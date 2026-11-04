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रूस के विदेश मंत्री का डॉक्टर्ड वीडियो शेयर करने पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर दिल्ली पुलिस की FIR

विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो को फेक करार दिए जाने के बाद प्रशांत भूषण पर FIR दर्ज

रूस के विदेश मंत्री का फर्जी वीडियो शेयर करने पर प्रशांत भूषण पर FIR
रूस के विदेश मंत्री का फर्जी वीडियो शेयर करने पर प्रशांत भूषण पर FIR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 4, 2026 at 9:25 AM IST

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नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो को फेक करार दिए जाने के बाद अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कथित तौर पर भारत-विरोधी और मानहानिकारक डॉक्टर्ड वीडियो एक्स पर शेयर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्राथमिकी दर्ज की है.

साइबर गश्त के दौरान संज्ञान में आया मामला
03 नवंबर को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान स्पेशल सेल के संज्ञान में आया कि सोशल मीडिया हैंडल @thequotesnews द्वारा यह दावा किया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण (हैंडल: @pbhushan1) ने अपने आधिकारिक अकाउंट से रूसी विदेश मंत्री का एक भ्रामक और डॉक्टर्ड वीडियो साझा किया है. पुलिस के अनुसार, इस कथित वीडियो के माध्यम से जनता के बीच भ्रामक, मानहानिकारक और भड़काऊ सामग्री प्रसारित की जा रही थी. इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक उपद्रव उत्पन्न करना और समाज में अफवाहें फैलाना था.

स्पेशल सेल में FIR दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना स्पेशल सेल में संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(4), धारा 353(1)(c), धारा 356 और धारा 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

MEA और रूसी दूतावास ने किया था खंडनविदेश मंत्रालय के फैक्ट-चेक यूनिट ने इस वीडियो को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि इसमें इस्तेमाल किए गए ऑडियो और सबटाइटल पूरी तरह से फर्जी और एआई-निर्मित हैं. भारत स्थित रूसी दूतावास ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता को ऐसे भ्रामक एआई फर्जी वीडियो से बचने की सलाह दी थी. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस बात की विस्तृत जांच कर रही है कि यह डॉक्टर्ड वीडियो कहां से ओरिजिनेट हुआ और इसे किस मकसद से फैलाया गया। साइबर फॉरेंसिक टीम डिजिटल साक्ष्यों की जांच में जुट गई है.ये भी पढ़ें :

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प्रशांत भूषण पर FIR दर्ज

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