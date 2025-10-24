ETV Bharat / bharat

दिल्ली-भोपाल से दबोचे गए ISIS के 2 संदिग्ध आतंकी, फिदायीन हमले की ले रहे थे ट्रेनिंग

पुलिस ने ISIS के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया
पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 24, 2025 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने ISIS के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान अदनान उर्फ अबू मोहम्मद और अदनान खान के रूप में सामने आई है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि इसमें एक संदिग्ध आतंकवादी दिल्ली का रहने वाला है जो फिदायीन हमलों की ट्रेनिंग ले रहा था, जबकि दूसरे को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी दीपावली पर साउथ दिल्ली के मॉल में बम धमाके को अंजाम देने की फिराक में थे. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के पास से कई संदिग्ध सामग्री बरामद हुई हैं.

पहले भी दिल्ली पुलिस ने पांच को किया था गिरफ्तार

बता दें कि 11 सितंबर को भी पुलिस ने चार राज्यों में फैले आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की थी. पुलिस ने पाकिस्तान के हैंडलर द्वारा संचालित और आईएसआईएस-प्रेरित घरेलू मॉड्यूल के रूप में छुपाए गए इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संयुक्त छापेमारी की गई थी. पुलिस द्वारा इस कार्रवाई में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इस गिरोह पर देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश करने का आरोप है.

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की इस कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर विनय पाल और इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने किया था. इस करवाई की निगरानी एसीएसपी/एनडीआर हृदय भूषण और श्री राहुल विक्रम तथा समग्र पर्यवेक्षण डीसीपी/स्पेशल सेल अमित कौशिक ने की. टीम ने दिल्ली, रांची (झारखंड), ठाणे और मुंब्रा (महाराष्ट्र), बेंगलुरु (कर्नाटक), निज़ामाबाद (तेलंगाना) और राजगढ़ (मध्य प्रदेश) में छापे मारे थे.

यह भी पढ़ें-

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने TRF कमांडर के घर को किया कुर्क

जर्मनी में हथियारों समेत पकड़े गए संदिग्धों का हमास कनेक्शन: इजराइल पीएमओ

TAGGED:

DELHI POLICE
ISIS MODULE TWO TERRORIST ARRESTED
आईएसआईएस मॉड्यूल आंतकवादी गिरफ्तार
TWO TERRORIST ARRESTED IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.