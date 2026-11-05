सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामला: दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने 6 सितंबर को सत्य निकेतन में बिल्डिंग ढहने की घटना के मामले में आज चार्जशीट दाखिल की है.
Published : November 5, 2026 at 6:31 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 6 सितंबर को सत्य निकेतन इलाके में हुई बिल्डिंग ढहने की दुखद घटना के मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी. दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई इस चार्जशीट में कुल छह लोगों को आरोपी बनाया गया है.
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में हरि राम गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, महेश गुप्ता, सनोज़ कुमार, सुधांशु लवनीश कुमार और शुभम त्यागी को आरोपी बनाया है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं.
- धारा 105: गैर-इरादतन हत्या
- धारा 125(ए): दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला लापरवाहीपूर्ण कृत्य
- धारा 290: किसी इमारत के निर्माण, मरम्मत या उसे गिराने के दौरान लापरवाही बरतना
- धारा 115(2): स्वेच्छा से किसी को चोट या चोट पहुंचाना
- धारा 324(2) और 324(4): सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान या हानि पहुंचाने वाला शरारती कृत्य
- धारा 3(5): सामान्य इरादे से मिलकर अपराध को अंजाम देना
इस मामले में दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि हादसे के बाद 543 संपत्तियों को गिराया गया है और
178 संपत्तियों को सील किया गया है. इसके अलावा 354 पीजी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. संबंधित जोन के वरिष्ठ अधिकारियों को काम में
लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है. इनमें डिप्टी कमिश्नर, जोन इंजीनियर भी शामिल हैं. दिल्ली नगर निगम ने कहा हि दिल्ली में केवल 512
पीजी ही मास्टर प्लान के मुताबिक चल रहे हैं.
गौरतलब है कि जिस "Hostel Daze Boys PG” में हादसा हुआ, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के नजदीक है और वो स्टूडेंट हब है. इस पीजी में बेसमेंट के अलावा पांच मंजिलें थीं. ये हादसा 6 सितंबर को दोपहर डेढ़ बजे हुआ, जिसके बाद मलबे में करीब कई छात्र दब गए.
ये भी पढ़ें: