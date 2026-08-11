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दिल्ली पुलिस ने लगाए 19 आतंकियों के पोस्टर, 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट पर देश की राजधानी

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है. 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले राष्ट्रीय समारोह को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, बाजारों व संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ 19 मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों के पोस्टर सार्वजनिक किए हैं. इन पोस्टरों में ऐसे वांछित आतंकियों की तस्वीरें व पहचान से जुड़ी जानकारी शामिल है, जिनके संबंध इंडियन मुजाहिदीन, अल-कायदा और विभिन्न खालिस्तानी आतंकी संगठनों से बताए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पोस्टर में दिखने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें.

इन आतंकी संगठनों से जुड़े नाम शामिल

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए पोस्टरों में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े रियाज भटकल और शबांदरी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल भटकल के नाम शामिल बताए गए हैं. वहीं अल-कायदा से जुड़े मोहम्मद शर्जील अख्तर, अबू सुफियान और सैयद मोहम्मद अर्शियान की तस्वीरें भी पोस्टरों में हैं. इसके अतिरिक्त खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े रंजीत सिंह उर्फ नीता और परमजीत सिंह पम्मा, खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला तथा बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा, वधावा सिंह बब्बर और गुरमीत सिंह बग्गा जैसे नाम भी सूची में शामिल हैं.

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पुलिस ने आम लोगों से मांगी मदद

दिल्ली पुलिस की इस कवायद का मकसद सिर्फ वांछित आतंकियों के चेहरे सार्वजनिक करना ही नहीं, बल्कि आम लोगों को भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाना है. पुलिस ने लोगों से कहा है कि यदि पोस्टर में दिखाई दे रहा कोई व्यक्ति कहीं नजर आता है या उसके बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दी जाए. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने और उचित इनाम देने की बात भी कही गई है. पुलिस कंट्रोल रूम के 112 नंबर के साथ विशेष प्रकोष्ठ से संपर्क की जानकारी भी पोस्टरों में उपलब्ध कराई गई है.

मेट्रो, रेलवे स्टेशन व बाजारों पर निगरानी

स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा का दायरा लाल किले व समारोह स्थल तक सीमित नहीं रखा गया है. राजधानी के प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों व अन्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है. दिल्ली मेट्रो में हर व्यक्ति की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. भीड़भाड़ वाली जगहों पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ सुरक्षा जांच को भी सख्त किया जा रहा है. इसका उद्देश्य किसी भी संभावित खतरे की पहचान समारोह से पहले ही करना है.