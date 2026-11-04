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रूस के विदेश मंत्री का डॉक्टर्ड वीडियो शेयर करने पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर दिल्ली पुलिस की FIR

रूस के विदेश मंत्री का फर्जी वीडियो शेयर करने पर प्रशांत भूषण पर FIR ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो को फेक करार दिए जाने के बाद अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कथित तौर पर भारत-विरोधी और मानहानिकारक डॉक्टर्ड वीडियो एक्स पर शेयर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्राथमिकी दर्ज की है.