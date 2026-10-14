ACP विवेक भगत की शिकायत पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज, पत्रकार समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस के ACP विवेक भगत की शिकायत पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज की है
Published : October 14, 2026 at 8:13 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के कॉनॉट प्लेस सब-डिवीजन में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) विवेक भगत की शिकायत के आधार पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है. इस एफआईआर में एक स्वतंत्र महिला पत्रकार, उनके सहयोगी गजेंद्र सिंह (न्यूज डिग्गी) व अन्य सहयोगियों के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी करने, ड्यूटी में बाधा डालने व छवि धूमिल करने की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं. मामले में छवि धूमिल करने का आरोप CJP नेताओं पर आरोप है.
प्रदर्शन के दौरान हुई थी घटना
दर्ज एफआईआर में एसीपी विवेक भगत ने बताया है कि घटना 3 अक्टूबर 2026 की है. उस दिन नेहा बोरा व अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया था. सुरक्षा व्यवस्था व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसीपी विवेक भगत अपनी टीम के साथ बूटा सिंह गोलचक्कर पर तैनात थे. दोपहर लगभग ढाई बजे क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू होने की घोषणा की गई और प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए कहा गया. जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर बसों में बैठाना शुरू कर दिया.
जातिसूचक टिप्पणी व झूठे आरोप का मामला
एसीपी विवेक भगत का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को हटाने की प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र महिला पत्रकार ने अपने साथी गजेंद्र सिंह व अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी नेमप्लेट "विवेक भगत" को देखते हुए जातिसूचक टिप्पणी की. उन्होंने विवेक भगत की जातिगत पहचान (मेघ/मेघवाल समुदाय) का हवाला देते हुए अपमानजनक बातें कहीं.
इसके बाद दोपहर लगभग तीन बजे जब एसीपी विवेक भगत हिरासत में लिए गए लोगों से भरी बस का रास्ता साफ करा रहे थे, तब रोसी व उनके साथियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाते हुए बहस की. इससे पुलिस की सरकारी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न हुई.
थाने के बाहर प्रदर्शन व सोशल मीडिया अभियान
विवेक भगत द्वारा की गई इस शिकायत में आगे बताया गया है कि उसी शाम लगभग 6:15 बजे महिला पत्रकार, गजेंद्र सिंह व उनके सहयोगियों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' और 'इंस्टाग्राम' पर अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका, सौरभ दास और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की रत्ना सिंह समेत अन्य लोगों द्वारा पोस्ट डालकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. बाद में रोसी ने एक दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज कराई, जिसे जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है.
इन संबंधित धाराओं में मामला दर्ज, जांच शुरू
पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में 13 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, 356(2), 3(5) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(p), 3(1)(q), 3(1)(r), और 3(1)(s) के तहत एफआईआर संख्या 0129 दर्ज की गई है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार मामले की आगे की जांच पार्लियामेंट स्ट्रीट के एसीपी अजय कुमार शर्मा को सौंपी गई है. मामले में अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका, सौरभ दास और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की रत्ना सिंह समेत अन्य लोगों द्वारा पोस्ट डालकर विवेक भगत की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप है तो ऐसे में इन लोगों को भी पुलिस जांच में आरोपी बना सकती है.
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