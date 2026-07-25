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संसद मार्च हिंसा: दिल्ली पुलिस का दावा-तोड़फोड़ में 400 हिस्ट्रीशीटर थे शामिल, जल्द हो सकती है गिरफ्तारियां

पुलिस जांच में 400 लोगों की पहचान हुई है, जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, पुलिस प्रदर्शन में इनकी भूमिका की जांच कर रही हैं.

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20 जुलाई संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 25, 2026 at 9:33 AM IST

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नई दिल्ली: 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच दिल्ली पुलिस ने और तेज कर दी है. मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की टीमें अब तक करीब 2,500 लोगों का सत्यापन (वेरिफिकेशन) कर रही हैं. जांच के दौरान करीब 400 ऐसे लोगों की पहचान हुई है, जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. पुलिस अब ये पता लगा रही है कि इन लोगों की हिंसा में क्या भूमिका थी और क्या वे सुनियोजित तरीके से प्रदर्शन में शामिल हुए थे.

हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि केवल आपराधिक रिकॉर्ड होना किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आधार नहीं होगा, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही कानूनी कदम उठाए जाएंगे. जांच के लिए दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरों, एआई आधारित निगरानी प्रणाली, ड्रोन फुटेज, मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट व अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है.

हो सकती है गिरफ्तारियां

हिंसा के दौरान बैरिकेड तोड़ने, पुलिसकर्मियों पर हमले, पथराव व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी भूमिका तय की जा रही है. वीडियो फुटेज व अन्य तकनीकी साक्ष्यों का मिलान कर संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है. जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारियां भी की जाएंगी.

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संसद मार्च हिंसा की तस्वीर (ETV BHARAT)

हिंसा में सक्रिय लोगों की पहचान करना सत्यापन का उद्देश्य-दिल्ली पुलिस

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सत्यापन अभियान का उद्देश्य सिर्फ हिंसा में सक्रिय भूमिका निभाने वालों की पहचान करना है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों व हिंसक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाएगा. इसी आधार पर विभिन्न मामलों में पहले से दर्ज एफआईआर की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. नए साक्ष्य मिलने पर अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

AI वीडियो की भी होगी जांच

इस बीच संसद मार्च से जुड़े एक कथित वीडियो को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि संसद परिसर के बाहर मीडिया से की गई उनकी वास्तविक टिप्पणी को AI की मदद से दुर्भावनापूर्ण तरीके से एडिट कर डीपफेक वीडियो तैयार किया गया. उसे सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया.

मंत्री पीयूष गोयल ने शिकायत दर्ज कराई

पीयूष गोयल ने बताया कि इस मामले में उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उनकी शिकायत पर 25 जुलाई 2026 को सुबह 4:35 बजे चाणक्यपुरी थाने में एफआईआर संख्या 123/26 दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे आगे बढ़ाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने ये भी कहा कि एआई का इस तरह दुरुपयोग कर जनता को गुमराह करने की कोशिश किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी.

उधर केंद्र सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक इकाई भी इस वीडियो को फर्जी और एआई से तैयार किया गया बता चुकी है. पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक और सत्यापित स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें तथा किसी भी भ्रामक या छेड़छाड़ किए गए वीडियो को साझा करने से बचें.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद मार्च हिंसा व उससे जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जांच समानांतर रूप से जारी है. जांच एजेंसियां हिंसा की साजिश, डिजिटल माध्यमों से अफवाह फैलाने व सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री की भी पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक आरोपी की भूमिका तय की जाएगी. दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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