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दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पत्नी की हत्या कर खुद भी दे दी जान !

नई दिल्ली: बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और उनकी पत्नी के शव उनके निवास स्थान पर संदिग्ध अवस्था में पाए गए. यह घटना नरेला के महादेव अपार्टमेंट में घटित हुई. वारदात के समय दंपती के बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे. दोपहर में जब बच्चे घर वापस लौटे और फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद मिला, तो पड़ोसियों की मदद से घटना की जानकारी मिली. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने जब खिड़की से अंदर झांककर देखा, तो अंदर का खौफनाक मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. अंदर पत्नी का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था. इसके साथ ही हेड कांस्टेबल का भी वहीं शव दिखाई दिया. इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को 112 नंबर पर इस वारदात की सूचना दी. सूचना मिलते ही नरेला थाना पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और घटनास्थल की गहन जांच शुरू की.

मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और क्राइम सीन इंस्पेक्शन यूनिट को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से कई जरूरी साक्ष्य जुटाए. इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.