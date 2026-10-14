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ACP विवेक भगत की शिकायत पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज, पत्रकार समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के कॉनॉट प्लेस सब-डिवीजन में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) विवेक भगत की शिकायत के आधार पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है. इस एफआईआर में एक स्वतंत्र महिला पत्रकार, उनके सहयोगी गजेंद्र सिंह (न्यूज डिग्गी) व अन्य सहयोगियों के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी करने, ड्यूटी में बाधा डालने व छवि धूमिल करने की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं. मामले में छवि धूमिल करने का आरोप CJP नेताओं पर आरोप है.

प्रदर्शन के दौरान हुई थी घटना