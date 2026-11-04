रूस के विदेश मंत्री का डॉक्टर्ड वीडियो शेयर करने पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर दिल्ली पुलिस की FIR
विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो को फेक करार दिए जाने के बाद प्रशांत भूषण पर FIR दर्ज
Published : November 4, 2026 at 9:25 AM IST
नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो को फेक करार दिए जाने के बाद अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कथित तौर पर भारत-विरोधी और मानहानिकारक डॉक्टर्ड वीडियो एक्स पर शेयर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्राथमिकी दर्ज की है.
साइबर गश्त के दौरान संज्ञान में आया मामला
03 नवंबर को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान स्पेशल सेल के संज्ञान में आया कि सोशल मीडिया हैंडल @thequotesnews द्वारा यह दावा किया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण (हैंडल: @pbhushan1) ने अपने आधिकारिक अकाउंट से रूसी विदेश मंत्री का एक भ्रामक और डॉक्टर्ड वीडियो साझा किया है. पुलिस के अनुसार, इस कथित वीडियो के माध्यम से जनता के बीच भ्रामक, मानहानिकारक और भड़काऊ सामग्री प्रसारित की जा रही थी. इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक उपद्रव उत्पन्न करना और समाज में अफवाहें फैलाना था.
दिनांक 03.11.2026 को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान संज्ञान में आया कि सोशल मीडिया हैंडल @thequotesnews द्वारा प्रशांत भूषण के हैंडल @pbhushan1 से रूस के विदेश मंत्री का भारत विरोधी कथित Doctored वीडियो साझा किए जाने का दावा किया गया है। उक्त वीडियो के माध्यम से भ्रामक, मानहानिकारक एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर सार्वजनिक उपद्रव तथा अफवाहें फैलाने का आरोप है। इस संबंध में FIR No. 263/26 तहत धारा 336(4)/353(1)(c)/356/340(2) BNS एवं 66C IT Act में अभियोग PS Special Cell में पंजीकृत कर दिया गया है।— Delhi Police (@DelhiPolice) November 4, 2026
स्पेशल सेल में FIR दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना स्पेशल सेल में संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(4), धारा 353(1)(c), धारा 356 और धारा 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
Fake Alert!!! 🚨🚨🚨 The video of the Russian Foreign Minister being used in this post is fake! https://t.co/jpEX6qu19p— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) November 3, 2026