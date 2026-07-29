CJP प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिये नोटिस, कहा- फर्जी पोस्ट हटाओ
सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई उपद्रव के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भ्रामक पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं.
Published : July 29, 2026 at 11:54 AM IST
नई दिल्ली: बीती 20 जुलाई को संसद मार्च व जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी और सख्त कर दी है. पुलिस ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर ऐसे पोस्ट, वीडियो व अन्य सामग्री हटाने के लिए कहा है, जिन्हें पुलिस ने आपत्तिजनक, अभद्र या कानून-व्यवस्था के लिए संभावित रूप से संवेदनशील माना है. दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री की समीक्षा के आधार पर की जा रही है.
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रहे पोस्ट, वीडियो, रील व टिप्पणियों की निगरानी कर रही है. जिन पोस्ट में कथित तौर पर आपत्तिजनक या अभद्र भाषा का इस्तेमाल पाया गया, उन्हें हटाने के लिए संबंधित सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को नोटिस भेजे गए. अधिकारियों के अनुसार कई पोस्ट व वीडियो पहले ही हटाए जा चुके हैं, जबकि शेष सामग्री की भी लगातार समीक्षा जारी है.
पुलिस का कहना है कि यह केवल एक बार की कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है. सोशल मीडिया पर नए अपलोड होने वाले कंटेंट पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे ऐसा कोई भी संदेश, वीडियो या पोस्ट सामने आने पर समय रहते कार्रवाई की जा सके, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो.
ये कार्रवाई ऐसे समय की जा रही है जब 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच भी जारी है. इस मामले में दिल्ली पुलिस कई एफआईआर दर्ज कर चुकी है और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो तथा सोशल मीडिया पर उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का मानना है कि ऑनलाइन प्रसारित सामग्री भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है.
दिल्ली पुलिस के अनुसार पुलिस यह भी देख रही है कि कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी सामग्री तो प्रसारित नहीं की गई, जिससे लोगों को उकसाने, भ्रम फैलाने या तनाव बढ़ाने की आशंका हो. इसी उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत सामग्री हटाने का अनुरोध किया जा रहा है.
दिल्ली पुलिस की ओर से अब तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया गया है कि कुल कितने सोशल मीडिया अकाउंट, पोस्ट या वीडियो के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं. पुलिस अधिकारियों ने सिर्फ इतना कहा है कि सोशल मीडिया पर निगरानी जारी रहेगी और कानून का उल्लंघन करने वाली अथवा सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री मिलने पर आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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