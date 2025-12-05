Watch: नूंह में दिल्ली पुलिस की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने किया पथराव, जमकर हुआ बवाल

ETV Bharat / bharat

Choose ETV Bharat

नूंह: शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की टीम नूंह के जमालगढ़ गांव में छापेमारी के लिए पहुंची. पुराने चोरी के मामले में पुलिस की टीम वांछित आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी. इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया और आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वा लिया. ग्रामीणों ने दिल्ली पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी भी की. जिससे पुलिस की गाड़ी का साइड का शीशा टूट गया. पुलिस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

नूंह में दिल्ली पुलिस की टीम पर हमला: ग्रामीणों का कहना है कि "दिल्ली पुलिस बिना किसी पूर्व सूचना और बिना स्थानीय पुलिस के साथ सीधे गांव में घुस आई और जबरदस्ती युवक को ले जाने की कोशिश की." ग्रामीणों ने इसे पुलिस की मनमानी करार दिया. इसी बात का विरोध कर ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला किया और आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुडवा लिया. बढ़ते विरोध के बाद दिल्ली पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा.

नूंह में दिल्ली पुलिस की टीम पर हमला (Etv Bharat)

स्थानीय पुलिस नो नहीं थी जानकारी? पुन्हाना डीएसपी जितेंद्र राणा के मुताबिक "दिल्ली पुलिस की टीम बिना स्थानीय पुलिस को सूचित किए गांव जमालगढ़ में छापेमारी करने पहुंची थी. पुलिस ने आरोपी तौसिफ पुत्र आस मोहम्मद को पकड़ लिया. आरोपी के शोर मचाने पर उसके परिजन और ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी. देखते ही देखते ग्रामीणों ने आरोपी को छुड़ा लिया और पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिसमें गाड़ी का एक साइड शीशा टूट गया."

पुन्हाना पुलिस की कार्रवाई जारी: पुन्हाना डीएसपी जीतेंद्र राणा ने बताया "दिल्ली पुलिस की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत या आवेदन नहीं दिया गया है. छापेमारी से पहले भी उन्हें सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

