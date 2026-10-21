ETV Bharat / bharat

CJP नेताओं के खिलाफ दोनों केस दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज

सौरव दास और आशुतोष रंका ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर व कनॉट प्लेस से जुड़े मामलों में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नेताओं आशुतोष रांका व सौरव दास को लेकर जांच का दायरा अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया है. 13 अक्टूबर को दर्ज दोनों मामलों को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. इनमें एक मामला कनॉट प्लेस में प्रवेश से जुड़ा है, जबकि दूसरा जंतर-मंतर इलाके में कथित तौर पर प्रवेश करने को लेकर दर्ज किया गया था. दोनों मामलों की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी.

दिल्ली पुलिस के अनुसार 13 अक्टूबर को आशुतोष रांका, सौरव दास और CJP के अन्य सदस्य जंतर-मंतर पहुंचे थे. जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के बाद वहां प्रवेश को लेकर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी. पुलिस का आरोप है कि समूह ने निजी परिसर के रास्ते प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया व बैरिकेड पार किए. इस दौरान कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया था. घटना के संबंध में दो मामले दर्ज किए गए थे.