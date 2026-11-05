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सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामला: दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

पटियाला हाउस कोर्ट ( Concept Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 6 सितंबर को सत्य निकेतन इलाके में हुई बिल्डिंग ढहने की दुखद घटना के मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी. दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई इस चार्जशीट में कुल छह लोगों को आरोपी बनाया गया है.

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में हरि राम गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, महेश गुप्ता, सनोज़ कुमार, सुधांशु लवनीश कुमार और शुभम त्यागी को आरोपी बनाया है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं.