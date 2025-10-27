Explainer: अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम 'दिल्ली पुलिस', जानिए एक दशक में किन-किन हाई-प्रोफाइल अपराधियों का हुआ Encounter

ETV Bharat / bharat

बीते कई सालों दिल्ली पुलिस ने किए एनकाउंटर (ETV Bharat)
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की सख़्त पहचान बन चुकी है. दिल्ली पुलिस अब सिर्फ़ सुरक्षा बल नहीं, बल्कि अपराधियों के खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है. बीते कई वर्षों में दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ़ राजधानी को अपराधमुक्त करने का प्रयास किया है, बल्कि कई कुख्यात गैंगस्टरों और संगठित अपराध सरगनाओं का एनकाउंटर कर उनके आतंक का अंत भी किया है.

पुलिस की यह मुहिम सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि जनता में सुरक्षा का विश्वास और अपराधियों के लिए चेतावनी बन चुकी है कि “कानून से कोई नहीं बच सकता”.

बता दें कि दिल्ली में अपराध जगत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की लगातार सख्त कार्रवाई जारी है. राजधानी की सड़कों से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक, पुलिस ने न सिर्फ कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि कई खतरनाक गैंगस्टरों का सफाया भी किया है.

कुख्यात अपराधी रंजन पाठक का एनकाउंटर
कुख्यात अपराधी रंजन पाठक का एनकाउंटर (ETV Bharat)

ताजा मामला 23 अक्टूबर 2025 की सुबह, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने दिल्ली के रोहिणी इलाके में मुठभेड़ के दौरान बिहार के कुख्यात 'सिग्मा गैंग' के चार सबसे वांछित अपराधियों को ढेर कर दिया. पुलिस के अनुसार, ये सभी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे थे.

मुठभेड़ में ढेर बदमाशों के नाम

1. रंजन पाठक, पुत्र मनोज पाठक निवासी ग्राम मल्हाई, थाना सुरसंड, जिला सीतामढ़ी, बिहार, उम्र- 25 वर्ष

2. बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी पुत्र सुखला देवी निवासी रतनपुर, थाना बाजपट्टी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, उम्र- 25 वर्ष

3. मनीष पाठक पुत्र अरविंद पाठक निवासी ग्राम मल्हाई, थाना सुरसंड, जिला सीतामढ़ी, बिहार, उम्र- 33 वर्ष

4. अमन ठाकुर पुत्र संजीव ठाकुर, निवासी ग्राम शेरपुर, करावल नगर, दिल्ली, उम्र- 21 वर्ष

आइए जानते है ईटीवी भारत की इस स्पेशल रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बीते सालों में किन-किन हाई-प्रोफाइल अपराधियों का एनकाउंटर किए है.

अपराधी भीम जौरा का एनकाउंटर
अपराधी भीम जौरा का एनकाउंटर (ETV Bharat)

भीम महाबहादुर जोरा एनकाउंटर (07 अक्टूबर 2025)

दिल्ली पुलिस साउथ ईस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में कुख्यात इनामी अपराधी भीम महाबहादुर जोरा को मुठभेड़ में मार गिराया था. ये कार्यवाही सयुक्त दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस के द्वारा सोमवार और मंगलवार की मध्यरात्रि (6-7 अक्टूबर) को की गई. बदमाश पर 2024 में जंगपुरा इलाके में एक 63 वर्षीय चिकित्सक की हत्या के मामले में वांछित था.

रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ एनकाउंटर (02 अक्टूबर 2025)

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश रचने वाले रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़-विरेंद्र चरण गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने जख्मी कर गिरफ्तार किया. जेटपुर-कालिंदी कुंज रोड पर हुई मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान पानीपत निवासी 29 वर्षीय राहुल और हरियाणा के भिवानी निवासी 37 वर्षीय साहिल के रूप में हुई है. इन्हें विशेष सूचना के आधार पर स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की एक टीम ने रोका। रुकने के लिए कहने पर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस पर गोलियां चला दीं, जिसके बाद जवाबी गोलीबारी में उनके पैरों में गोली लग गई.

