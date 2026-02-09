ETV Bharat / bharat

जनरल नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा ‘Four Stars of Destiny’ प्रकाशन से पहले लीक, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

नई दिल्ली: पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा ‘Four Stars of Destiny’ बुक के प्रकाशित होने से पहले ही लीक होने का मामला सामने आने के बाद राजधानी दिल्ली में हड़कंप मच गया है. इस गंभीर प्रकरण को लेकर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है. अब इसकी जांच स्पेशल सेल द्वारा शुरू कर दी गई है.

दिल्ली पुलिस के अनुसार हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व विभिन्न ऑनलाइन न्यूज फ़ोरम्स पर यह दावा किया जा रहा था कि इस पुस्तक की प्री-प्रिंट कॉपी व पीडीएफ संस्करण इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है, जबकि इसके प्रकाशन से पहले अब तक संबंधित सरकारी प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं हुई है. इस सूचना को गंभीरता से लेते हुएदिल्ली पुलिस ने प्राथमिक सत्यापन शुरू किया.

जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि ‘Four Stars of Destiny’ नामक पुस्तक की एक टाइप-सेट पीडीएफ कॉपी, जो प्रथम दृष्टया M/s Penguin Random House India Pvt. Limited द्वारा तैयार की गई प्रतीत होती है, जो कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इस पुस्तक का पूरा तैयार कवर भी प्रदर्शित किया गया, जिससे ये भ्रम हो रहा है कि किताब आधिकारिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध है, जबकि वास्तविकता में इसका औपचारिक प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये मामला केवल कॉपीराइट उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रकाशन से पूर्व गोपनीय सामग्री के लीक होने जैसे गंभीर पहलू भी जुड़े हुए हैं. चूंकि यह आत्मकथा देश के एक पूर्व सेना प्रमुख से संबंधित है ऐसे में इसके राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक प्रभावों को भी ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. बता दें कि इस कथित लीक का मुद्दा संसद में भी चर्चा का विषय बना, जहां कुछ सदस्यों ने बिना अनुमति सामग्री के सार्वजनिक होने पर सवाल उठाए.