ETV Bharat / bharat

CJP प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिये नोटिस, कहा- फर्जी पोस्ट हटाओ

नई दिल्ली: बीती 20 जुलाई को संसद मार्च व जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी और सख्त कर दी है. पुलिस ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर ऐसे पोस्ट, वीडियो व अन्य सामग्री हटाने के लिए कहा है, जिन्हें पुलिस ने आपत्तिजनक, अभद्र या कानून-व्यवस्था के लिए संभावित रूप से संवेदनशील माना है. दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री की समीक्षा के आधार पर की जा रही है.

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रहे पोस्ट, वीडियो, रील व टिप्पणियों की निगरानी कर रही है. जिन पोस्ट में कथित तौर पर आपत्तिजनक या अभद्र भाषा का इस्तेमाल पाया गया, उन्हें हटाने के लिए संबंधित सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को नोटिस भेजे गए. अधिकारियों के अनुसार कई पोस्ट व वीडियो पहले ही हटाए जा चुके हैं, जबकि शेष सामग्री की भी लगातार समीक्षा जारी है.

पुलिस का कहना है कि यह केवल एक बार की कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है. सोशल मीडिया पर नए अपलोड होने वाले कंटेंट पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे ऐसा कोई भी संदेश, वीडियो या पोस्ट सामने आने पर समय रहते कार्रवाई की जा सके, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो.

ये कार्रवाई ऐसे समय की जा रही है जब 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच भी जारी है. इस मामले में दिल्ली पुलिस कई एफआईआर दर्ज कर चुकी है और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो तथा सोशल मीडिया पर उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का मानना है कि ऑनलाइन प्रसारित सामग्री भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है.