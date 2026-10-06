दिल्ली पुलिस के जांबाजों ने 'ऑल इंडिया पुलिस गेम्स' में रचा इतिहास, पहली बार में ही जीती ओवरऑल विनिंग ट्रॉफी
दिल्ली पुलिस के तीन हेड कॉन्स्टेबल ने हरियाणा के मधुबन में हुई प्रतियोगिता में पहली बार में जीती ओवरऑल विनिंग ट्रॉफी. धनंजय वर्मा की रिपोर्ट..
Published : October 6, 2026 at 3:29 PM IST
नई दिल्ली: कहते हैं कि अगर इरादों में दम हो और सीने में कुछ कर गुजरने का जुनून, तो समय की कमी और जिम्मेदारियों का बोझ कभी रुकावट नहीं बन सकता है. 24 घंटे की मुस्तैद ड्यूटी, कानून-व्यवस्था का कड़ा पहरा व अपराध पर लगाम लगाने की दोहरी चुनौती के बीच दिल्ली पुलिस के तीन जवानों ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जो न सिर्फ पुलिस महकमे के लिए गर्व की बात है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो जिंदगी में समय न मिलने का बहाना बनाते रहते हैं. हरियाणा के मधुबन पुलिस परिसर में 23 से 27 सितंबर, 2026 तक आयोजित 75वें ऑल इंडिया पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पहली बार कदम रखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम ने न केवल शानदार डेब्यू किया, बल्कि ओवरऑल विनिंग ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाकर इतिहास रचा है.
'ओवरऑल चैंपियन' बने हेड कॉन्स्टेबल नरेंद्र यादव: इस स्वर्णिम सफलता के मुख्य सूत्रधार हेड कॉन्स्टेबल नरेंद्र यादव रहे. 100 किलोग्राम तक के भार वर्ग में नरेंद्र यादव ने अपने शानदार मस्कुलर कट, परफेक्ट सिमेट्री व मंच पर बेहतरीन प्रजेंटेशन के दम पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. यही नहीं, प्रतियोगिता के सभी विजेताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 'ओवरऑल विनिंग ट्रॉफी' भी दिल्ली पुलिस के नाम कर दी. ईटीवी भारत से बातचीत में नरेंद्र यादव ने अपनी 2006 में पुलिस भर्ती से लेकर आज तक के सफर को साझा किया. 2010 में ड्रिल कोर्स के दौरान मेहनत करने का ऐसा जुनून जागा जो फिर कभी थमा नहीं. उन्होंने बताया, 'यह गेम मैंने वर्षों पहले चुना था. जब पता चला कि दिल्ली पुलिस पहली बार अपनी बॉडीबिल्डिंग टीम उतार रही है, तो मैंने 3 महीने पहले से इसकी खास तैयारी शुरू की. अनुशासन व सही डाइट का ध्यान रखकर काम किया और परिणाम सबके सामने है. बहाना कोई भी बना सकता है, लेकिन जिसे करना होता है, वह ड्यूटी से पहले या बाद में भी वक्त निकाल लेता है.' आगे उनका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना है.
कुलदीप तंवर ने जीता ब्रॉन्ज: इसी 100 किलोग्राम कैटेगरी में दिल्ली पुलिस के एक व जांबाज हेड कॉन्स्टेबल कुलदीप तंवर (जिन्हें महकमे में सब 'कुलदीप कमांडो' के नाम से जानते हैं) ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. कुलदीप वर्तमान में पुलिस मुख्यालय के वेलफेयर डिपार्टमेंट में तैनात हैं और इससे पहले 4.5 साल प्रेसिडेंट सिक्योरिटी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. कुलदीप के लिए यह मुकाबला और भी खास था क्योंकि मंच पर उनके साथ उनके गुरु व इंस्पिरेशन नरेंद्र यादव खुद मौजूद थे. कुलदीप बताते हैं, नरेंद्र भाई मेरे बड़े भाई और ट्रेनर हैं. उन्हें बीट करना असंभव था, इसलिए मेरा लक्ष्य सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आने का था. अब अगली बार मैं अपनी वेट कैटेगरी चेंज करूंगा, जिससे दिल्ली पुलिस की झोली में डबल गोल्ड आ सके. फिटनेस का मंत्र देते हुए कुलदीप ने कहा कि 12 हफ्तों का कड़ा डाइट प्लान, कार्ब्स को नियंत्रित करना, प्रोटीन, फाइबर व ओमेगा-3 का सही कॉम्बिनेशन ही शरीर को इस स्तर पर ले जाता है.
मोहम्मद शाहिद ने जमाया ब्रॉन्ज पर कब्जा: वहीं 85 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली पुलिस का परचम लहराया हेड कॉन्स्टेबल मोहम्मद शाहिद ने, जिन्होंने देशभर के 17 अनुभवी एथलीटों को कड़ी टक्कर देते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. वर्ष 2010 में दिल्ली पुलिस जॉइन करने वाले शाहिद वेलफेयर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं. पहली बार इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर उतरने के बावजूद उन्होंने अपने कड़े अभ्यास व रोजाना 2 घंटे के वर्कआउट के दम पर पदक हासिल किया है. शाहिद बताते हैं कि कॉम्पीटीशन बहुत टफ था, लेकिन हमने पूरी ताकत लगाई. अब अगली बार 5 किलो मसल मास ऐड करके 90 किग्रा वर्ग में गोल्ड के लिए उतरेंगे. मेरी हर आम इंसान और पुलिसकर्मी से अपील है कि खुद को फिट रखने के लिए 24 घंटे में से कम से कम 1 घंटा जरूर निकालें. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ बॉडीबिल्डिंग के लिए नहीं, बल्कि मानसिक तनाव को दूर करने व बीमारियों से बचने के लिए बेहद जरूरी है.
वरिष्ठ अधिकारियों की सोच से मिली सफलता की उड़ान: इस ऐतिहासिक जीत के पीछे जवानों की व्यक्तिगत मेहनत तो थी ही, साथ ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का मार्गदर्शन भी निर्णायक साबित हुआ. सीनियर ऑफिसर्स ने विजेता खिलाड़ियों को उनकी इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर बधाई दी और स्पोर्ट्स में उनकी भागीदारी की सराहना की. खिलाड़ियों ने बताया कि आईपीएस अधिकारियों और विशेष रूप से स्पोर्ट्स बटालियन के प्रयासों से ही पहली बार बॉडीबिल्डिंग टीम का गठन संभव हो सका और सीपी साहब के प्रोत्साहन ने खिलाड़ियों में नया जोश फूंक दिया.
क्या है इस जीत का मोटिवेशनल संदेश?
1. बहाने छोड़िए, रूटीन बनाइए: 24 घंटे की शिफ्ट में तैनात पुलिसकर्मी अगर वर्कआउट व कड़े डाइट प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं, तो आम व्यक्ति भी अपनी फिटनेस के लिए 1 घंटा निकाल सकता है.
2. अनुशासन ही सफलता: खाने-पीने पर संयम (प्रोटीन, कार्ब्स व फैट का सही संतुलन) और निरंतरता ही किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की कुंजी है.
3. टीम स्पिरिट और गाइडेंस: एक-दूसरे को प्रतिस्पर्धी मानने के बजाय गुरु-शिष्य की भावना से एक ही स्टेज पर उतरना व मेडल जीतना सच्चे खेल भावना की मिसाल है. पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर उतरे दिल्ली पुलिस के इन फौलादी जवानों ने साबित कर दिया है कि वर्दी के पीछे जब जुनून धड़कता है, तो जीत का परचम लहराना तय है.
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