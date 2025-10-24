दिल्ली-भोपाल से दबोचे गए ISIS के 2 संदिग्ध आतंकी, फिदायीन हमले की ले रहे थे ट्रेनिंग
पुलिस ने ISIS के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 24, 2025 at 1:52 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने ISIS के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान अदनान उर्फ अबू मोहम्मद और अदनान खान के रूप में सामने आई है.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि इसमें एक संदिग्ध आतंकवादी दिल्ली का रहने वाला है जो फिदायीन हमलों की ट्रेनिंग ले रहा था, जबकि दूसरे को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी दीपावली पर साउथ दिल्ली के मॉल में बम धमाके को अंजाम देने की फिराक में थे. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के पास से कई संदिग्ध सामग्री बरामद हुई हैं.
ISIS के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। इनमें से 1 दिल्ली का रहने वाला है। वे 'फिदायीन' हमलों की ट्रेनिंग ले रहे थे। दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला है: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2025
पहले भी दिल्ली पुलिस ने पांच को किया था गिरफ्तार
बता दें कि 11 सितंबर को भी पुलिस ने चार राज्यों में फैले आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की थी. पुलिस ने पाकिस्तान के हैंडलर द्वारा संचालित और आईएसआईएस-प्रेरित घरेलू मॉड्यूल के रूप में छुपाए गए इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संयुक्त छापेमारी की गई थी. पुलिस द्वारा इस कार्रवाई में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इस गिरोह पर देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश करने का आरोप है.
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की इस कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर विनय पाल और इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने किया था. इस करवाई की निगरानी एसीएसपी/एनडीआर हृदय भूषण और श्री राहुल विक्रम तथा समग्र पर्यवेक्षण डीसीपी/स्पेशल सेल अमित कौशिक ने की. टीम ने दिल्ली, रांची (झारखंड), ठाणे और मुंब्रा (महाराष्ट्र), बेंगलुरु (कर्नाटक), निज़ामाबाद (तेलंगाना) और राजगढ़ (मध्य प्रदेश) में छापे मारे थे.