बदमाश रोमिल वोहरा का एनकाउंटर
बदमाश रोमिल वोहरा का एनकाउंटर (ETV Bharat)

रोमिल वोहरा एनकाउंटर (24 जून 2025)

काला राणा गैंग का कुख्यात अपराधी रोमिल वोहरा दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर एनकाउंटर में मारा गया. स्पेशल सेल की टीम ने प्रेम बाड़ी ब्रिज के पास तड़के उसे ढेर किया. बता दें राजधानी दिल्ली के माड़ी इलाके में दिनांक 23/24 जून की मध्यरात्रि को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कुख्यात अपराधी रोमिल वोहरा के साथ जमकर मुठभेड़ हुई थी. जैसे ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम और हरियाणा पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, कुख्यात अपराधी रोमिल ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. अपराधी और पुलिस की इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी एसआई प्रवीण और एसआई रोहन और रोमिल घायल हो गए. तीनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिसके बाद रोमिल वोहरा की मौत हो गई थी.

क़ामिल उर्फ़ नाहिद एनकाउंटर (06 जुलाई 2023)
क़ामिल उर्फ़ नाहिद एनकाउंटर (06 जुलाई 2023) (ETV Bharat)

क़ामिल उर्फ़ नाहिद एनकाउंटर (06 जुलाई 2023)

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी इलाके में एनकाउंटर के बाद मेरठ गैंग के सुपारी किलर क़ामिल उर्फ़ नाहिद को गिरफ्तार किया. वह जामा मस्जिद गोलीकांड का मुख्य आरोपी था, जिसमें मोहम्मद समी़र की हत्या हुई थी. स्पेशल सेल अधिकारी ने बताया, "कामिल आरिफ गिरोह का एक सुपारी किलर था. वह एक दर्जन से ज़्यादा जघन्य अपराधों में शामिल था और जामा मस्जिद गोलीबारी मामले में वांछित था, जिसमें 18 मई को एक भोजनालय के बाहर हमलावरों के एक समूह ने 31 वर्षीय मोहम्मद समीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी. कामिल को सुपारी लेकर हत्या की सुपारी दी गई थी और वह गोलीबारी करने वालों में शामिल था."

दो शार्पशूटरों का एनकाउंटर (01 मार्च 2022)

काला जठेड़ी-गोल्डी बराड़ गिरोह से जुड़े दो शार्पशूटरों को आउटर दिल्ली के अलीपुर इलाके में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया. दोनों ने पुलिस पर 22 राउंड फायरिंग की थी.

कुख्यात अपराधी अताउर रहमान एनकाउंटर (10 जनवरी 2021)

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी अताउर रहमान (29) को छतरपुर पहाड़ी के पास से गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में रहमान को पैर में गोली लगी है. तिगरी के संगम विहार निवासी रहमान के पास से .32 की एक सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुआ था. रहमान पर हत्या का एक, हत्या के प्रयास के दो, हमले के दो, हथियार अधिनियम के दो मामले और अतिक्रमण के एक मामले जैसे कुल 10 मामले दर्ज हैं.

मुठभेड़ के बाद पांच अपराधी गिरफ्तार (07 दिसंबर 2020)

पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद पाँच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. जिनमें दो पंजाब और तीन कश्मीर के हैं. स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके से मुठभेड़ के बाद पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से हथियारों के अलावा अन्य संदिग्ध सामाग्री जब्त की गई है.

हाशिम उर्फ बाबा का एनकाउंटर
हाशिम उर्फ बाबा का एनकाउंटर (ETV Bharat)

6 लाख का इनामी बाबा हाशिम बाबा का एनकाउंटर (11 नवंबर 2020)

11 नंवबर 2020 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने 6 लाख के इनामी बदमाश हाशिम उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया था. दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में हाशिम ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस टीम ने भी 5 राउंड फायरिंग की. इसके पास से पुलिस टीम ने टर्की की बनी हुई "जिगना पिस्टल" और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे. हाशिम बाबा, जिस पर ₹6 लाख का इनाम था, शाहदरा के सुभाष पार्क में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था

अजमल पहाड़ी का एनकाउंटर 16 अक्टूबर 2020
अजमल पहाड़ी का एनकाउंटर 16 अक्टूबर 2020 (ETV Bharat)

अजमल पहाड़ी का एनकाउंटर 16 अक्टूबर 2020

बता दें कि 2020 में जबरन उगाही के मामले में वांछित चल रहे अजमल पहाड़ी को स्पेशल सेल और मेरठ एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. लाडो सराय लाल बत्ती के पास शाम लगभग 6.40 बजे यह मुठभेड़ हुई. जिसमें मुजफ्फरनगर के रहने वाले अजमल उर्फ पहाड़ी को गोली लगी थी. पुलिस ने उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. उसकी गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस की तरफ से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

1 लाख का इनामी प्रवीण का एनकाउंटर (27 सितंबर 2020)

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नीरज बवानिया गैंग के ₹1 लाख इनामी अपराधी प्रवीण को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. प्रवीण के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है.

आतंकी अब्दुल यूसुफ खान का एनकाउंटर (21 अगस्त 2020)
आतंकी अब्दुल यूसुफ खान का एनकाउंटर (21 अगस्त 2020) (ETV Bharat)

आतंकी अब्दुल यूसुफ खान का एनकाउंटर (21 अगस्त 2020)

दिल्ली के रिज़ रोड इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ISIS से जुड़े आतंकी अब्दुल यूसुफ खान को आईईडी के साथ पकड़ा. पुलिसन ने प्रेस कॉन्फ्रेस करके बताया था कि गिरफ्तार किया गया अब्दुल यूसुफ उर्फ मोहम्मद मुश्तकीम उर्फ यूसुफ दिल्ली में भीड़ वाली किसी जगह पर धमाका करने वाला था. इसके लिए उसने भीड़ वाली कुछ जगहों की रेकी भी की थी. उसने यह भी बताया है कि गांव में हल्के आईईडी के धमाके की टेस्टिंग उसने अपने गांव के कब्रिस्तान में की थी. इस हमले के बाद उसे फिदायीन हमले के लिए भी तैयार किया गया था.

बदमाश जंगल बॉय का एनकाउंटर
बदमाश जंगल बॉय का एनकाउंटर (ETV Bharat)

रामबाबू उर्फ 'जंगल बॉय' का एनकाउंटर (17 अगस्त 2020)

दक्षिण दिल्ली की नेब सराय पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25 हजार के इनामी बदमाश रामबाबू उर्फ 'जंगल बॉय' को गिरफ्तार किया था. रामबाबू हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है. उसे अपराध की दुनिया में जंगल बॉय के नाम से भी जाना जाता था. उसके पास से एक पिस्टल और तीन कारतूस भी बरामद हुआ था. वहीं इस मुठभेड़ में एक कॉन्स्टेबल घायल गया, जिसका नाम अजय डागर है. उनके बाएं पैर में गोली लगी थी. रामबाबू ज्यादातर जंगल में ही रहता था और वही सोता था. इस कारण ये इलाके में जंगल बॉय के नाम से प्रसिद्ध हो गया. फरीदाबाद, हरियाणा से ज्यादातर तस्कर जंगल के रास्ते ही दिल्ली में अवैध शराब लाते था. वह उनसे रंगदारी वसूलता था. यदि कोई रंगदारी नहीं देता था तो उन पर जानलेवा हमला कर देता था.

19 सितंबर 2008 (बाटला हाउस एनकाउंटर) (PTI)
19 सितंबर 2008 (बाटला हाउस एनकाउंटर) (PTI) (ETV Bharat)

19 सितंबर 2008 (बाटला हाउस एनकाउंटर)

दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाकों के एक हफ्ते बाद पुलिस ने जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में आतंकियों की तलाश में छापा मारा. इस दौरान मुठभेड़ में इंडियन मुजाहिद्दीन के दो आतंकवादी मारे गए, जबकि दिल्ली पुलिस के बहादुर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा वीरगति को प्राप्त हुए. यह एनकाउंटर दिल्ली पुलिस के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ.

दिल्ली में सक्रिय कुछ गैंग
दिल्ली में सक्रिय कुछ गैंग (ETV Bharat)

दिल्ली में कई गैंग है सक्रिय

बता दें कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके पिछले एक दशक से संगठित अपराधियों (गैंग्स) के खूनी खेल का मैदान बने हुए हैं. दिल्ली-एनसीआर को 95 सक्रिय गैंग्स ने जिस प्रकार से अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वह सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही सवाल नहीं खड़े करता है, बल्कि आमजन की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर इतने सालों से ये गैंग खुलेआम कैसे फल-फूल रहे हैं?

दिल्ली पुलिस की इन कार्रवाइयों ने एक बार फिर साबित किया है कि अपराध चाहे कितना भी संगठित क्यों न हो, कानून के हाथ लंबे हैं. राजधानी की सुरक्षा में तैनात जवान दिन-रात अपनी जान जोखिम में डालकर अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं-ताकि दिल्ली सुरक्षित रह सके.

