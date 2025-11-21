ETV Bharat / bharat

'CAA के खिलाफ प्रदर्शन का मकसद नेपाल की तरह सत्ता परिवर्तन था': सुप्रीम कोर्ट में बोली, दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली:दिल्ली में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कोई साधारण धरना नहीं था, बल्कि इसका मकसद बांग्लादेश और नेपाल की तरह सरकार बदलना था. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दलील दी. जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजारिया की पीठ ने मामले की सुनवाई की.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने फरवरी 2020 के दंगों के मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की ज़मानत याचिका का कड़ा विरोध किया. राजू ने कहा कि दिल्ली दंगे ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, इशरत जहां और खालिद सैफी समेत कई आरोपियों की मिलीभगत से हुए थे.

राजू ने कहा, "यह एक साफ मामला है जिसमें UAPA के अपराध लगते हैं, आतंकवादी काम करने, हत्या वगैरह की साज़िश बनती है. यह CAA (नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019) के लिए कोई साधारण धरना नहीं था, यह सरकार बदलने के लिए था."

राजू ने एक गवाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि साजिश करने वालों ने हिंसा की योजना बनाई, असम को परेशान करने और "भारत से बाहर करने" के लिए चक्का जाम किया. राजू ने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने दंगाइयों को भी इकट्ठा किया, जो लाठियों से लैस होकर भारी पत्थरबाजी में शामिल थे.

राजू ने बेंच के सामने कहा, "धरने के लिए गए सभी लोग लाठियां, एसिड की बोतलें लेकर आए थे. वे बांग्लादेश और नेपाल की तरह सरकार बदलना चाहते थे. उन्हें संविधान की जरा भी परवाह नहीं है."