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संसद मार्च हिंसा: दिल्ली पुलिस का दावा-तोड़फोड़ में 400 हिस्ट्रीशीटर थे शामिल, जल्द हो सकती है गिरफ्तारियां

20 जुलाई संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन की तस्वीर ( ETV Bharat )