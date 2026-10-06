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दिल्ली पुलिस के जांबाजों ने 'ऑल इंडिया पुलिस गेम्स' में रचा इतिहास, पहली बार में ही जीती ओवरऑल विनिंग ट्रॉफी

दिल्ली पुलिसकर्मियों ने ऑल इंडिया पुलिस बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर रचा इतिहास ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कहते हैं कि अगर इरादों में दम हो और सीने में कुछ कर गुजरने का जुनून, तो समय की कमी और जिम्मेदारियों का बोझ कभी रुकावट नहीं बन सकता है. 24 घंटे की मुस्तैद ड्यूटी, कानून-व्यवस्था का कड़ा पहरा व अपराध पर लगाम लगाने की दोहरी चुनौती के बीच दिल्ली पुलिस के तीन जवानों ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जो न सिर्फ पुलिस महकमे के लिए गर्व की बात है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो जिंदगी में समय न मिलने का बहाना बनाते रहते हैं. हरियाणा के मधुबन पुलिस परिसर में 23 से 27 सितंबर, 2026 तक आयोजित 75वें ऑल इंडिया पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पहली बार कदम रखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम ने न केवल शानदार डेब्यू किया, बल्कि ओवरऑल विनिंग ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाकर इतिहास रचा है.