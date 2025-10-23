ETV Bharat / bharat

दिल्ली में मारे गए बिहार के गैंगस्टर्स का था ये प्लान, पुलिस ने किया फेल; ज्वाइंट सीपी ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुवार तड़के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर हो गए. मारे गए चारों बदमाश बिहार के कुख्यात 'सिग्मा गैंग' से जुड़े थे. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने की फिराक में थे. चारों बदमाश रंजन पाठक गिरोह के थे और हाई-प्रोफाइल हत्या और जबरन वसूली के मामलों में शामिल थे.

एनकाउंटर पर दिल्ली पुलिस का खुलासा

दिल्ली में मुठभेड़ में मारे गए बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के एनकाउंटर पर दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी (क्राइम) सुरेंद्र कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस में पूछे गए सवाल कि बिहार के ये बदमाश दिल्ली में क्या कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अभी तक कि जानकारी के मुताबिक ये सभी सुपारी किलिंग करते थे और उसके बाद दिल्ली व अन्य जगहों पर छिपने के लिए चले जाते थे. इनके बारे में बिहार पुलिस से मिली इनपुट पर गुरुवार देर रात क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की. जिस बलेनो कार में यह बदमाश सवार थे उस पर फेक नंबर प्लेट लगा था, गाड़ी किसकी है, इसकी तफ्तीश की जा रही है.

दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी (क्राइम) सुरेंद्र कुमार का पीसी (ETV Bharat)

जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि डीसीपी (क्राइम) संजीव यादव के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने बीती रात बिहार के चार वांछित अपराधियों के साथ मुठभेड़ की, जिनकी जानकारी सीतामढ़ी पुलिस से मिली थी. उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस के साथ टीम बनाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. बिहार पुलिस की एक टीम भी दिल्ली में मौजूद थी.