AI समिट में प्रदर्शन करने वाले चार यूथ कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को पटियाला कोर्ट में किया पेश

यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया.पुलिस ने पांच दिन की कस्टडी की मांग की.

प्रदर्शनकारियों को कस्टडी में भेजा गया
प्रदर्शनकारियों को कस्टडी में भेजा गया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026 at 1:42 PM IST

नई दिल्ली: भारत मंडपम में एआई समिट में 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों की पांच दिन की हिरासत की मांग की है. इन चारों आरोपियों को 20 फरवरी को दोपहर में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने जिन चार यूथ कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था उनमें कृष्णा हरि, कुंदन यादव , अजय कुमार और नरसिम्हा यादव शामिल हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी के पहले पुलिस से हाथापाई भी हुई जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन प्रदर्शनकारियों ने पहले तो काला छाता और छपे हए स्टिकर लेकर एआई समिट के स्थल पर प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी योजना में बदलाव किया और टीशर्ट पहनकर आए जिसमें प्रिंटेड मैसेज था.

टीशर्ट के ऊपर इन प्रदर्शनकारियों ने स्वेटर और जैकेट पहन रखे थे. बाद में भारत मंडपम के हॉल नंबर पांच पहुंचकर ये प्रदर्शनकारी टीशर्ट उतार कर उसे हवा में लहराने लगे. दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इसकी साजिश कैसे रची गई.

दिल्ली पुलिस प्रिंटेड स्टिकर और उसके स्रोत की जांच कर रही है. इस मामले में यूथ कांग्रेस ने अपने बयान में कहा है कि उसके कार्यकर्ता भारत मंडपम में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की पहचान को एआई समिट में खराब करने का आरोप लगा रहे थे.

