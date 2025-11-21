'CAA के खिलाफ प्रदर्शन का मकसद नेपाल की तरह सत्ता परिवर्तन था': सुप्रीम कोर्ट में बोली, दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 के दंगों के मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की ज़मानत याचिका का कड़ा विरोध किया.
By Sumit Saxena
Published : November 21, 2025 at 8:52 PM IST
नई दिल्ली:दिल्ली में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कोई साधारण धरना नहीं था, बल्कि इसका मकसद बांग्लादेश और नेपाल की तरह सरकार बदलना था. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दलील दी. जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजारिया की पीठ ने मामले की सुनवाई की.
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने फरवरी 2020 के दंगों के मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की ज़मानत याचिका का कड़ा विरोध किया. राजू ने कहा कि दिल्ली दंगे ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, इशरत जहां और खालिद सैफी समेत कई आरोपियों की मिलीभगत से हुए थे.
राजू ने कहा, "यह एक साफ मामला है जिसमें UAPA के अपराध लगते हैं, आतंकवादी काम करने, हत्या वगैरह की साज़िश बनती है. यह CAA (नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019) के लिए कोई साधारण धरना नहीं था, यह सरकार बदलने के लिए था."
राजू ने एक गवाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि साजिश करने वालों ने हिंसा की योजना बनाई, असम को परेशान करने और "भारत से बाहर करने" के लिए चक्का जाम किया. राजू ने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने दंगाइयों को भी इकट्ठा किया, जो लाठियों से लैस होकर भारी पत्थरबाजी में शामिल थे.
राजू ने बेंच के सामने कहा, "धरने के लिए गए सभी लोग लाठियां, एसिड की बोतलें लेकर आए थे. वे बांग्लादेश और नेपाल की तरह सरकार बदलना चाहते थे. उन्हें संविधान की जरा भी परवाह नहीं है."
राजू, जिनकी मदद वकील रजत नायर ने की, ने कहा कि बड़े पैमाने पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद हुए हमले में एक पुलिस कांस्टेबल मारा गया और दूसरे पुलिस वाले घायल हो गए. सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर को मामले की सुनवाई जारी रखेगा.
क्या है मामलाः
पिटीशनर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के संबंध में कथित बड़ी साज़िश के संबंध में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत रजिस्टर्ड एक केस में उनकी बेल खारिज कर दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इस केस में खालिद और शरजील इमाम समेत नौ लोगों को बेल देने से इनकार कर दिया था.
खालिद, इमाम और बाकी आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के “मास्टरमाइंड” होने के आरोप में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) और IPC के नियमों के तहत केस दर्ज किया गया था. दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे. CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़की थी.
