के कार्यक्रमों को कवर करने की अनुमति नहीं दी जाती, तो यह लोकतंत्र किसके लिए है?" उन्होंने अंत में कहा कि इस तरह की दमनकारी कार्रवाई से ऐसे आंदोलनों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है.
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