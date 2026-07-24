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दिल्ली पुलिस ने बनाई स्पेशल टास्क फोर्स, अब पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की होगी विशेष जांच

नई दिल्ली: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक व अनियमितताओं को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की मंजूरी के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया गया है. ये विशेष टीम पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक व अन्य परीक्षा संबंधी अपराधों की जांच करेगी. ऐसे समय में ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले एक महीने से अधिक समय से लगातार प्रदर्शन चल रहा है.

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार गठित एसटीएफ सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े मामलों की त्वरित, पेशेवर व व्यापक जांच करेगी. इसके दायरे में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs), इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (IBPS), केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य परीक्षा प्राधिकरण शामिल होंगे.

बताया इसका उद्देश्य: दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव रंजन (आईपीएस) ने स्पष्ट किया है कि एसटीएफ केवल जांच तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अभियोजन एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय भी सुनिश्चित करेगी, जिससे ऐसे मामलों में शीघ्र अभियोजन हो सके और अदालतों में मुकदमों की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर कराई जा सके. इसका उद्देश्य परीक्षा से जुड़े अपराधों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करना और दोषियों को कानून के दायरे में लाना है.

प्रदर्शन अभी भी जारी: नई व्यवस्था के तहत एसटीएफ का नेतृत्व क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) करेंगे. वहीं, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच इसके कार्यों की सारी निगरानी व प्रशासनिक नियंत्रण रखेंगे. आवश्यकता पड़ने पर वे जांच व अभियोजन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी करेंगे. इस निर्णय का समय भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि राजधानी दिल्ली में पिछले एक महीने से अधिक समय से जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक व परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान कई बार बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया.