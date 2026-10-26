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जामिया छात्रों का विरोध: कैंपस में बिना अनुमति घुसने के आरोप में कांग्रेस सांसदों के खिलाफ केस दर्ज

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) की शिकायत पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इन सांसदों पर आरोप है कि वे बिना अनुमति कैंपस में घुसे और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अशांति फैलाई. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कांग्रेस के लोकसभा सांसद मसूद, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी.