ETV Bharat / bharat

अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, 'लहरा दो तिरंगा' मार्च में जा रहे थे कनॉट प्लेस

दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया ( ANI )

नई दिल्ली: राजधानी के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित होने वाले 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से ठीक पहले पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया है. पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था, सुरक्षा मानकों और इलाके में लागू पाबंदियों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है.

अभिजीत दिपके और उनके सहयोगी अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग और उनके विरोध में कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से 'लहरा दो तिरंगा' मार्च निकालने की तैयारी में थे. मार्च के जरिए वे सार्वजनिक रूप से विरोध जताने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का दावा कर रहे थे. हालांकि, कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही दिल्ली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर अभिजीत दिपके को रोक दिया और रानी झांसी रोड स्थित जिस आवास में अभिजीत दिपके रुके थे, वहां से उन्हें हिरासत में ले लिया. बीते छह दिनों में यह दूसरी बार है जब अभिजीत को हिरासत में लिया गया है.