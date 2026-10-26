जामिया छात्रों का विरोध: कैंपस में बिना अनुमति घुसने के आरोप में कांग्रेस सांसदों के खिलाफ केस दर्ज
जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्र संघ की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है.
Published : October 26, 2026 at 8:44 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) की शिकायत पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इन सांसदों पर आरोप है कि वे बिना अनुमति कैंपस में घुसे और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अशांति फैलाई. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कांग्रेस के लोकसभा सांसद मसूद, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी.
दिल्ली पुलिस के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने इन सांसदों के खिलाफ बिना अनुमति कैंपस में घुसने के आरोप में केस दर्ज किया है. ये सांसद विरोध कर रहे छात्रों से मिलने JMI पहुंचे थे. विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र, छात्र संघ को फिर से बहाल करने और अपने खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें- दिल्ली: छात्र संघ की मांग को लेकर जामिया में भूख हड़ताल जारी, सुरक्षा कारणों से ऑनलाइन मोड में क्लासेज संचालित करने के निर्देश
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की जामिया इकाई ने आरोप लगाया कि सैंकड़ों पुलिसकर्मियों ने गेट नंबर 7 के बाहर छात्रों को हिरासत में ले लिया. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन लोगों को निशाना बना रहा है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ (JMISU) को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. SFI ने इस स्थिति को छात्रों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई बताया है. उन्होंने छात्रों को हिरासत में लिए जाने की प्रक्रिया को रोकने और छात्र संघ को फिर से बहाल करने की मांग की है.
बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्र संघ की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है. वहीं रविवार को गेट खोलने और परिसर की सुविधाएं बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. छात्रों ने कहा कि पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय के सभी गेट बंद हैं. साथ ही रीडिंग हॉल, लाइब्रेरी और कैंटीन भी बंद हैं. इस बीच छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए नोटिस देकर हॉस्टल खाली करने के लिए भी कहा गया है. इन फैसलों के विरोध में छात्र विश्वविद्यालय के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे.
छात्र विश्वविद्यालय के गेट संख्या 7 के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों को हिरासत में ले लिया. छात्रों का कहना है कि गेट बंद होने के कारण परिसर में आने-जाने में परेशानी हो रही है. वहीं, लाइब्रेरी, रीडिंग हॉल और कैंटीन बंद होने से पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों पर भी असर पड़ रहा है. काशीद ने बताया कि विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से लाइब्रेरी, रीडिंग हॉल और कैंटीन बंद हैं. ये सुविधाएं विद्यार्थियों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों से जुड़ी हैं. छात्रों की मांग है कि परिसर की सुविधाएं दोबारा शुरू की जाएं और सभी गेट खोले जाएं, जिससे पढ़ाई और आवाजाही सामान्य हो सके.
यह भी पढ़ें-