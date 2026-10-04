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पुलिसकर्मियों ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, अमित शाह को जवाब देना चाहिए: राहुल गांधी

नई दिल्ली: कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने शनिवार को जंतर-मंतर पर एक प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों पर महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा.

हिंदी में एक एक्स पोस्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत आती है इसलिए अमित शाह को जवाब देना चाहिए. राहुल गांधी ने हिंदी में अपने पोस्ट में कहा, 'एक महिला पत्रकार ने जंतर-मंतर पर एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है. घंटों से सैकड़ों पत्रकार वहां सिर्फ एक मांग के साथ बैठे हैं. एफआईआर दर्ज की जाए. क्या यह पुलिस का बेसिक काम नहीं है? उन्होंने वह भी नहीं किया है.'

उन्होंने कहा कि अकेले शनिवार को जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया. उन्होंने कहा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी के आरोप हैं. कैमरे छीन लिए गए. पत्रकारों को घसीटा गया और यह पहली बार नहीं है. हमने पहले भी पुलिस अधिकारियों के महिलाओं के साथ घिनौनी बदसलूकी करने के वीडियो सबूत देखे हैं.'

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली भर में महिलाएं और छात्र, जो अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस उन पर ही हाथ उठा रही है. राहुल गांधी ने लिखा, 'और एक सरकार जो एक महिला की शिकायत भी दर्ज करने से डरती है. वह आखिर किसकी सुरक्षा कर रही है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत आती है. अमित शाह जी, आप कहां हैं? आपको इसका जवाब देना होगा.'

लेफ्ट-विंग स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने भी ऐसी ही शिकायत की है. आइसा (AISA) ने एक बयान में कहा, 'महिला प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और वकीलों के साथ पुरुष पुलिस ने बदसलूकी की. कई महिलाओं ने पुरुष पुलिसवालों द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत की है.

इसमें कहा गया, 'एक पुलिस फोर्स जो महिलाओं को न्याय दिलाने का दावा करती है, वह भीड़ मैनेजमेंट के बेसिक प्रोटोकॉल भी नहीं रख सकती. पुरुष पुलिस अधिकारियों ने खुलेआम महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदतमीजी की और सबसे अनप्रोफेशनल तरीके से पेश आए.'