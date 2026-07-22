संसद मार्च प्रोटेस्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल के दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज किया, घायल छात्र इरशाद का लेडी हार्डिंग में इलाज जारी
छात्रों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे. किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहे थे.
Published : July 22, 2026 at 3:08 PM IST
नई दिल्ली: 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारी शेख इरशाद का इलाज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है. मंगलवार शाम उनकी सर्जरी भी की गई. अस्पताल प्रशासन के अनुसार फिलहाल अस्पताल में केवल एक मरीज भर्ती है.
वहीं, शेख इरशाद व उनके साथियों का आरोप है कि उन्हें पुलिस कार्रवाई के दौरान गंभीर चोटें आईं और उनके शरीर पर बने निशान पैलेट जैसे छर्रों के कारण हैं. दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल के सभी दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें भ्रामक व तथ्यहीन बताया है.
जबलपुर के रहने वाले हैं शेख इरशाद
जानकारी के अनुसार शेख इरशाद मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में गुरुग्राम में नौकरी करते हैं. जानकारी के मुताबिक सोमवार को वह अपने पासपोर्ट और वीजा संबंधी कार्य के लिए झंडेवालान पासपोर्ट सेवा केंद्र आए थे. इसी दौरान वह प्रदर्शन में शामिल हो गए.
🚨 FAKE NEWS ALERT 🚨— Delhi Police (@DelhiPolice) July 21, 2026
Reports claiming that police forces are using pellet guns against peaceful protesters are completely false and misleading.
The public is strongly advised not to share or circulate unverified content. Please verify facts from official sources before posting…
आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उन्हें गंभीर चोटें लगीं. उनके चेहरे, गर्दन और शरीर पर 20 से अधिक जगह पर छर्रे लगने जैसे चोटों के निशान हैं. उनके परिजनों व साथियों का दावा है कि तीन से चार छर्रे उनकी आंख, चेहरे और गर्दन पर लगे, जिससे उनकी आंखों की रोशनी पर भी खतरा पैदा हो गया. इसी कारण मंगलवार शाम डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की.
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की निदेशक डॉ. हिमानी आहलूवालिया ने अपने बयान में कहा है कि अस्पताल की टीम ने पूरी तत्परता से स्थिति को संभाला और मरीजों का इलाज किया. उन्होंने बताया कि फिलहाल अस्पताल में केवल एक मरीज भर्ती है.
इस मामले में ईटीवी भारत की टीम ने बुधवार को लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचकर शेख इरशाद से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि मीडिया के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. हालांकि, अस्पताल के एक चिकित्सक के माध्यम से घटना वाले दिन का एक वीडियो उपलब्ध हुआ. वीडियो में शेख इरशाद घायल अवस्था में दिखाई दे रहे हैं. उनके शरीर पर कई स्थानों पर चोटों के निशान स्पष्ट नजर आते हैं और उनकी आंखें लाल दिखाई दे रही हैं. वीडियो में मौजूद उनके साथी यह कहते सुनाई देते हैं कि यदि चोट कुछ और गंभीर होती तो इरशाद की आंखों की रोशनी भी जा सकती थी. उनका ये भी कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे. किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहे थे.
पुलिस पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप
इरशाद के शरीर पर मौजूद चोटों व उनके स्वरूप को लेकर प्रदर्शनकारियों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया. हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने 'एक्स' पर जारी बयान में इन आरोपों का सख्त खंडन किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की खबरें पूरी तरह झूठी व भ्रामक हैं. पुलिस ने लोगों से अपुष्ट व भ्रामक सूचनाएं साझा या प्रसारित नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से उसका सत्यापन करें. इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि अफवाह या गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दो अलग-अलग दावे आमने-सामने हैं. एक ओर घायल प्रदर्शनकारी व उनके साथी पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर दिल्ली पुलिस पैलेट गन के इस्तेमाल से स्पष्ट इनकार कर रही है. ऐसे में मामले की वास्तविक स्थिति किसी आधिकारिक जांच या चिकित्सकीय एवं फोरेंसिक निष्कर्ष के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.
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