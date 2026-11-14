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50 हजार से अधिक नहीं, 10 से 5 बजे तक ही मिलेगा समय... दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शनों के लिए बनाए नए दिशा-निर्देश

रामलीला मैदान में प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का नया दिशा-निर्देश. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में आयोजित होनेवाले धरना-प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं. इनके तहत, ऐसे कार्यक्रमों में अधिकतम 50,000 लोगों के शामिल होने की सीमा तय की गई है और समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है.

इन प्रस्तावित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सेंट्रल दिल्ली के इस स्थान पर होने वाले विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के एक निश्चित दायरे में लाना है.