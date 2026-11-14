50 हजार से अधिक नहीं, 10 से 5 बजे तक ही मिलेगा समय... दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शनों के लिए बनाए नए दिशा-निर्देश
रामलीला मैदान में आयोजित होनेवाले धरना-प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली पुलिस नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं. पढ़ें क्या-क्या हो सकते हैं नियम...
Published : November 14, 2026 at 2:18 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में आयोजित होनेवाले धरना-प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं. इनके तहत, ऐसे कार्यक्रमों में अधिकतम 50,000 लोगों के शामिल होने की सीमा तय की गई है और समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है.
इन प्रस्तावित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सेंट्रल दिल्ली के इस स्थान पर होने वाले विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के एक निश्चित दायरे में लाना है.
शनिवार को एएनआई ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि इस संबंध में एक 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) का ड्राफ्ट तैयार करके मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेजा गया है. रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और इसके प्रावधानों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है.
पहले एमसीडी से लेनी होगी अनुमति
नए प्रस्तावों के तहत आयोजकों को पुलिस से अनुमति मांगने से पहले, नगर निगम (MCD) से यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम स्थल उपलब्ध है या नहीं. इसके साथ ही कार्यक्रम के आयोजन से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन जमा करना होगा.
आयोजकों को भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी
इस ड्राफ्ट में आयोजकों को भीड़ के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दी गई है. इसमें ट्रैफिक अधिकारियों के साथ को-ऑर्डिनेट करना, पार्किंग की व्यवस्था करना और प्रतिभागियों के लिए ड्रॉप-ऑफ पॉइंट (उतरने की जगह) तय करना शामिल है. साथ ही, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़कें और आपातकालीन रास्तों पर किसी तरह की रुकावट न आए.
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धारदार हथियारों का साथ लाना प्रतिबंधित
प्रस्तावित दिशा-निर्देशों में हथियारों, तलवारों, भालों, धारदार वस्तुओं और अन्य प्रतिबंधित चीजों को लाने पर रोक लगाई गई है. मैदान के आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए भी पहले से अनुमति लेनी होगी.
मंजूरी के लिए भेजा गया पुलिस मुख्यालय
इसके अलावा, आयोजकों को पीने के पानी, चिकित्सा सहायता, साफ-सफाई की सुविधाओं और कचरे के उचित निपटान की व्यवस्था करनी होगी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह ड्राफ्ट अभी शुरुआती चरण में है और इसे मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है.
अधिकारी ने कहा, "सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. अंतिम SOP को सक्षम अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही लागू किया जाएगा."
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