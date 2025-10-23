दिल्ली में मारे गए बिहार के गैंगस्टर्स का था ये प्लान, पुलिस ने किया फेल; ज्वाइंट सीपी ने किया बड़ा खुलासा
Published : October 23, 2025 at 4:04 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुवार तड़के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर हो गए. मारे गए चारों बदमाश बिहार के कुख्यात 'सिग्मा गैंग' से जुड़े थे. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने की फिराक में थे. चारों बदमाश रंजन पाठक गिरोह के थे और हाई-प्रोफाइल हत्या और जबरन वसूली के मामलों में शामिल थे.
दिल्ली में मुठभेड़ में मारे गए बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के एनकाउंटर पर दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी (क्राइम) सुरेंद्र कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस में पूछे गए सवाल कि बिहार के ये बदमाश दिल्ली में क्या कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अभी तक कि जानकारी के मुताबिक ये सभी सुपारी किलिंग करते थे और उसके बाद दिल्ली व अन्य जगहों पर छिपने के लिए चले जाते थे. इनके बारे में बिहार पुलिस से मिली इनपुट पर गुरुवार देर रात क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की. जिस बलेनो कार में यह बदमाश सवार थे उस पर फेक नंबर प्लेट लगा था, गाड़ी किसकी है, इसकी तफ्तीश की जा रही है.
जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि डीसीपी (क्राइम) संजीव यादव के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने बीती रात बिहार के चार वांछित अपराधियों के साथ मुठभेड़ की, जिनकी जानकारी सीतामढ़ी पुलिस से मिली थी. उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस के साथ टीम बनाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. बिहार पुलिस की एक टीम भी दिल्ली में मौजूद थी.
सुरेंद्र कुमार ने कहा कि टेक्निकल सर्विलांस के जरिए लगातार उनकी लोकेशन की जानकारी मिल रही थी, लेकिन वे लगातार पुलिस की पकड़ से बच रहे थे. बीती रात करीब दो बजे रोहिणी के बेगमपुर थाना क्षेत्र में बहादुर शाह जफर मार्ग पर उनकी गतिविधि देखी गई. पुलिस टीम ने उन्हें रुकने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चला दीं. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें चारों घायल हो गए. सभी को अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 3:15 बजे के करीब डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
उनके पास से चार सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल और एक बलेनो कार बरामद की गई. चारों बदमाश रंजन पाठक गिरोह के थे और हाई-प्रोफाइल हत्या और जबरन वसूली के मामलों में शामिल थे. चारों बिहार में कई हत्याओं और सशस्त्र डकैती सहित कई मामलों में वांछित थे. दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया. फोरेंसिक और अपराध स्थल जांच टीमों को बुलाया गया था. आगे की जांच बेगमपुर थाना पुलिस को सौंप दी गई है.
मुठभेड़ में ढेर बदमाशों के नाम
- रंजन पाठक, पुत्र मनोज पाठक निवासी ग्राम मल्हाई, थाना सुरसंड, जिला सीतामढ़ी, बिहार, उम्र- 25 वर्ष
- बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी पुत्र सुखला देवी निवासी रतनपुर, थाना बाजपट्टी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, उम्र- 25 वर्ष
- मनीष पाठक पुत्र अरविंद पाठक निवासी ग्राम मल्हाई, थाना सुरसंड, जिला सीतामढ़ी, बिहार, उम्र- 33 वर्ष
- अमन ठाकुर पुत्र संजीव ठाकुर, निवासी ग्राम शेरपुर, करावल नगर, दिल्ली, उम्र- 21 वर्ष
